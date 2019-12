“Hoàng tử bé” Vũ Cát Tường tung album song ngữ Việt - Anh “Inner me“

Chiều 30/11, Vũ Cát Tường tổ chức Sneakshow cho album Inner Me tại với sự tham gia của các chuyên gia âm nhạc và giới truyền thông. Là nghệ sĩ đầu tiên của Vbiz làm Sneakshow cho album, Vũ Cát Tường mong muốn cùng các khách mời thưởng nhạc và được trực tiếp chia sẻ cũng như lắng nghe những góp ý, nhận xét từ mọi người.

Trong Sneakshow, khách mời là những người đầu tiên được nghe các ca khúc của album Inner Me như Gió, The Old You... Được phát hành dưới hình thức là USB đẹp mắt, album Inner Me gồm 8 ca khúc là Có Người (Someone); Dõi Theo (Watching You From Afar); Hỏi Thăm (How Are You); Gió (Wind) – đây cũng là ca khúc được Vũ Cát Tường thực hiện thêm Chill version; The Old You; Ticket For Two; Yours và Forever Mine.

Theo chia sẻ từ Vũ Cát Tường, các ca khúc trong album thuộc nhiều thể loại khác nhau, sẽ vừa gợi nhắc về một "Vũ Cát Tường của năm ấy" nhưng cũng gợi mở về con đường phía trước mà nữ ca sĩ đã chọn.

Vũ Cát Tường thân thiết bên Phương Uyên.

Vũ Cát Tường tại họp báo.

Inner Me là album song ngữ đầu tiên của Vũ Cát Tường, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ. Nếu album Stardom ra mắt năm ngoái là câu chuyện tìm tòi những điều mới mẻ trong âm nhạc của Vũ Cát Tường thì với Inner Me của năm 2019, nữ ca sĩ thử thách mình khi vừa hát vừa sáng tác bằng tiếng Anh.

Album Inner Me được Vũ Cát Tường thực hiện ở Việt Nam và phòng thu United Recording tại Los Angeles với sự hỗ trợ từ các producer là Michael Choi, Benjamin James và Minh. Sau quá trình làm việc ở phòng thu huyền thoại Hollywood, Vũ Cát Tường cho rằng cô đã có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Chia sẻ về album Inner Me, Vũ Cát Tường tiết lộ cô được Michael Choi - producer chính của dự án và cũng là người góp phần mang đến thành công cho dự án Stardom năm 2018 - tạo động lực rất nhiều. Michael Choi cho biết ông đánh giá cao và rất trân trọng giọng hát của Vũ Cát Tường. "Khi tiến hành thu âm ở Mỹ, chúng tôi gặp được những nhạc công hàng đầu thế giới, từ những tay trống đến người đánh keyboard, đánh bass... thật sự là những người thổi hồn cho bài hát", Choi chia sẻ thêm.

Điều tôi nhớ nhất không phải là một kỷ niệm mà là cả một chặng đường thực hiện Inner Me. Chúng tôi bắt đầu dự án từ tháng 1 và bây giờ đã là cuối tháng 11 - một quãng đường rất dài nhưng tôi vẫn nhớ từng chặng đường làm việc với nhau. Đối với tôi, đó luôn là những kỷ niệm đáng nhớ và nằm trong trái tim mình" - Michael Choi nói.

Concert này cũng đánh dấu Vũ Cát Tường là nghệ sĩ đầu tiên bán vé xem livestream show diễn cho khán giả. Sau tiểu tinh cầu của Dear Hanoi, Vũ Cát Tường mạnh tay dựng sân khấu 4 mặt, đưa hiệu ứng LED vô cực vào concert Inner Me. Có thể thấy, nữ ca sĩ luôn mang đến những điều mới mẻ cho khán giả chứ không chỉ đơn thuần là đứng hát trên sân khấu./.