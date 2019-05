Hơn 520 tài năng nhí tham gia Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019

Đã thành thông lệ, hai năm một lần, Liên hoan Giai điệu Sơn ca đã trở thành ngày hội ca hát của thiếu nhi Việt Nam. Qua nhiều năm tổ chức, Liên hoan thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng, đặc biệt là các em thiếu nhi, các nhà văn hoá, các CLB sinh hoạt thiếu nhi trên cả nước.

Họp báo giới thiệu vòng chung khảo “Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019".



Năm nay, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Liên hoan Giai điệu Sơn Ca lần thứ IV-2019 với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước” nhằm phản ánh phong trào ca hát rộng khắp của thiếu nhi cả nước, phát hiện và giới thiệu những mầm non tài năng âm nhạc, đồng thời tạo sân chơi trong sáng lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi.

Chia sẻ trong buổi họp báo vào sáng 28/5 tại Hà Nội, nhà báo Vũ Duy, Trưởng Ban Thư ký Biên tập VOV cho biết: "Âm nhạc thiếu nhi đã xây dựng những phong trào ca hát và sáng tác âm nhạc rộng khắp trên cả nước với các hoạt động lớn như: Liên hoan âm nhạc tuổi hồng, Liên hoan thiếu nhi hát dân ca, Liên hoan giai điệu sơn ca…

Để phong trào ca hát của thiếu nhi phát triển rộng khắp trên cả nước, Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ toàn quốc ra đời và đã trở thành hoạt động truyền thống của VOV. Nhiều giọng hát hay đã trưởng thành từ phong trào này. Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ toàn quốc nay được đổi tên thành Liên hoan Giai điệu Sơn ca. Trải qua nhiều lần tổ chức với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ và có quy mô, Liên hoan Giai điệu Sơn ca đã trở thành một hoạt động âm nhạc lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi".

Phát động từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019, Liên hoan có sự tham gia của 20 đơn vị trên khắp cả nước là các Đài Phát thanh -Truyền hình, các Nhà văn hóa.

Đánh giá về chất lượng các đoàn tham gia, nhạc sĩ Doãn Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết: "Năm nay số lượng các đoàn, nhà văn hoá, các câu lạc bộ đông hơn so với các năm trước. Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019 có hơn 520 em thiếu nhi tham gia với 102 tiết mục trong đó có có 26 tiết mục dân ca (Hát Then, Dân ca Nùng, Khơ Me, Quan họ, các điệu lý…), 74 ca khúc, 1 tiết mục song tấu và 1 độc tấu Piano. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về nội dung lẫn hình thức, chất lượng âm thanh tốt…".

Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 15 đơn vị với 40 tiết mục tham gia tranh tài trong Vòng Chung khảo diễn ra từ ngày 29-30/5.

Trao đổi trong buổi họp báo, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Âm nhạc VOV3 - Phó Trưởng BTC mong muốn Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019 không chỉ là sân chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích dành cho đúng lứa tuổi để các em được sống đúng với những năm tháng của tuổi thơ với tất cả sự hồn nhiên, trong trẻo. Liên hoan còn góp phần định hướng khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để các thế hệ nhạc sĩ có thêm nhiều tác phẩm cho thiếu nhi.

Lễ trao giải và công diễn những tác phẩm đoạt giải của Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" sẽ diễn ra vào tối ngày 30/05 tại Nhà hát VOV - 58 Quán Sứ, Hà Nội. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh Truyền hình Vietnam Journey và trên sóng phát thanh VOV3 của Đài TNVN./.