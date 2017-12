Hương Tràm bất ngờ tung MV dự sẽ hot như “Em gái mưa”

Trong khi cơn sốt “Em gái mưa” vẫn đang phủ sóng, “Cánh hoa tàn” được đón nhận bằng ngập tràn những bản cover thì Hương Tràm bất ngờ nhận được "nút bạc" Youtube (tặng cho chủ sỡ hữu kênh có lượng theo dõi cao). Chính vì vậy Hương Tràm quyết định cho ra gấp MV mới – "I want you now" với sắc màu của dòng nhạc dance. Trút bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng của bản hit đình đám “Em gái mưa”, Hương Tràm thay đổi sang hình ảnh nóng bỏng và quyến rũ. MV hứa hẹn là một cú bứt phá ngoạn mục của Hương Tràm sau thời gian định hình với hình ảnh của một “công chúa ballad”. Ca khúc "I want you now" là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy – cái tên đứng sau hàng loạt các ca khúc hit của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Hiền Thục, Tim... Trong MV, Hương Tràm hóa thân thành một cô gái “đa nhân cách” vừa mong manh, dịu dàng đắm say nhưng đôi khi lại quyết liệt, đầy nóng bỏng. Đây được xem là một bước chuyển mới của Hương Tràm sau thời gian làm “người dẫn chuyện” trong các MV của mình. Không chỉ khẳng định bằng giọng hát, Hương Tràm còn thể hiện khả năng vũ đạo bốc lửa ngay trong MV lần này. Vũ đạo được cô kết hợp với chất nhạc bắt tai do Slim V thực hiện. Không chỉ là một cô gái “đa nhân cách” trong MV, Hương Tràm còn là một cô gái “đa nhân cách” trong âm nhạc. Cô có khả năng biến hóa nhiều dòng nhạc khác nhau. Ngoài ra, Hương Tràm cũng chịu khó khám phá khả năng của mình ở những khía cạnh khác nhau. MV mới được Hương Tràm đặt nhiều kỳ vọng sẽ hot như "Em gái mưa". 4aed5d367efadcdb5e25cec9d1d6e6b8/5a416cb1/2017_12_23/_kKK9bzybBbSukWfg39Q/Huong_Tram__I_Want_You_Now_Official_MV_4K__Best_EDM_Music_2018.mp4

