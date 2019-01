Hương Tràm sụp xuống khóc, hát như “không có ngày mai” ở show đầu đời

PC_Article_AfterShare_1

Có quá nhiều lý do để Hương Tràm có thể khóc trong liveshow "Hòm thư số 1" diễn ra vào tối 11/1 tại Hà Nội. Sau 6 năm với nhiều chông gai, thăng trầm, đây là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Nữ ca sĩ đứng hát trước cha mẹ, trước gia đình, trước bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trong gần 3 tiếng đồng hồ. Có nhiều nghệ sĩ từ xa đã bay đến Hà Nội và ủng hộ cô như Lệ Quyên, Đức Phúc, Ưng Đại Vệ, Tú Dưa... Có rất nhiều fan đã lặng lẽ mua vé máy bay, vé liveshow và đến ủng hộ cô vì biết " Hương Tràm làm show khó khăn với nhiều vất vả".

Chính bởi vậy, nữ ca sĩ đã cống hiến hết sức mình, hát như thể "không có ngày mai" và mang lại cho khán giả một liveshow khó quên với nhiều cảm xúc: từ bất ngờ, hào hứng, cuồng nhiệt đến xúc động, thổn thức... và đâu đó là một chút tiếc nuối.

Hương Tràm trong liveshow đầu đời với quá nhiều cảm xúc.

Mở màn liveshow, khi tấm màn nhung được kéo ra trong tiếng nhạc của "Em gái mưa - Ngốc", khán giả đã lập tức bị choáng ngợp bởi thiết kế sân khấu độc đáo được chia làm 3 tầng với 14 ô vuông, tượng trưng cho từng hộp thư. Trong từng ô vuông là không gian cho dàn nhạc dây, trống, guitar... và cũng có cả không gian cho vũ công nhảy múa.

Phía ngoài của các ô là màn hình để thực hiện visual arts (nghệ thuật thị giác) bằng cả hình ảnh và ánh sáng. Khi thì mạnh mẽ như lửa, lúc lạnh lùng như mưa, mềm mại như cánh hoa hay hoang dại như những tia chớp.

Phần thiết kế sân khấu độc đáo này là điểm nhấn không nhỏ, tạo tiền đề cho câu chuyện của Hương Tràm được chuyển tải đến khán giả dễ dàng hơn.

Sân khấu là điểm nhấn ấn tượng của "Hộp thư số 1".



Phần âm nhạc trong liveshow của Hương Tràm được thực hiện tỉ mỉ với dàn nhạc sống. Gần như toàn bộ các ca khúc đều được phối lại một cách khác biệt và tinh tế.

Bởi vậy, khi nghe 18 ca khúc trong chương trình, khán giả sẽ không quá nhàm chán dù cho đến 80% thời lượng là các ca khúc pop ballad mang nhiều cảm xúc da diết, buồn thương. Các bài hát hit của Hương Tràm chủ yếu cũng mang màu sắc âm nhạc này như "Anh, thế giới và em", "Duyên mình lỡ", "Ta còn thuộc về nhau", "Cánh hoa tàn"...

Các ca khúc cover, lần đầu tiên được Hương Tràm thể hiện cũng chiếm một phần không nhỏ trong chương trình. Chủ yếu đều là những ca khúc trữ tình, phù hợp và có thể khoe được cách hát da diết, nức nở với những đoạn gằn gai góc như đau khổ trong chất giọng của cô như "Tiền đâu mua được", "Giữ em đi", "Mẹ tôi"...





Nữ ca sĩ 24 tuổi từng chia sẻ, âm nhạc của cô không có một concept rõ ràng. Có thể vì vậy mà trong liveshow đã có những màn mash-up ca khúc khá khó hiểu và cảm tưởng "không liên quan" khi đặt những ca khúc đó liền nhau, như "Tóc gió thôi bay - Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", "Trên đỉnh phù vân - Tâm hồn của đá", "Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ".

Tuy nhiên, với kỹ thuật thanh nhạc ổn định, với một giọng hát đầy nội lực và những đoạn ngân đầy rung cảm, Hương Tràm đã thành công khi mang đến sự khác biệt như một phiên bản của riêng mình cho những bài hát in dấu những nghệ sĩ khác.

Dù hơi khó hiểu nhưng không thể phủ nhận, những phần trình diễn này là trải nghiệm thú vị mà Hương Tràm mang đến cho khán giả.

Vũ công Lâm Vinh Hải góp mặt trong liveshow Hương Tràm.



Một phần thực sự khiến khán giả bất ngờ, phải ồ lên đầy thích thú, đó là khi các khách mời bước ra sân khấu. Nếu bản song ca đầu tiên với Hoàng Phương - Quán quân The Debut, học trò của Hương Tràm khiến khán giả hoang mang vì không rõ khách mời là ai thì đến khi Bằng Kiều bước ra sân khấu, cả khán phòng thực sự vỡ òa vì bất ngờ.

Anh thể hiện ca khúc "Ngại ngùng" trong tiếng vỗ tay, ngay sau đó là 2 ca khúc song ca với Hương Tràm là "Lại gần hôn anh" và "Những ngày đẹp trời". Ở cặp song ca này, vai trò như đảo ngược khi Hương Tràm hát giọng nữ trầm, còn Bằng Kiều lại là giọng nam cao. Bằng Kiều chủ yếu hát bè cho Hương Tràm.

Cả hai hát "quá phê" đến mức Hương Tràm còn nhập vai, ngả đầu lên vai của Bằng Kiều. Cô còn hóm hỉnh chia sẻ: "Vì lâu nay ế quá nên cứ thấy vai là dựa lên luôn".

Bằng Kiều là khách mời đầy bất ngờ trong liveshow Hương Tràm.



Khách mời còn lại là Thu Phương. Nếu ở trên sân khấu, cả hai là đàn chị - đàn em thì ở ngoài đời, Hương Tràm gọi Thu Phương bằng mẹ. Một điều khá bất ngờ đó là Hương Tràm chỉ kém con trai đầu của Thu Phương chỉ một tuổi.

Cả hai cùng hát chung "Gặp mẹ trong mơ", "Mùa hoa trở lại". Thu Phương còn hát "Đi để trở về", như thay lời gia đình - những người quan trọng nhất trong cuộc đời Hương Tràm để nói với cô: "Hãy cứ đi đi, cứ chinh phục những điều em muốn, thử thách bản thân, cống hiến cho cuộc đời giọng hát của em. Rồi khi vấp ngã, khi em muốn được xoa dịu thì hãy về với gia đình".

Những lời chia sẻ của Thu Phương đã khiến Hương Tràm bật khóc dù cô đã dặn mình không được khóc.

Trong suốt liveshow, Hương Tràm tự làm người dẫn chuyện và lồng ghép những bức thư về tuổi trẻ, về những mất mát trong tình yêu, về gia đình. Những câu chuyện từ "Hòm thư số 1" đôi khi khiến khán giả bất giác phải rơi lệ và thổn thức.

Cô cũng tâm sự với khán giả về những vấp váp cô đã từng trải qua. Những sai lầm trong quá khứ làm nên con người của cô hôm nay. "Giờ đây, Tràm không dám chắc rằng mình sẽ không phạm những sai lầm khác nữa trong suốt quãng đời còn lại như những gì đã trải qua, Tràm sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Tràm muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả".

Với Hương Tràm, giờ cô chỉ cần đứng trên sân khấu và được hát. Có lẽ chính vì thế mà dù sức khỏe không đảm bảo, giọng hát chỉ được khoảng 70% so với bình thường, cộng thêm phần âm thanh trong khán phòng không được tốt đã khiến cho những nốt cao của Hương Tràm nghe như nghẹn lại, nhiều nốt bị chông chênh nhưng cô vẫn hát như thể "không có ngày mai".

Hương Tràm ngồi sụp xuống khóc khi kết thúc liveshow.



Càng về cuối, nữ ca sĩ càng thăng hoa hơn, phấn khích hơn và "phá giọng" ở những nốt cao, những đoạn ngân liên tục. Đặc biệt khi 3 ca khúc cuối show đều là những ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật về thanh nhạc là "Trên đỉnh Phù vân", "Tâm hồn của đá" và "I will always love you". Đây là 3 ca khúc đã giúp cô làm nên thành công ở Giọng hát Việt mùa đầu tiên, giúp cô đặt những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp nên Hương Tràm đã lựa chọn nó để khép lại liveshow.