Huyền thoại Broadway và Hollywood truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam

Ngô Thanh Vân tự thêm câu thoại tiếng Việt khi đóng bom tấn Hollywood

VOV.VN - Xuất phát điểm là một người mẫu, ca sĩ, Ngô Thanh Vân dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Sau đó, cô còn góp mặt trong nhiều bom tấn như "Star Wars: The Last Jedi" (2017), "The Old Guard" (2020) hay sắp tới đây là "The Creator" (tựa Việt: "Kẻ kiến tạo"). Trong mỗi dự án, cô đều mong muốn mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.