IU, Suga (BTS) chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc với MV “Eight“

Là sản phẩm âm nhạc được mong đợi nhất trên đường đua K-Pop tháng 5, MV "Eight" của IU kết hợp với thành viên BTS Suga đã chính thức được phát hành vào 16h00 ngày 6/5. Ngay lập tức, ca khúc đã nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Phát hành chưa đầy 24 giờ, "Eight” đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng trực tuyến của Hàn Quốc như Melon, Bugs, Genie và Soribada.

MV "Eight" cũng thiết lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Ca khúc cán mốc 13 triệu lượt xem trên Youtube với 2,7 triệu lượt yêu thích. Màn kết hợp của IU và Suga cán mốc 50,000 lượt yêu thích nhanh nhất trong lịch sử Melon, chỉ với 34 phút. Trước đó, thành tích cao nhất từng được ghi nhận là 38 phút của BTS “ON”.

"Eight" là sản phẩm âm nhạc mang hoàn toàn khác biệt so với phong cách âm nhạc trước đây của IU. Ngay từ những giây đầu tiên, "Eight" gây ấn tượng với người nghe bởi giai điệu pop rock tươi sáng, bắt tai. Với chất giọng ngọt ngào, IU đã thể hiện câu chuyện của người trẻ ở tuổi 28 (cũng là độ tuổi của IU và Suga hiện nay) về sự chia ly, chỉ có thể gặp nhau trong miền ký ức.

Tuy không xuất hiện trong MV như mong đợi của người hâm mộ nhưng Suga đã thể hiện xuất sắc phần rap là điểm nhấn thu hút của ca khúc. Người hâm mộ cho rằng chất giọng của IU và Suga vô cùng hòa hợp trong sản phẩm này. Công ty của IU cho biết: "IU và Suga là bạn đồng niên và cùng là nhạc sĩ, do đó cả hai nghệ sĩ có sự thấu hiểu và cùng chia sẻ ý kiến với nhau. Chính điều đó sẽ được lồng ghép điều này trong âm nhạc của họ".

"Eight" là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên "Nữ hoàng nhạc số" IU kết hợp với Suga.

MV được xây dựng với concept đậm chất khoa học viễn tưởng kết hợp hiệu ứng hình ảnh 3D. MV có sự kết hợp giữa những thước phim hoạt hình và những cảnh quay đẹp như mơ của IU. Đặc biệt phân cảnh IU rơi nước mắt khiến nhiều khán giả tò mò về nội dung.

"Eight" là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của "Nữ hoàng nhạc số" kể từ khi phát hành mini album "Love Poem" vào tháng 11/2019. Đây cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với Suga. Trưởng nhóm BTS, RM đã dành nhiều lời khen cho sản phẩm âm nhạc lần này của "Nữ hoàng nhạc số" và rapper Suga. Nam rapper cũng cho biết anh hài lòng về sản phẩm lần này và "Eight" là ca khúc được Suga nghe nhiều trong thời gian gần đây./.