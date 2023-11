Kenny G: "Tôi rất vui khi âm nhạc của mình giúp mọi người kết nối"

Nghệ sĩ saxophone Kenny G bày tỏ niềm vui và hào hứng sau 8 năm khi có lần thứ 2 quay trở lại Việt Nam để biểu diễn trong một đêm nhạc hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và bất ngờ: “Đêm nhạc sẽ được tổ chức một cách đặc biệt nhất khi tôi đến Việt Nam cùng đội ngũ trong ban nhạc đã gắn bó và làm việc với nhau hơn 30 năm. Cơ bản chúng tôi đã có sự hiểu nhau nên trong quá trình biểu diễn không quá nhiều khó khăn. Điều đặc biệt là tôi không phải là ca sĩ cho nên khi tôi thể hiện bài hát, tôi sử dụng âm nhạc thay cho phần lời. Ngay cả cách chơi bài hát Forever In Love hôm nay cũng khác với hôm qua. Âm nhạc không lời sẽ khiến khán giả nhớ nhiều hơn, có nhiều cảm xúc hơn và ấn tượng với những gì diễn ra. Lần này tôi có biểu diễn một bản nhạc trong album mới nhất của tôi và những bài quen thuộc như: Going Home, Forever in Love, Sentimental, The Moment, My Heart Will Go On…”

Ảnh: Hòa Nguyễn.

Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sỹ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Chương trình mở màn dự án âm nhạc Good Morning Vietnam dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan toả âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình nói về lựa chọn của mình cho cái tên Good Morning Vietnam “Chương trình nhằm mục đích đưa âm nhạc quốc tế đỉnh cao đến với Việt Nam nên chúng tôi chọn tên này vì hình dung nó như một lời chào thân thiện mà mỗi người nước ngoài đến với Việt Nam đều có thể thốt lên và chúng ta cũng chào đón những người bạn quốc tế như thế”.

Và Kenny G, với tư cách là nghệ sỹ mở màn dự án Good Morning Vietnam đã đến thủ đô Hà Nội cùng lời chào thân thiện từ hai nền văn hoá nhưng đã chạm tới nhau bởi âm nhạc, thứ cảm xúc không lời từ những giai điệu saxophone đã đi sâu vào ký ức của mỗi người yêu nhạc Việt Nam. Trong chuyến lưu diễn lần này, dự kiến Kenny G sẽ gửi tặng khán giả Việt một MV đặc biệt, được quay tại các địa điểm văn hoá lịch sử nổi tiếng của Việt Nam.

Tại buổi họp báo, nghệ sĩ saxophone Kenny G cũng trao tặng BTC 1 cây kèn saxophone nhằm mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện. Đây là hành động gây thiện cảm và ý nghĩa của nghệ sĩ có lần thứ 2 đến Việt Nam. Chia sẻ về cây kèn trao tặng cho Ban Tổ chức, nghệ sĩ saxophone Kenny G cho biết: "Cây kèn này được mô phỏng mẫu từ năm 1950 mà bây giờ không còn sản xuất nữa. Tôi từng khởi nghiệp và biểu diễn với cây kèn alto saxophone này và đây là món quà mà tôi dành tặng cho Báo Nhân Dân. Tôi rất hiếm khi tặng kèn saxophone cho một chương trình nào đó. trước đây tôi có tặng một đĩa bạch kim cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Và cách đây khoảng vài năm, hình như tôi từng tặng kèn cho một chương trình cũng để làm từ thiện".

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sỹ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Hiếm có nghệ sĩ chơi nhạc cụ nào được hầu hết các ca sĩ tên tuổi ở nhiều thể loại mời hợp tác như Kenny G, từ Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Natalie Cole, Michael Bolton đến Celine Dion, Toni Braxton, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole, Michael Bolton, George Benson...

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Năm 1997, ông chính thức được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao mang tên mình.

Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của ông cho đến giờ vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.

"Không có công thức nào cho việc kết nối với khán giả thông qua tiếng kèn saxophone của tôi. Tôi chơi nhạc với cả trái tim mình. Khi chơi nhạc, khán giả trên khắp thế giới cảm nhận được ý nghĩa và yêu mến tôi thông qua âm nhạc. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Tôi đi khắp nơi và nhìn ngắm khắp thế giới. Tôi rất vui khi âm nhạc của tôi giúp mọi người kết nối với gia đình, con cái với cha mẹ. Vào buổi sáng, khi họ thức dậy, họ nghe nhạc của tôi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, họ nghe nhạc, sau cả một ngày dài làm việc mệt nhọc. Tôi rất vui khi biết được điều đó", Kenny G chia sẻ tại họp báo.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở Hà Nội, ông sẽ có chuyến nghỉ dưỡng ở biển Đà Nẵng, đi thăm phố cổ Hội An.