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Khi giọng hát Thùy Chi, tiếng đàn nguyệt bước vào thế giới rock của Bức Tường

Chủ Nhật, 22:06, 08/11/2026
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VOV.VN - Sau hơn 30 năm chơi rock, Bức Tường tiếp tục thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới khi lần đầu kết hợp cùng ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong album phòng thu thứ 8 mang tên “TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi”. Ban nhạc cũng công bố hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 12 tới.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với rock, Bức Tường vẫn đang tìm cách làm mới âm nhạc của mình. Trong album phòng thu thứ 8 mang tên “TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi”, ban nhạc gây chú ý khi lần đầu kết hợp cùng ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng ở ca khúc chủ đề.

khi giong hat thuy chi, tieng dan nguyet buoc vao the gioi rock cua buc tuong hinh anh 1
Ban nhạc Bức Tường giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên “TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi”.

Sự kết hợp này đánh dấu một thử nghiệm mới của Bức Tường khi đưa những nghệ sĩ đến từ các màu sắc âm nhạc khác nhau vào cùng một sáng tác. Ca khúc “Thời gian trôi, trừ riêng tôi” khai thác mối quan hệ giữa con người và thời gian, cũng là chủ đề xuyên suốt album mới.

Không chỉ có Thùy Chi và Hồ Hoài Anh, album còn có sự góp mặt của NSƯT Hoàng Anh với tiếng sáo trúc và nghệ sĩ percussion Trần Xuân Hòa trong ca khúc “Trên đỉnh gió”, được phóng tác từ dân ca “Inh lả ơi”. Các nghệ sĩ Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần, Hoàng Anh DoubleK cũng tham gia, góp thêm những màu sắc khác nhau vào âm nhạc của Bức Tường.

Điểm đáng chú ý ở album lần này không chỉ nằm ở những màn kết hợp mà còn ở ý tưởng đằng sau cái tên TIX3.

Theo Bức Tường, ý tưởng bắt đầu từ chữ EXIT, ký hiệu chỉ lối ra thường thấy ở các cánh cửa. Khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, EXIT trở thành TIX3. Cách đảo chiều này được ban nhạc sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ: Thay vì luôn tìm kiếm những điều ở thế giới bên ngoài, đôi khi con người cần quay vào bên trong để hiểu chính mình.

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Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ về hành trình sáng tạo và những thay đổi của Bức Tường trong album thứ 8.

Album gồm 10 ca khúc mới, được sắp xếp như những chặng đường cảm xúc của một người từ tuổi trẻ đến khi trưởng thành, đi qua tình yêu, những cám dỗ, khủng hoảng và tìm lại bản thân.

Mở đầu bằng “Tháng 3”, ca khúc gợi nhắc tuổi trẻ và tình bạn, album tiếp tục với “Trên đỉnh gió” nói về giá trị cội nguồn, rồi chuyển sang những rung động đầu đời trong “Tan theo cơn mưa”.

Những ca khúc tiếp theo như “Vòng xoay”, “Thứ 3” và “Ngày không kết thúc” đưa người nghe đến với những mặt khác của cuộc sống, từ cám dỗ của xã hội hiện đại, cảm giác thiếu năng lượng đến những thời điểm khủng hoảng. Sau đó, “Đi về phía mùa hè”, “Mãi mãi” và “Sinh ra là để yêu” lần lượt gợi mở những điểm tựa từ ký ức, tình yêu và sự trưởng thành.

Khép lại album là ca khúc chủ đề “Thời gian trôi, trừ riêng tôi”, nói về việc con người tìm được bản lĩnh và những giá trị của riêng mình giữa sự thay đổi không ngừng của cuộc sống.

Bức Tường không xây dựng một câu chuyện với lời giải đáp cố định mà để người nghe tự tìm thấy những trải nghiệm của bản thân trong từng ca khúc.

Album thứ 8 cũng ghi nhận sự tham gia của hai thành viên mới là bassist Tăng Xuân Kiên và vocalist Nguyễn Việt Lâm. Theo trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng, sự xuất hiện của những nhân tố mới mang lại nguồn năng lượng và cảm hứng sáng tạo cho Bức Tường.

“Sau tất cả những cánh cửa đã đi qua, có lẽ cánh cửa khó bước qua nhất chính là cánh cửa dẫn vào bên trong mỗi chúng ta. Và Bức Tường hy vọng âm nhạc của mình sẽ là người bạn đồng hành trên hành trình ấy”, Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

khi giong hat thuy chi, tieng dan nguyet buoc vao the gioi rock cua buc tuong hinh anh 3
Bức Tường sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội ngày 12/12 và TP.HCM ngày 26/12.

Ra đời ngày 26/3/1995, Bức Tường từng ghi dấu ấn qua các album như “Tâm hồn của đá”, “Vô hình”, “Nam châm”, “Ngày khác”, “Đất Việt”, “Con đường không tên” và “Cân bằng”. Sau khi ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, ban nhạc tiếp tục hoạt động, vừa giữ lại tinh thần rock đã làm nên tên tuổi, vừa tìm kiếm những hướng đi mới.

Cùng với album TIX3, Bức Tường sẽ thực hiện hai đêm diễn thuộc TIX3 Live Tour 2026 tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 12/12 và Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM vào ngày 26/12.

Hai đêm diễn dự kiến kết hợp những ca khúc quen thuộc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả cùng các sáng tác trong album mới. Đây cũng là hoạt động tiếp nối dấu mốc 30 năm thành lập ban nhạc vào tháng 3/2025, sau các chương trình biểu diễn của Bức Tường tại Pháp, Séc, Đức trong năm 2025 và Nhật Bản vào tháng 10/2026.

Ở tuổi ngoài 30 của ban nhạc, Bức Tường vẫn tiếp tục hành trình sáng tạo với những gương mặt mới, những cuộc kết hợp mới, nhưng không rời xa dòng nhạc rock đã gắn bó suốt hơn ba thập kỷ.

Hà Phương/VOV.VN
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