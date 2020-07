'Khi hát ở quán ăn, tôi không phải là con gái Mỹ Linh - Anh Quân'

Có mẹ là diva nhưng Mỹ Anh không ngại hát ở quán ăn, nơi cô chỉ coi mình người trẻ có đam mê và khát khao cống hiến chứ không phải con của hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Mặc dù ít khi được bố mẹ - nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh - giới thiệu với công chúng nhưng chỉ vài lần đứng trên sân khấu, Mỹ Anh đã làm say đắm khán giả bởi giọng hát của mình. Gần đây khi đăng lên youtube MV Got You - sản phẩm mà Mỹ Anh đảm nhận các vai trò sáng tác, thể hiện, sản xuất và đạo diễn, chi phí chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng, cô lập tức được công chúng và giới chuyên môn dự đoán sẽ trở thành nghệ sĩ có cá tính của làng nhạc Việt.

Vui vẻ khi bị so sánh với bố mẹ

PV: Trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19, Mỹ Anh cho ra mắt MV “Got You” và được khán giả đón nhận, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đánh giá cao. Điều này có khiến Mỹ Anh bất ngờ?

Mỹ Anh: Tôi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Hai trong số bảy môn tôi chọn để thi tốt nghiệp là nhạc và phim. MV Got You chính là tác phẩm tốt nghiệp của tôi.

Ban đầu, tôi không có ý định giới thiệu MV với công chúng; sau được mọi người động viên nên tôi đăng lên Youtube. Lúc đó tôi nghĩ, đây là MV đầu tay do mình thực hiện từ A đến Z, từ sáng tác, hòa âm, phối khí đến tổ chức quay nên tôi muốn giới thiệu với công chúng chứ không dám đặt kỳ vọng nhiều. Phản ứng của khán giả là điều tôi rất bất ngờ. Tôi cảm ơn những tình cảm của khán giả dành cho MV cũng như cho tôi.

PV: MV “Got You” không chỉ là sản phẩm tốt nghiệp mà Mỹ Anh còn gửi nó kèm hồ sơ xin học tại các trường danh tiếng trên thế giới. Hiện Mỹ Anh đã nhận được kết quả chưa?

Mỹ Anh: Tôi được nhận vào Học viện âm nhạc Berklee - Berklee College of Music (Mỹ), chuyên ngành phối khí và kỹ sư âm thanh. Đây là ngôi trường mà chị gái tôi – Anna - từng theo học.

Lúc đầu, tôi có ý định sẽ sang Berklee theo học trong 4 năm. Tuy nhiên, hiện tại tôi có chút đắn đo không biết nên đi du học hay ở lại Việt Nam thực hiện giấc mơ âm nhạc của chính mình. Thời gian gần đây, tôi có quen thêm nhiều bạn mới, tiếp xúc một chút với môi trường nghệ thuật và cảm nhận mọi thứ đều rất tốt. Âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển. Cơ hội dành cho những nghệ sĩ trẻ cũng như tôi có khá nhiều. Vì thế, tôi có thể sẽ ở lại Việt Nam, phát triển sự nghiệp rồi quay lại học ở Berklee sau.

Tôi muốn vừa trở thành nhà sản xuất, phối khí vừa là ca sĩ. Tôi cũng đang học thêm một số nhạc cụ để có thể vừa hát vừa chơi đàn trên sân khấu. Tôi lớn lên trong môi trường âm nhạc, ngay từ khi còn rất nhỏ đã quen thuộc với hình ảnh bố mày mò trong phòng thu, phối khi và sản xuất các sản phẩm âm nhạc. Hình ảnh đó truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng.

Sau này, bố cũng hướng dẫn tôi một số cách thức phối khí. Còn nhớ lần đầu tiên làm công việc này, tôi rất ngỡ ngàng và có suy nghĩ: “Ơ, hóa ra phụ nữ cũng có thể làm công việc phối khi và sản xuất nhạc à?”. Từ đó, tôi bắt đầu có cảm hứng sáng tác và mày mò tìm hiểu những thiết bị trong phòng thu. Tôi may mắn được bố ủng hộ và khuyến khích rất nhiều.

Bố mẹ tôi rất vui khi thấy các con có niềm đam mê âm nhạc giống mình. Họ không vẽ cho tôi con đường phải đi mà luôn ở đằng sau ủng hộ, đưa ra những lời khuyên, sự tư vấn bất cứ khi nào tôi cần. Họ luôn tôn trọng sự sáng tạo cũng như quyết định của tôi, bao gồm cả lựa chọn đi du học hay ở lại Việt Nam hoạt động.

PV: Nếu quyết định ở lại Việt Nam và thực hiện ước mơ âm nhạc, Mỹ Anh có sợ mình sẽ bị so sánh với bố mẹ - hai tên tuổi rất lớn là nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh?

Mỹ Anh: Thật ra ngay từ nhỏ tôi luôn được nhắc tới với cái tên Mỹ Anh – con gái nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Tôi nghĩ, sự so sánh đó là đương nhiên. Mẹ tôi là ca sĩ rất nổi tiếng nên khi được đặt lên bàn cân với mẹ, tôi cũng thấy rất bình thường và vui vẻ.

Tôi tin, nếu mình chứng minh được năng lực của bản thân và chất lượng các sản phẩm, mọi người sẽ nhắc tới tên tôi với tư cách là một nghệ sĩ chứ không chỉ là “con gái của Mỹ Linh – Anh Quân”.

Từng thấy showbiz đáng sợ, muốn lẩn tránh

PV: Mỹ Anh được công nhận có giọng hát thiên bẩm ngay từ hồi nhỏ nhưng lại không được bố mẹ giới thiệu nhiều tới công chúng. Mỹ Anh có bao giờ tiếc nuối vì điều này?

Mỹ Anh: Bố mẹ tôi không bao giờ chia sẻ với con cái về những mặt trái trong showbiz. Ngược lại, họ luôn nói những điều tốt đẹp về môi trường mình làm việc. Tuy nhiên, không hiểu sao từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy showbiz là thế giới hỗn loạn, đáng sợ và tôi muốn lẩn tránh. Trong các bài khảo sát ở trường về giấc mơ của mỗi học sinh, tôi đều tránh nhắc tới từ ca sĩ hay những gì liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật.

Ngày nhỏ, tính tôi rất nhút nhát. Tôi không chịu được áp lực nên càng sợ giới showbiz. Mỗi lần các anh chị nhà báo tới phóng vấn bố mẹ, tôi đều tìm cách trốn đi chỗ khác. Tôi chỉ muốn được làm công việc bình thường như những người bình thường khác, không bị thu hút bởi đám đông.

Tôi biết ơn bố mẹ vì không đưa tôi ra với công chúng khi còn nhỏ. Bố mẹ cho tôi một tuổi thơ bình thường. Tôi đến trường, đi học và có những người bạn như bao học sinh khác. Chính vì bố mẹ để cho tôi phát triển một cách tự nhiên, không ép buộc nên tôi tìm ra được đam mê đích thực của mình.

PV: Mỹ Anh vừa tự nhận là nhút nhát, không chịu được áp lực, không thích đám đông. Điều này có mâu thuẫn với quyết định trở thành nghệ sĩ?

Mỹ Anh: Tôi nghĩ, mỗi người sinh ra đã có những tính cách nhất định, nhưng nếu muốn thay đổi, họ có thể làm được điều đó. Tôi lớn lên trong gia đình thuộc giới showbiz nên ít nhiều đã học hỏi được cách để giải quyết rắc rối. Chẳng hạn, bố mẹ tôi luôn chọn cách không đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Họ tin vào con đường mình đang đi và lắng nghe ý kiến, sự góp ý của những người đáng tin tưởng.

Tôi biết hạn chế của mình là dễ mất bình tĩnh khi đứng trước đám đông. Khi tôi song ca với mẹ ca khúc Cơn bão trong một đêm nhạc, ai cũng nhận ra điều ấy. Tôi thậm chí còn thể hiện rõ sự run rẩy, căng thẳng trong một số câu hát đầu tiên. Trong lần lên sân khấu đó, tôi chỉ biết cúi chào, hát rồi cúi chào và bước vào. Tôi không hề biết cách thể hiện bản thân hay tạo ra sự kết nối với khán giả.

Chính vì thế, khi có ý định trở thành nghệ sĩ, tôi tự đi xin việc ở các quán ăn, quán café. Bạn có tin được không, lần đầu tiên hát ở quán ăn, chỉ có mấy chục người thôi mà tôi còn run hơn cả khi trình diễn với mẹ tại sân khấu có hàng trăm khán giả. Họ vừa ăn vừa nhìn tôi khiến tôi có cảm giác mình đứng không vững chứ đừng nói là hát. Tuy nhiên, vượt qua những bỡ ngỡ đó, tôi học cách biểu diễn, cách làm việc với các nhạc công và giao lưu với khán giả.

Học được nhiều điều khi hát ở quán ăn

PV: Khi làm việc ở quán cà phê, quán ăn, có ai nhận ra Mỹ Anh là con gái của diva Mỹ Linh?

Mỹ Anh: Có chứ ạ. Một số người còn hỏi luôn: “Em là Mỹ Anh – con gái ca sĩ Mỹ Linh à?”. Lúc đó, tôi đều vui vẻ trả lời: “Vâng ạ”.

PV: Mỹ Anh không sợ bị người ta nói: “Con gái của một diva mà lại phải hát ở những sân khẩu nhỏ thế này”? Với khả năng của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh, thêm cả bố nuôi là nhạc sĩ Huy Tuấn, Mỹ Anh hoàn toàn có thể tìm được sân khấu lớn hơn?



Mỹ Anh: Tôi nghĩ, khi bước chân vào con đường ca hát, tôi bị so sánh với mẹ - ca sĩ Mỹ Linh - là điều đương nhiên. Tôi cũng có nhiều lợi thế là được sống trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, được bố mẹ dạy đàn, dạy hát nhiều, nhưng tôi muốn được bước đi trên đôi chân của chính mình. Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi sẽ chỉ là Mỹ Anh – cô gái trẻ có đam mê và khát khao cống hiến chứ không phải là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Tôi sẽ bắt đầu con đường ca hát bằng chính cách mà phần lớn các bạn trẻ khác đang làm. Tôi muốn được thử thách bản thân ở những sân khấu khác nhau. Trình diễn trên một sân khấu lớn hoàn toàn khác với khi hát ở quán café hay quán ăn, khác từ cách hát, cách giao lưu với khán giả, cách nhún nhảy theo âm nhạc.

Khi đó, tôi chỉ nghĩ mình là Mỹ Anh – cô gái trẻ đang chập chững bước trên con đường của riêng mình. Tôi không hề nghĩ tới việc mình là con ai, đã được học hành, trang bị những gì. Tôi đến đó hát chỉ với tâm thế để học hỏi.

Sau một thời gian đi hát, tôi thấy môi trường làm việc ở đó rất ấm cúng. Sau mỗi buổi biểu diễn, tôi đều gặp chị quản lý hỏi xem hôm nay tôi trình diễn thế nào, có ổn không, có cần phải thay đổi điều gì không. Người này luôn sẵn sàng cho tôi những lời khuyên bố ích.

Những sân khấu mà mọi người cho là nhỏ này lại dạy tôi rất nhiều bài học lớn. Các buổi trình diễn ở đó cho tôi rất nhiều kỹ năng mà tôi tin sau này mình sẽ rất cần đến.

PV: Bố mẹ Mỹ Anh phản ứng thế nào khi bạn đi hát ở quán café, quán ăn?

Mỹ Anh: Bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Thỉnh thoảng bố mẹ hỏi tối nay con diễn ở đâu, mấy giờ xong rồi qua đón.

PV: Xin cảm ơn Mỹ Anh./.