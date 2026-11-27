Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Lời thề non sông” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 5/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình.

Chương trình "Lời thề non sông" dự kiến quy mô khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự xuất hiện trực tiếp của các trang bị, khí tài quân sự trên sân khấu thực cảnh. Thay vì chỉ tái hiện lịch sử thông qua âm nhạc, múa hay các hình thức biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn có sự tham gia của các lực lượng quân đội trong những màn thực cảnh quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa khí tài quân sự, lực lượng vũ trang và nghệ thuật trình diễn được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng về thị giác, đồng thời giúp khán giả cảm nhận rõ hơn tinh thần chiến đấu, ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình nghệ thuật “Lời thề non sông” kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2026).

Với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, “Lời thề non sông” được xây dựng theo mô hình đại nhạc hội chính luận, kết hợp nội dung lịch sử với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Cách tiếp cận này hướng tới việc đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lấy dấu mốc Ngày Toàn quốc kháng chiến làm điểm khởi đầu, chương trình khắc họa tinh thần bất khuất, ý chí quật cường và truyền thống yêu nước được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Xuyên suốt mạch kể là lời thề giữ nước, bắt nguồn từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô cách đây 80 năm. Từ lời thề ấy, chương trình làm nổi bật sự tiếp nối của truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và ý chí bảo vệ non sông qua các thế hệ.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, “Lời thề non sông” còn khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình hướng tới khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về những hy sinh của các thế hệ đi trước để bảo vệ nền độc lập của đất nước.