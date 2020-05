Khung cảnh Na Uy đẹp thơ mộng trong MV mới của mỹ nam JSol

Sau hai ca khúc "Giá như em nhìn lại" và "Let me love you" (Hết yêu thật sao) kết hợp cùng nhạc sĩ ViruSs (Đặng Tiến Hoàng), JSol gặt hái được những thành công nhất định và gây ấn tượng với khán giả bởi khả năng thể hiện đa dạng thể loại nhạc và phong cách.

Bên cạnh đó, trong show truyền hình "Tình yêu hoàn mỹ", JSol với hình ảnh chàng trai vừa nghịch ngợm, hài hước vừa sâu sắc, tình cảm không chỉ được nhiều khách mời tỏ tình mà còn được khán giả yêu mến.

JSol.

Mới đây, JSol đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc và cũng là sáng tác đầu tay của mình dành tặng cho khán giả mang tên: "Còn yêu sao nói không hợp?".

Ca khúc là những tâm sự, tâm tư của chàng trai trong khoảnh khắc nghe cô gái mình yêu nói lời chia tay. Đây có lẽ là tiếng lòng chung của nhiều người: cảm giác bất lực khi đối phương không còn muốn lắng nghe và nhất định buông tay rời đi, quên hết không tiếc nuối tình yêu mà cả hai đã cùng nhau vượt qua khó khăn để xây đắp.

Mặc dù hoàn cảnh câu chuyện quen thuộc - ai từng yêu mà chưa từng chia tay - nhưng cách đặt vấn đề trực tiếp của JSol đã tạo điểm nhấn riêng cho ca khúc.

MV "Còn yêu sao nói không hợp?" - JSol

Câu hỏi thẳng thắn: "Anh từng là người hiểu em nhất mà sao hôm nay em nói không hợp?" nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. "Chắc chắn không ít người từng bị chia tay vì lý do không hợp. Nhưng không hợp gì thì đố ai hiểu được?" - JSol chia sẻ về cảm hứng viết nên ca khúc.

MV do đạo diễn Gin Trần thực hiện với những khung hình tuyệt đẹp về phong cảnh thiên nhiên tại Na Uy khiến người xem không khỏi ước ao, háo hức muốn xách balo đi du lịch.

Bối cảnh chính của MV được quay tại thành phố cảng Bergen và quần đảo Lofoten (quần đảo hình chân mèo) thuộc Na Uy – một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới với hình ảnh vùng đất thanh bình, những ngôi nhà gỗ rực rỡ màu sắc, thiên nhiên kỳ vĩ cùng núi tuyết trắng xóa…



Hình ảnh Na Uy trong MV của JSol.

Đầu MV, hình ảnh JSol đầy sức sống, hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu qua lăng kính đồng thời là góc nhìn của cô gái. Họ trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Rồi bỗng khung hình lung lay, nụ cười của JSol chợt tắt. Nửa sau của MV vẫn là những phong cảnh tuyệt đẹp nhưng chỉ còn một mình JSol và nỗi buồn, cô đơn.

Chia sẻ về lần đầu thử sức sáng tác, chàng trai sinh năm 1997 không khỏi xúc động: “Vì là bài hát đầu tay nên JSol biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, tuy nhiên đây là bài hát mà JSol trải một chút tiếng lòng của mình vào bên trong, 30-40% trong bài hát chính là nỗi lòng và tâm sự về câu chuyện tình thật của JSol. Mong rằng bài hát khi ra mắt sẽ chạm được đến trái tim của khán giả và nhận được sự yêu thương từ mọi người".

Trong tương lai, JSol muốn tiếp tục hỏi tập chăm chỉ để có thể sáng tác, tự hát lên tiếng lòng của mình./.