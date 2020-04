“Kill this love” của Black Pink cán mốc 800 triệu lượt xem trên Youtube

Mới đây, 4 cô gái nhà YG Black Pink tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của minh với MV "Kill this love".

Tính đến ngày 20/4, MV này đã cán mốc 800 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau khoảng 1 năm ra mắt. Đây là MV thứ 3 của nhóm đạt thành tích này sau Boombayah (843 triệu lượt xem) và Ddu-du ddu-du (hơn 1 tỷ lượt xem). "Kill this love" được dự đoán sẽ đạt mốc 1 tỷ lượt xem sau 2-3 tháng nữa. Với thành tích này, Black Pink còn xác nhận việc trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 3 MV vượt mức 800 triệu lượt xem trên Youtube.

"Kill this love" là sản phẩm âm nhạc được phát hành gần nhất của nhóm. Mini album "Kill this love" cũng vừa ghi nhận thành tích tiêu thụ 200.000 bản trên Hanteo, giúp Black Pink trở thành nhóm nhạc nữ thứ 3 có lượng tiêu thụ album cán mốc này (sau TWICE và IZ*ONE).

Với loạt thành tích khủng, người hâm mộ hy vọng vào màn tái xuất trong thời gian tới của 4 cô gái nhà YG./.