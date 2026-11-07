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Lâm Đồng khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt

Thứ Bảy, 08:28, 07/11/2026
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VOV.VN - Tối 6/11, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 lần đầu tiên, khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

 

Ngay sau phần lễ, Chương trình nghệ thuật ngoài trời tại Quảng trường Lâm Viên thu hút hàng nghìn người dân và du khách, mang đến không khí sôi động hoà vào những bản nhạc Jazz giữa trung tâm đô thị ngàn hoa.

Đêm khai mạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono đến từ Nhật Bản; Nik West, Raul Midón đến từ Mỹ; các nhóm nhạc DaDaDa, JKC đến từ Hàn Quốc, cùng các nghệ sĩ Việt Nam như Trần Thu Hà, Hoài Sa và ban nhạc Yellow Star Big Band.

lam Dong khai mac le hoi nhac jazz viet nam 2026 tai Da lat hinh anh 1
Không gian Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 rộng mở với hàng nghìn người dân và khách du lịch.

Những màn trình diễn kết hợp giữa Jazz truyền thống và đương đại mang đến nhiều sắc màu âm nhạc, tạo dấu ấn riêng cho sự kiện.

Đến từ Thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trẻ Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thiên An, chia sẻ cảm xúc của mình: “Phải nói rất là tuyệt với giữa một không khí Đà Lạt như thế này. Nhìn cách mà các nghệ sĩ họ tận tưởng, họ chơi âm nhạc rất là đã, rất là phiêu và đối với em đó là khoảng khắc rất là tuyệt vời”.

“Em thấy rất là tuyệt vời và em cảm thấy là Jazz Festival là một sự kết nối bản sắc văn hoá nghệ thuật và bản sắc của Việt Nam vào với nhau và đem đến một không gian âm nhạc cho trẻ như em để hiểu về Jazz hơn và được tổ chức ở Đà Lạt nữa không còn gì bằng. Là một sân khấu cho những người yêu Jazz và  những người trẻ chưa hiểu về Jazz để tìm hiểu về Jazz nhiều hơn”.

lam Dong khai mac le hoi nhac jazz viet nam 2026 tai Da lat hinh anh 2
Các nghệ sĩ phiêu cùng nhạc Jazz trên sân khấu chính của lễ hội.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 lần thứ nhất được tổ chức tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ tối ngày 6/11 đến ngày 8/11. Đây là một trong những hoạt động nhằm phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO mà Đà Lạt được công nhận từ tháng 10/2023, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

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Nhạc Jazz mang lại cảm xúc cho tất cả mọi người.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết: “Hiện nay chỉ tiêu tăng trưởng hai con số là một chỉ tiêu lớn cho ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Chính những hoạt động biểu diễn âm nhạc lớn như thế này góp phần thu hút khách du lịch. Đặc biệt chúng ta hoàn toàn xã hội hoá 100% cho sự kiện. Việc thu hút được các nguồn lực để tạo nên những sự kiện như thế này cũng hết sức đáng hoan nghênh. Người dân, doanh nghiệp và du khách được hưởng thụ”.

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Hai du khách nước ngoài bất ngờ và hào hứng với đêm hội nhạc Jazz.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn âm nhạc thường niên, góp phần đưa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở thành không gian giao lưu nghệ thuật quốc tế, gắn phát triển văn hóa với du lịch và kinh tế địa phương.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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