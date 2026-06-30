Ngày 30/6, VTV Fanzone World Cup 2026 - chuỗi sự kiện dành cho người hâm mộ bóng đá được công bố sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (TP.HCM) vào các ngày 14, 15 và 19/7.

Theo ban tổ chức, chương trình được chia thành hai hoạt động diễn ra nối tiếp trong cùng một đêm. Trước khi các trận đấu bắt đầu là chương trình Midnight Live Concert, sau đó khán giả sẽ cùng theo dõi trực tiếp các trận đấu World Cup trong không gian fanzone.

Đây cũng là lần đầu tiên mô hình biểu diễn âm nhạc vào khung giờ đêm muộn được tổ chức gắn với lịch thi đấu World Cup tại Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Lần đầu có "live concert lúc nửa đêm" kết hợp xem World Cup bản quyền tại Việt Nam

Đêm 14/7 (bán kết 1) có sự tham gia của Minh Tốc & Lam, Chillies và MayDays. Đêm 15/7 (bán kết 2) quy tụ Giấy Gấp, Thịnh Suy và Microwave. Trong khi đó, đêm chung kết ngày 19/7 sẽ có chương trình biểu diễn của ban nhạc Bức Tường cùng khách mời Nguyễn Việt Lâm và Phạm Anh Khoa.

Sau phần âm nhạc, người tham dự sẽ bước vào hoạt động theo dõi trực tiếp FIFA World Cup 2026 trong không gian fanzone.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay đánh dấu lần đầu tiên VTV sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 trên toàn bộ hệ sinh thái phát sóng, bao gồm quyền trình chiếu công cộng chính thức do FIFA cấp phép. Nhờ đó, người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trong mô hình fanzone với quyền trình chiếu công cộng.

Không gian theo dõi World Cup được bố trí màn hình LED 4K diện tích khoảng 500 m², kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và các khu vực trải nghiệm dành cho người hâm mộ trước giờ bóng lăn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc

Một điểm khác của chương trình là hoạt động bình luận trực tiếp ngay tại địa điểm tổ chức. Thay vì chỉ xem trận đấu trên màn hình lớn, khán giả còn có thể theo dõi phần bình luận do đội ngũ bình luận viên của VTV Nam Bộ thực hiện trên luồng tín hiệu sạch của FIFA World Cup 2026.

Theo giới thiệu, khán giả sẽ được chứng kiến trực tiếp quá trình bình luận trận đấu, từ những phân tích chuyên môn đến các khoảnh khắc tương tác giữa bình luận viên và người hâm mộ trong nhà thi đấu.

Bên cạnh việc theo dõi các trận bán kết và chung kết, không gian fanzone cũng có các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tương tác cộng đồng dành cho người yêu bóng đá.

VTV Fanzone World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh FIFA World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động được xây dựng nhằm tạo thêm không gian để người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam theo dõi giải đấu và tham gia các hoạt động cộng đồng trong suốt thời gian diễn ra World Cup.