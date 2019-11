Lễ trao giải AAA 2019 gây tranh cãi kết quả vì BTS “trắng tay“

Lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 quy tụ dàn nghệ sĩ và diễn viên đình đám của Hàn Quốc như Super Junior, TWICE, Seventeen, TXT, YoonA, Ji Chang Wook, Lee Kwang Soo, Jung Hae In, ITZY, Kang Daniel, N U'EST , MOMOLAND, GOT7, Jang Dong Gun,...đã diễn ra vào tối 26/11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhóm nhạc Seventeen nhận giải thưởng "Album của năm" tại lễ trao giải AAA 2019.

Chủ nhân của các giải thưởng đã được xướng tên nhưng kết quả lại gây ra tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Điều này thể hiện ở hạng mục giải thưởng Daesang ( giải thưởng danh giá nhất của AAA) dành cho mảng âm nhạc. Nếu như mọi năm chỉ có duy nhất 1 giải thưởng Daesang thì năm nay AAA bất ngờ có 4 giải với các hạng mục: "Ca khúc của năm", "Ca sĩ của năm", "Màn trình diễn của năm" và "Album của năm". Các giải thưởng này lần lượt được trao cho các nhóm nhạc: Red Velvet, TWICE, GOT7, Seventeen.

BTS giành giải Daesang tại AAA 2018.

Cũng ở trong đề cử tranh giải AAA năm nay nhưng "nhóm nhạc toàn cầu" BTS lại không hề được xướng tên ở bất kì hạng mục nào dù đã liên tiếp tạo nên những kỷ lục trong năm 2019.

Đặc biệt album "Map of the soul: Persona" nhanh chóng trở thành album Kpop bán chạy nhất năm 2019 với số lượng 3,7 triệu bản. BTS hiện là nhóm idol duy nhất đạt Perfect All-kill ở mảng digital với ca khúc chủ đề "Boy With Luv". Tour diễn "Love Yourself / Love Yourself: Speak Yourself" của BTS đạt con số kỷ lục 246 triệu USD. Đây là doanh thu cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc. BTS cũng được gọi tên tại Melon Music Awards 2019 trong top 10 nghệ sĩ hàng đầu Kpop năm 2019.

Bên cạnh đó, mức độ phủ sóng của BTS ngày càng rộng rãi. Với những thành tích nổi bật này, người hâm mộ tin rằng BTS hoàn toàn xứng đáng đạt gỉải thưởng Daesang./.