Liveshow “Hương Lan - Một đời sân khấu” kết hợp cả cổ nhạc và tân nhạc

Chiều nay (3/5), tại TP HCM, nghệ sỹ- ca sỹ Hương Lan họp báo chương trình “Hương Lan - Một đời sân khấu” sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM .

Hương Lan là người duy nhất từ cải lương sang tân nhạc hát.

Đến thời điểm này, đây là chương trình lớn nhất trong cuộc đời 50 năm ca hát của Hương Lan. Chương trình được bà ấp ủ ý tưởng, chuẩn bị kỹ lưỡng trong 15 năm trở lại đây. Chương trình gồm 2 phần: cổ nhạc và tân nhạc, khắc họa lại con đường ca hát từ khi Hương Lan là cô bé 5 tuổi trên sân khấu cải lương đến một Hương Lan đằm thắm, ngọt ngào ở dòng nhạc quê hương, trữ tình nổi tiếng trong và ngoài nước sau này.

Đồng thời, diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, nghệ sỹ-ca sỹ Hương Lan mong muốn qua chương trình tỏ lòng tri ân, nhắc nhớ những đóng góp của cha bà là nghệ sỹ Hữu Phước đối với sân khấu cải lương ở Nam bộ và đối với niềm đam mê sân khấu của bà.

Chương trình “Hương Lan - Một đời ca hát” có sự góp mặt của Nghệ sỹ nhân dân Ngọc Giàu, Nghệ sỹ ưu tú Hoài Linh, Nghệ sỹ ưu tú Trọng Phúc và các nghệ sỹ thân thiết với Hương Lan như: Chí Tài, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh… Hương Lan và các nghệ sỹ khách mời sẽ trình diễn một số trích đoạn cải lương, những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sỹ Bắc Sơn, Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Trầm Tử Thiêng…

Hương Lan bên những nghệ sĩ thân thiết.

Chương trình do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng, phần tân nhạc do nhạc sỹ Đức Trí phụ trách và phần cổ nhạc do soạn giả Hoàng Song Việt biên tập, nghệ sỹ nhân dân Ngọc Giàu cố vấn phần cải lương./.

