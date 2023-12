Loạt hit đình đám sẽ được sao Việt-Hàn hát trong Kpop Festival Open Air #2

Không khí Đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 đang tăng nhiệt và nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt hình ảnh và chi tiết quan trọng của hai đêm diễn được BTC hé lộ. Theo đó, MC Vĩnh Phú sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt cả 2 đêm nhạc. Sự trẻ trung năng động của MC sinh năm 1991 vốn quen thuộc với giới trẻ. Anh từng giành giải 3 chương trình Cầu vồng MC của VTV6, đạt danh hiệu Én Đồng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2014, được kỳ vọng sẽ mang tới sự tươi mới cho đại nhạc hội kết nối người trẻ.

Sân khấu Đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 đang gấp rút được hoàn thiện

Sau nhiều đồn đoán, BTC đã chính thức công bố nhạc mục của chương trình gồm những bản hit quen thuộc đến từ 16 ca sĩ và nhóm nhạc đình đám tham gia 2 đêm của Đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 sắp tới. Theo đó, mỗi nhóm nhạc sẽ biểu diễn 4 ca khúc. Nhóm The Wind với "Island" sôi động trong khi Kim Jongdae sẽ mang tới các ca khúc "Beautiful Goodbye", "Hold you tight", "Shall we?", "Best luck".

Kim Míneok với "Daisy", "Serenity", "Beyond" và "Brand New". Trong khi đó, Nhóm Infinite chọn "I Got You", "New Emotions", "Be Mine" và "Paradise". Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 bài gồm: "Bout you", "Oppa, Oppa", "Danger", "B.A.D", "Can You Feel It".

Các nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc sẽ mang đến những bản hit sôi động

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như: Mashup: "Đóa hoa hồng", "Từ hôm nay", "Miss showbiz" và "Con dấu chủ quyền".

"Ông hoàng tạo hit" Tăng Duy Tân sẽ thể hiện loạt hit như: "Bên trên tầng lầu", "Cắt đôi nỗi sầu".

Ngoài các tiết mục ca hát, đêm nhạc 23/12 còn có sự góp mặt của vũ đoàn Hàn Quốc và vũ đoàn Việt Nam, hứa hẹn sẽ khuấy đảo sân khấu với những vũ đạo trẻ trung, nóng bỏng.

Kim Jae Joong

Trong đêm nhạc diễn ra đúng ngày 24/12, Tóc Tiên sẽ mang đến không khí Noel trên sân khấu đại nhạc hội với Mashup: "Last Christmas", "Big Girl don’t cry", "Walk Away" và "906090" cùng vũ đạo nóng bỏng. Đức Phúc hứa hẹn sẽ khiến fan tan chảy với hai ca khúc quen thuộc "Em đồng ý" và "Ngày đầu tiên" với bản remix sôi động.

Nam ca sĩ Chanyeol vốn được rất nhiều khán giả Việt yêu thích với ca khúc "Stay With Me" trong phim "Yêu tinh" sẽ biểu diễn 6 bài trong đêm nhạc 24/12 tới đây. Đó là: "Nothin", "SSFW", "Tomorrow", "Rodeo Station", "Good Enough" và "Yours". Trong khi đó, 2 chàng trai của nhóm 2PM hứa hẹn sẽ thổi bùng sân khấu Mỹ Đình khi mang tới các ca khúc sôi động như: "My house", "Go Crazy", "Hands Up" và "10 out of 10".

Phần được các fan rất chờ đợi trong đêm Giáng sinh chính là các tiết mục đến từ DJ Raiden với gần 20 bản nhạc nổi tiếng được chọn để kết lại chương trình trong không khí Noel sôi động và ấm áp.

Chanyeol

Đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 là chương trình có format mới lạ khi BTC mở hòm Ebox để fan gửi lời ước tới cho các thần tượng. Trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ thực hiện điều ước của người hâm mộ được chọn ngẫu nhiên. BTC cho biết họ không ngờ hòm thư lại được fan hưởng ứng nhiệt tình như vậy với vô số lời nhắn xúc động dành cho thần tượng với hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực đúng đêm Noel. Hiện đã có hơn 5.000 thư của người hâm mộ gửi tới hòm thư của Kpop Festival Open Air.

Một bức thư gửi ca sĩ Kim Jae Joong có đoạn: "Em vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể kịp gặp anh vào một dịp thật đặc biệt, vừa được đón Giáng sinh, vừa được kỷ niệm 20 năm khởi nghiệp cùng anh tại Việt Nam. Anh hãy đến Việt Nam thêm nữa nhé, vào một concert của riêng anh để chúng ta cùng hòa chung không khí với nhau một cách thật riêng tư, để chúng em có thật nhiều thời gian được trò chuyện, lắng nghe anh và gửi gắm đến anh thật nhiều yêu thương".

Một khán giả nữ nhắn gửi Chanyeol: "Chanyeol à, hãy giữ sức khoẻ, thưởng thức thật nhiều món ngon ở Việt Nam nha. Ước được nghe Chanyeol hát "The First Snow" hoặc "For Life live" ở Việt Nam".

Khán giả khác gửi thư cho Xiumin: "Thật sự là em đã theo dõi anh được 9 năm rồi. Em rất yêu quý anh và tất cả thành viên EXO. Em rất tiếc khi cả 2 lần trong năm nay anh sang Việt Nam em đều bận không đến được. Mong rằng sang năm 2024, Xiumin oppa và cả EXO nữa có thể tổ chức concert hoặc fancon tại Việt Nam. Cuối cùng em xin chúc cho Xiumin oppa và EXO sẽ có sức khỏe tốt, luôn hạnh phúc và ngày càng thành công. Cảm ơn anh vì đã đến Việt Nam".