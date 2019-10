Lương Nguyệt Anh lan toả hạnh duyên đến mọi người qua album nhạc Phật

"Tìm về chốn thiêng" cũng là tên sáng tác đầu tay của chính Lương Nguyệt Anh về đề tài Phật giáo mà cô đã từng ra mắt cách đây 3 năm. Ca khúc được cô sáng tác trong một lần hữu duyên đến viếng cảnh chùa Linh Sơn (Vĩnh Phúc), tìm sự tĩnh tại sau những muộn phiền của cuộc sống và được gặp sư thầy trụ trì, người mà cô kính trọng.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh ra mắt album nhạc Phật "Tìm về chốn thiêng".

Kể từ thời điểm đó, Lương Nguyệt Anh luôn đau đáu thực hiện một album nhạc Phật, và năm nay, cô quyết định hoàn thiện album CD với những ca khúc âm nhạc Phật giáo.

Album CD “Tìm về chốn thiêng” gồm 10 ca khúc: Tìm về chốn thiêng (sáng tác Lương Nguyệt Anh), Phật là ánh từ quang (sáng tác Phi Long), Lạy Phật con về (sáng tác Phạm Mạnh Chương), Chùa tôi ( sáng tác Chúc Linh), Hương Mộc Miên (sáng tác Cù Lệ Duyên), Sóng trầm (sáng tác Lê Minh), Mục Kiền Liên cứu mẹ (sáng tác Trần Mạnh Hùng), Mẹ từ bi (Nhạc: Chúc Linh- lời: Thượng toạ Thích Từ Giang), Nhành dương cứu khổ (Sáng tác Trường Khánh), Việt Nam đạo Phật một niềm tin (nhạc Nguyễn Tiến Mạnh, lời Thuý Đạt).

Album là hành trình từ hạnh duyên đến với đạo Phật, đến với âm nhạc Phật giáo của Lương Nguyệt Anh. Sau những lần nghe giảng Pháp, tìm được sự tịnh tâm, cô đã thấy được “Phật là ánh từ quang”, và kính dâng lên Phật lời thưa thật nhẹ nhàng: “Lạy Phật con về”, cô về với “Chùa tôi” bình dị, với “Hương mộc miên” khoe sắc…, nơi Phật đang chiếu ánh từ quang đến với mỗi người. Từ những điều ngộ ra qua lời Phật dạy chiếu toả đến tâm hồn, đời sống, cô đã hiểu hơn về cuộc sống, biết ơn cuộc sống, biết ơn những đạo lý tốt đẹp mà Phật đã dạy và vượt qua mọi khó khăn để tìm được chân lý của “Nhành dương cứu khổ”, “Việt Nam đạo Phật một niềm tin”.

Album CD "Tìm về chốn thiêng".

Xuyên suốt album là những ca khúc nhạc Phật khá quen thuộc, nổi tiếng đối với các Phật tử cũng như với nhiều tăng ni, nhất là khu vực phía Bắc. Đồng thời, album cũng tập hợp nhiều nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ gắn với mảng đề tài Phật giáo như nhạc sĩ Phạm Mạnh Chương, Trần Mạnh Hùng, đặc biệt là những nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với lĩnh vực sáng tác ca khúc chuyên về mảng đề tài Phật giáo như Cù Lệ Duyên, Chúc Linh.

Điều đặc biệt trong album là sự kết hợp hài hoà giữa các sáng tác mới với đề tài Phật giáo và những ca khúc mang tinh thần Phật giáo cho thấy sự mở rộng biên độ đề tài, tạo sự phong phú cho âm nhạc Phật giáo và giúp người nghe có thể tiếp cận âm nhạc Phật giáo từ nhiều góc độ khác nhau.

Mất 2 năm ấp ủ và hơn 1 năm để thực hiện, album CD “Tìm về chốn thiêng” nói được lên đủ đầy tâm tư, tình cảm của nữ ca sĩ trước cuộc đời. Lương Nguyệt Anh đưa vào album những ca khúc về đề tài Phật giáo và những ca khúc mang tinh thần Phật giáo để thấy rằng đó là sản phẩm âm nhạc hoà quyện giữa Đạo và Đời, đưa tâm hồn người yêu nhạc trở về với cõi tịnh tâm.

Quán quân Sao Mai chia sẻ: “Album “Tìm về chốn thiêng” vừa là tấm lòng của tôi kính dâng lên Đức Phật, đến mẹ Quán Âm, vừa chứa đựng những chiêm nghiệm của tôi về cuộc đời qua lời Phật dạy. Khi hát nhạc Phật giáo, tôi cảm thấy ở mỗi một bài hát đều như có lời khuyến dụ tâm hồn mình hướng về cuộc sống bình an, hiểu được lễ nghĩa ở đời, hiểu được giá trị của đời sống… Điều đó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều trắc trở của cuộc sống. Tôi ra mắt album dịp này cũng như một lời gửi gắm đến những khán giả thương yêu tôi, đặc biệt là những khán giả nữ, rằng hãy luôn biết giữ gìn sự bình an trong tâm hồn, phụ nữ đẹp ở chỗ biết sống bình an, biết tìm sự cân bằng cho mình…”.

Trước đây, Nguyệt Anh từng trả lời phỏng vấn báo chí rằng nếu không vướng bận gì thì cô sẽ đi… tu, tuy nhiên việc ra mắt album nhạc Phật không phải để Lương Nguyệt Anh muốn khẳng định điều gì đó, hay muốn gắn tên tuổi mình vào dòng nhạc Phật giáo, mà là cô muốn lan toả những giá trị tốt đẹp của âm nhạc Phật Giáo, lan toả những lời dạy của Phật trong các ca khúc đến với mọi người, để mỗi người đều tìm được cách sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Nguyệt Anh nói, cô biết ơn cuộc đời đã cho cô hạnh duyên đến với cửa thiền, cô kỳ vọng âm nhạc qua album của cô sẽ đem đến những hạnh duyên như thế đối với người yêu nhạc, với công chúng.

Vì thế ra mắt album CD "Tìm về chốn thiêng" cô dự định không bán mà chỉ để tặng cho các Phật tử, cho bạn bè, người quen, những khán giả quan tâm, hoàn toàn không mang tính thương mại, đó cũng là một cách để Nguyệt Anh hoằng dương Phật pháp với bổn phận của một Phật tử.

Quán quân Sao Mai dự định sẽ mang CD để tặng mọi người trong mỗi buổi lễ lớn của nhà chùa mà mình có duyên tham dự để lan toả những giá trị tốt đẹp của âm nhạc Phật Giáo, lan toả những lời dạy của Phật trong các ca khúc đến với mọi người, để mỗi người đều tìm được cách sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

Năm 2019, Lương Nguyệt Anh không ra nhiều sản phẩm âm nhạc, album “Tìm về chốn thiêng” có thể xem là một dấu ấn của cô trong năm tính đến thời điểm này. Lương Nguyệt Anh tập trung đi hát, dạy học với vai trò giảng viên trường Đại học văn hoá nghệ thuật Quân đội, và bận bịu với việc dồn hết tâm sức của mình để hỗ trợ em gái là ca sĩ Lương Hải Yến trong cuộc thi Sao mai 2019.

Nguyệt Anh cũng chia sẻ, thời gian vừa qua cô thực sự stress vì việc riêng của gia đình. Tuy nhiên, cũng nhờ biết cách để cân bằng chính mình, nên Nguyệt Anh vẫn vượt qua mọi khó khăn để liên tục xuất hiện ở các show diễn, công việc và miệt mài chuẩn bị cho việc ra mắt album cùng các dự án âm nhạc khác./.