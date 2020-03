MC truyền hình Mỹ khen bài hát phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Trong buổi phát sóng hôm 1/3, diễn viên hài John Oliver dành toàn bộ thời gian của chương trình Last Week Tonight để đề cập tới dịch bệnh Covid-19.

John Oliver dành nhiều lời khen cho Việt Nam. Nam diễn viên nói: "Việt Nam là quốc gia phòng dịch Covid-19 nhanh chóng và hiệu quả. Quốc gia này cung cấp những thông tin đáng tin cậy về cách phòng chống sự lây lan của dịch bệnh thông qua video hướng dẫn vệ sinh đúng cách".

John Oliver thích thú với ca khúc "Ghen Cô Vy".

Tiếp đó, MV Ghen Cô Vy được phát sóng kèm theo phần phụ đề. Nam diễn viên John Oliver nhún nhảy và tỏ rõ sự thích thú với giai điệu của ca khúc.

Ông còn khẳng định, ca khúc này tạo thành hiện tượng trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Ghen Cô Vy là MV được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Erik và Min thực hiện.

Ê-kíp của nhạc sĩ Khắc Hưng khéo léo đưa vào bài hát Ghen Cô Vy những thông điệp về việc phòng chống dịch bệnh covid-19 như: Giữ gìn vệ sinh chung, rửa tay đúng cách, hạn chế tới nơi đông người, nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh...

Ca sĩ Min chia sẻ về mục đích thực hiện MV Ghen Cô Vy: "Chúng tôi mong muốn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng, để chúng ta cùng chung tay chống dịch Covid-19".

Bài hát Ghen Cô Vy được viết lại lời dựa trên bản hit Ghen ra mắt năm 2017 của chính ê-kíp Khắc Hưng, Erik và Min. Ca khúc từng gây sốt trong cộng đồng người yêu nhạc vào năm 2017.

Last Week Tonight có tên đầy đủ là Last Week Tonight with John. Chương trình được phát sóng trên kênh HBO./.