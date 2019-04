Minh Như bật khóc khi bị loại khỏi “American Idol“

VOV.VN - Sau phần trình diễn ở sân khấu ngoài trời với ca khúc "How Far I'll go", Minh Như đã bị loại khỏi American Idol 2019.