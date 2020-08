“Missing You” của Phương Ly “gây bão” với loạt thành tích “không phải dạng vừa“

Ngay từ khi chỉ mới hé lộ teaser bí ẩn hay nhuộm đỏ facebook, Phương Ly đã khiến người hâm mộ của mình đứng ngồi không yên. Và không ngoài dự đoán, sau khi ra mắt chính thức, Missing You tiếp tục “gây bão” cộng đồng mạng với loạt thành tích “không phải dạng vừa”.

Cụ thể, sau 3 ngày ra mắt, ca khúc Missing You đã leo thẳng lên vị trí No.1 trên BXH Itunes Việt Nam lẫn Apple Music, Top 5 Spotify. Riêng phần MV cũng đã vươn lên vị trí thứ 5 bên cạnh nhiều đối thủ đáng gờm khác với gần 2,4 triệu lượt xem. Đây được coi là con số đáng kể với một sản phẩm âm nhạc mà nhiều nghệ sĩ mơ ước ở thời điểm hiện tại.



Phương Ly cũng cho biết trong thời gian qua cô cũng nhận được nhiều câu hỏi của khán giả về loạt trang phục trong MV. Nhân dịp này cô cũng hé lộ: “Ly và bạn của mình đã tự lên ý tưởng và bắt tay vào "vẽ vời" cho trang phục trong MV mất khoảng 5 ngày. Cụ thể, hai đứa tự mua màu về bôi vẽ, có cả cắt và xé bớt nữa. Ly nhớ nhất có chiếc áo mình chỉ mua có 90 ngàn ngoài chợ để mang về làm lại, còn hầu hết là may. Chính vì thế, Ly chỉ tốn chưa tới 10 triệu cho tổng cộng 10 bộ đồ mà thôi.



Cảm hứng để Ly thực hiện chính là từ bản thân mình. Có thể ăn mặc kiểu nghệ sĩ, người ngoài nhìn vào có thể thấy hơi lôi thôi một chút nhưng lại rất "art", chắp vá màu sắc.

Đặc biệt, khi mọi thứ đã gần như xong xuôi, sát ngày quay rồi mà Ly lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên quyết định đi tẩy tóc luôn. Mà đợt đó không biết tâm trạng thế nào mà làm đồ theo cảm hứng được nhiều lắm, toàn bộ trang phục trong MV vẫn chưa hết số lượng Ly làm đâu”, Phương Ly tâm sự.

Missing You không chỉ được xem là sản phẩm âm nhạc có tính cột mốc trong sự nghiệp mà còn là món quà tinh thần “cộp mác” Phương Ly mà nữ ca sĩ dành cho khán giả của mình. Bằng chứng là Missing You tiếp tục sở hữu khung hình dọc - một nét đặc trưng của nữ ca sĩ cũng như việc cô tâm huyết tự đặt may, thiết kế hết trang phục có trong MV.



Phần âm nhạc của Missing You do LyLy sáng tác và được nhào nặn bởi producer Tín Lê. Đây là một bản pop nhẹ nhàng, đáng yêu, tràn đầy năng lượng tích cực, nói về cảm giác mộng mơ của một cô gái đang yêu. Ca khúc được Phương Ly thể hiện với phong cách đầy nữ tính và trong sáng.



Sau khi thưởng thức MV, nhiều khán giả nhận định không hẳn là một MV về tình yêu đôi lứa, mà thiên về việc tự yêu thương chính mình nhiều hơn. Đây cũng là một phép ẩn dụ đầy khéo léo, khiến mỗi khán giả đều có những suy niệm riêng về tình yêu, về việc tự nhìn lại chính mình và yêu mến bản thân./.