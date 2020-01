Modern Talking trở lại Việt Nam cùng “Nữ hoàng disco” Sandra vào 7/3

Đêm nhạc nằm trong chuỗi âm nhạc huyền thoại thế giới mang tên Legend Concert với sự thành công của Kenny G Live In Concert năm 2015, Boney M & Chris Norman ex Smokie và Yamamoto Tsuyoshi 2016, Modern Talking 2016, 2017 và gần đây nhất là đêm nhạc Boney M and Joy tháng 3/2019.

Gần 4.000 chỗ ngồi của khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như được lấp kín trong liveshow Modern Talking vào năm 2018.

Đây là lần thứ 3 Modern Talking trở lại Việt Nam, điều này không chỉ khẳng định sức hút của ban nhạc đối với những fans hâm mộ Việt, mà còn thể hiện cả tình cảm rất đặc biệt của ban nhạc huyền thoại dành cho Việt Nam. Ở 2 đêm nhạc trước, Modern Talking đã làm khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình trở thành một “chảo lửa”, đốt nóng từng tế bào của khán gỉa khiến không ai có thể ngồi yên mà cùng nhau đứng dậy hát, “quẩy” tưng bừng cùng ban nhạc. Chính tình cảm nồng nhiệt và sự thân thiện của khán giả Việt đã hấp dẫn sự trở lại của Modern Talking.

Sandra Ann Lauer- nữ hoàng disco sẽ gặp khán giả Việt Nam vào ngày 7/3/2020.

Sandra Ann Lauer- nữ hoàng disco, “thiên thần tóc xù” và chiếc má lúm đã làm hàng triệu triệu trái tim các chàng trai trẻ cuồng mê, ngẩn ngơ một thời. Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Cô mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Đức và sở hữu một vẻ đẹp mong manh, nữ tính với gương mặt cực kỳ quyến rũ cùng với giọng hát tươi sáng. Sandra sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và khiêu vũ ngay từ nhỏ.

Nếu như Modern Talking, vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, từng làm mưa làm gió trong lòng khán giả Việt bằng những ca khúc disco sôi động hay làm điên đảo trái tim các quý cô một thời bởi vẻ điển trai và lãng tử của hai thành viên ban nhạc thì Sandra lại như một thứ “bùa mê” đối với các chàng trai năm ấy khi yêu vẻ nóng bỏng, kiêu sa và đầy phóng khoáng cùng giọng hát mê hoặc của nàng.

Khán giả đồng loạt đứng dậy, nhún nhảy theo âm nhạc.

Sự kết hợp giữa Modern Talking và Sandra sẽ đem lại cho sân khấu thủ đô một âm hưởng đầy sôi động đón chào Ngày Quốc tế 8/3. Đây cũng là lần đầu tiên hai huyền thoại âm nhạc trình diễn xuyên suốt 1 liveshow, đặc biệt là trước hàng ngàn khán giả Việt Nam khiến cho cả hai nghệ sỹ, đồng thời cũng là hai người bạn thân cảm thấy rất phấn khích và hào hứng với chuyến lưu diễn đặc biệt lần này.

Có lẽ chỉ cần nghe đến tên hai huyền thoại Modern Talking và Sandra, khán gỉa đã đủ cảm nhận về một đêm nhạc đầy hoài niệm của những quý ông, quý bà sành điệu thế hệ 6x, 7x… Chắc chắn, khán giả sẽ tiếp tục được chìm đắm trong một không gian âm nhạc bùng nổ, nơi chỉ còn lại cảm xúc và hoài niệm về một thời tuổi trẻ, khi họ là những chàng trai, cô gái cuồng nhiệt, đầy say mê và đầy ước mơ..

Lỡ hẹn khán giả Việt Nam từ năm 2017, Sandra không giấu nổi niềm xúc động khi được chính thức đứng trên sân khấu Thủ đô Hà Nội lần này. “Nữ hoàng nhạc pop” cho biết cô đã được nghe người bạn thân nhất của mình ca sỹ Thomas Anders của ban nhạc Modern Talking kể về đất nước và những món ăn ngon của Việt Nam, đặc biệt hình ảnh những khán giả cuồng nhiệt trong khán phòng gần 4000 người khiến “mỹ nữ vạn người mê” một thời cảm thấy háo hức vô cùng.

Trong khi đó, thành viên nhóm nhạc Modern Talking lại dí dỏm đùa rằng, chắc khán giả Việt Nam đã “chán” mình lắm rồi nên xuất hiện trên sân khấu thủ đô lần này, anh sẽ chỉ đóng vai phụ cho cô bạn thân của mình tỏa sáng. Tuy nhiên, đó chỉ là một câu nói vui còn cả Modern Talking và Sandra đã sẵn sàng cho những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ca hát của mình để dành tặng khán giả Việt Nam.

Với phong cách biểu diễn nóng bỏng và gợi cảm, cùng những ca từ sexy và ngọt ngào trong những giai điệu sôi động (I'll Never Be) Maria Magdalena, Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait…, nữ hoàng nhạc pop Sandra chắc chắn sẽ đem đến cho “dân chơi Việt” thế hệ 6x, 7x những cảm xúc thật khó quên. Kết hợp cùng với những bản disco quen thuộc của Modern Talking như You’re My Heart, You’re My Soul hay Cheri Cheri Lady, You Can Win If You Want cũng như Brother Louie…, đêm nhạc Modern Talking & Sandra – Live concert in Vietnam sẽ là đêm nhạc được mong chờ nhất trong tháng 3/2020.

Với concept chung của Legend Concert, đêm nhạc Modern Talking & Sandra năm 2020 cũng sẽ được thực hiện chơi live toàn bộ chương trình với sự tham của 2 ban nhạc nổi tiếng hiện tại vẫn đang lưu diễn vòng quanh thế giới là Modern Talking band và Sandra band.

Phần biên tập âm nhạc cũng sẽ được đảm trách bởi chính Thomas Anders và Sandra cùng các chuyên gia kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hàng đầu thế giới. Đặc biệt, khán giả sẽ được thưởng thức phần trình diễn chung của 2 ca sỹ trong một liveshow kinh điển, chắc chắn sẽ đem đến cho fan yêu nhạc thế hệ 6x, 7x một đêm nhạc mãn tai, mãn nhãn, là món quà đặc biệt dành tặng các quý ông, quý bà trong ngày quốc tế phụ nữ năm 2020.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chuỗi Legend Concert chia sẻ “Tôi là một người yêu nhạc thế hệ 7x, may mắn hơn nữa tôi lại được đứng trên vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc quốc tế, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chuỗi âm nhạc huyền thoại Legend Concert đã đem đến cho khán giả yêu nhạc thế hệ của mình một món ăn tinh thần tuyệt vời. Legend Concert mỗi năm trở lại đều “cháy vé” trước đêm nhạc 2 tuần. Điều này cho thấy một chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế gắn liền với cảm xúc của khán giả là sự lựa chọn cho thành công của chúng tôi. Tôi chắc chắn khán giả sẽ hài lòng”./.