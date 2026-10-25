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Một đêm thăng hoa của opera và những giọng ca thính phòng Việt

Chủ Nhật, 14:41, 25/10/2026
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VOV.VN - Tối 24/10, Concert Resonantia diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều giọng ca thính phòng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, giới thiệu loạt trích đoạn opera, operetta kinh điển trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Concert Resonantia diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, do Khoa Thanh nhạc tổ chức dưới sự chỉ đạo của PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa, các giảng viên, học sinh, sinh viên cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

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Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh đồng hành cùng các nghệ sĩ trong Concert Resonantia.

Từ Mozart, Verdi đến Puccini, Tchaikovsky

Chương trình được xây dựng thành hai phần với nhiều trích đoạn opera, operetta nổi tiếng, tạo sự chuyển đổi về màu sắc và cảm xúc.

Ở phần đầu, Đào Tố Loan và Trường Linh thể hiện O soave fanciulla trong La Bohème của Giacomo Puccini. Đào Tố Loan tiếp tục xuất hiện với È strano… Sempre libera trong La Traviata của Giuseppe Verdi.

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Đào Tố Loan và Trường Linh thể hiện O soave fanciulla trong La Bohème của Giacomo Puccini.

Ba giọng ca Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh và Huyền Trang thể hiện Die drei Damen trích Die Zauberflöte của Wolfgang Amadeus Mozart. NSƯT Lan Anh và ca sĩ Tuấn Anh song ca Parigi, o cara trong La Traviata, trong khi Trường Linh trình bày aria Ah! mes amis, quel jour de fête! từ opera La fille du régiment của Gaetano Donizetti.

Sang phần hai, sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mở rộng không gian biểu diễn. Ca sĩ Tuấn Anh trình bày Core ’ngrato của Salvatore Cardillo; NSƯT Phương Uyên thể hiện Stride la vampa trích Il Trovatore của Verdi.

NSƯT Đăng Dương mang đến Dein ist mein ganzes Herz trong operetta Das Land des Lächelns của Franz Lehár; Phúc Tiệp trình bày Gremin’s Aria từ Eugene Onegin của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

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NSƯT Đăng Dương trình diễn tại Concert Resonantia với tác phẩm Dein ist mein ganzes Herz của Franz Lehár.
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NSƯT Lan Anh trình bày Heia, in den Bergen trích Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán.

Các tiết mục tiếp theo gồm Solovey của Alexander Alyabyev qua giọng hát NSƯT Phương Nga; Lippen schweigen trong Die lustige Witwe của Franz Lehár do Hương Diệp - Khắc Hòa thể hiện; aria Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen trích Die Zauberflöte của Mozart qua phần trình bày của Bảo Yến.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Nessun dorma trong Turandot của Puccini do Mạnh Hoạch thể hiện. NSƯT Lan Anh trình bày Heia, in den Bergen trích Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán. Đêm diễn khép lại với Brindisi trong La Traviata, có sự tham gia của các ca sĩ trong chương trình.

“Một chương trình đỉnh cao”

Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thành công của chương trình cho thấy vị trí của Khoa Thanh nhạc trong hoạt động đào tạo âm nhạc.

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Theo PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, chương trình góp phần tạo động lực để những người trẻ tiếp tục theo đuổi âm nhạc thính phòng và nối tiếp các thế hệ đi trước.

TS Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đánh giá Concert Resonantia là “một chương trình đỉnh cao”, quy tụ nhiều giọng ca thính phòng, nhạc kịch mà chị yêu thích.

Theo TS Thu Hà, các nghệ sĩ thể hiện tốt cả kỹ thuật và nghệ thuật thanh nhạc, mỗi giọng ca có màu sắc và cá tính riêng. Chị cũng đặc biệt ấn tượng với phần hai khi dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng tham gia, tạo không gian âm nhạc có sức cộng hưởng lớn hơn.

Ca sĩ Trần Hồng Nhung, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận xét chương trình được tổ chức chỉn chu, đồng thời đánh giá cao phần đệm của dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh và cách sắp xếp các tiết mục nhanh - chậm đan xen.

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Chương trình quy tụ nhiều giọng ca thính phòng, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc cùng các học sinh, sinh viên xuất sắc.

Theo nữ ca sĩ, âm nhạc hàn lâm vốn không dễ tiếp cận số đông nhưng cách xây dựng chương trình đã tạo được sự cân bằng về thời lượng cũng như trải nghiệm nghe - nhìn cho khán giả.

Concert Resonantia cũng là dịp các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và học sinh, sinh viên của Khoa Thanh nhạc cùng xuất hiện trên một sân khấu. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cho rằng Concert Resonantia không chỉ là dịp hội tụ các thế hệ nghệ sĩ mà còn tạo động lực cho học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ đi trước và góp phần lan tỏa âm nhạc hàn lâm trong đời sống.

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PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và NSND, Giáo sư danh dự Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng chương trình và các nghệ sĩ sau đêm diễn.

Sau Concert Resonantia, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

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VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - Giao hưởng, thính phòng thường được xem là những dòng nhạc “kén” người nghe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoảng cách với công chúng không chỉ nằm ở thị hiếu mà còn ở cơ hội và cách tiếp cận. VOV Sonata - FM89 được kỳ vọng mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao trong đời sống.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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