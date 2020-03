MV “Black Swan” BTS cán mốc 1 triệu like chỉ sau 28 phút phát hành

Đúng 0 giờ ngày 5/3 (giờ địa phương), nhóm nhạc BTS bất ngờ tung MV thứ hai của ca khúc "Black Swan". "Black Swan" là ca khúc được quảng bá cùng với ca khúc chủ đề “ON” trong album mới nhất của BTS “Map of the Soul: 7”.

Trước đây "Black Swan" đã được gửi tới khán giả qua phim nghệ thuật do các dancer của MN Dance Company thực hiện. Còn trong MV mới, BTS đã tự mình thể hiện các vũ đạo đậm chất nghệ thuật, được ghi hình ở nhà hát Historic Broadway ở Los Angeles (Mỹ).

MV "Black Swan" bất ngờ được tung ra không có sự thông báo từ phía công ty chủ quan Big Hit Entertainment nhưng vẫn nhanh chóng xác lập những kỷ lục nhất định.

Chỉ sau 28 phút phát hành, MV "Black Swan" đã vượt ngưỡng 1 triệu lượt thích trên YouTube, phá vỡ kỉ lục thế giới (30 phút) của trailer "Interlude : Shadow" (Suga). Sau 2 tiếng 5 phút, MV này chính thức cán mốc 2 triệu lượt thích. Hiện tại MV đang sở hữu lượng người xem lên đến 11 triệu người xem và 3,3 triệu lượt thích sau 11 giờ phát hành.

Như vậy, nhóm đã có 4 MV chính thức trong đợt quảng bá này với cho "Black Swan" và "ON". MV "ON" thứ hai của nhóm phát hành ngày 28/2 đạt 43,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu (thấp hơn so với con số hiển thị trực tiếp là 44.231.073 lượt xem)./.