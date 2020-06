MV BLACKPINK chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem, xô đổ kỷ lục BTS

Ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "How you like that" vào chiều 26/6, BLACKPINK đã tạo ra cơn sốt và nhanh chóng lập nên những thành tích ấn tượng.

Sau 1 ngày, 8 tiếng và 22 phút, M/V mới nhất của nhóm nữ nhà YG cán mốc 100 triệu lượt xem. Nhóm đã vượt qua BTS để trở thành nhóm nhạc đạt thành tích này nhanh nhất. Kỉ lục trước đó thuộc về “M/V “Boy With Luv” của BTS feat. Halsey với 1 ngày, 13 tiếng và 38 phút phát hành.

Ấn tượng hơn, bộ tứ còn đạt được thành tích trên sau khi YouTube siết chặt thuật toán. Dù đã có lúc bị trừ khoảng 4 triệu views, nhưng vẫn không cản được MV mới nhất của BLACKPINK xác lập nên những kỷ lục mới. Tính đến hiện tại, “How you like that” đã leo lên 110 triệu views và vẫn đang không ngừng tăng trưởng.

BLACKPINK chính thức cán mộc 100 triệu lượt xem trong thời gian ngắn nhất.

Trước đó, BLACKPINK cũng đã phá kỷ lục công chiếu trực tiếp với 1,6 triệu lượt xem. Nhóm cũng lần lượt vượt qua các mốc 30 triệu, 40 triệu và 60 triệu lượt xem nhanh nhất so với các nghệ sĩ trước đây.

Bên cạnh đó, kênh YouTube của BLACKPINK đã chạm ngưỡng 38,7 triệu lượt người đăng kí, vượt Taylor Swift (38,3 triệu lượt) để trở thành nghệ sĩ nữ sở hữu kênh YouTube có nhiều lượt theo dõi thứ 2 thế giới chỉ sau Ariana Grande (41,8 triệu lượt).

BLACKPINK đã có màn tái xuất ngoạn mục khi "công phá" Youtube và càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. BLACKPINK còn "thống trị" top thịnh hành thế giới, sản phẩm âm nhạc mới của họ đang được trending tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh các kỷ lục, "How you like that" cũng được khen ngợi với giai điệu bắt tai đầy thu hút. Cùng với đó là nhan sắc xinh đẹp của các thành viên Rose, Jennie, Lisa và Jisoo trong tạo hình nữ thần. Về mặt hình ảnh, không gian thay đổi liên tục với 4 concept được đầu tư kỹ lưỡng. MV được công ty quản lý YG đầu tư số tiền hơn 3 tỉ đồng với nhiều quần áo và phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ./.