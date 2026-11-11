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Mỹ Tâm hóa nàng thơ giữa khu vườn hoa trong MV mới

Thứ Tư, 14:35, 11/11/2026
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VOV.VN - Mỹ Tâm vừa ra mắt ca khúc “Hoa nắng” cùng MV mang màu sắc lãng mạn, trong đó nữ ca sĩ xuất hiện giữa khu vườn hoa với hai không gian ngày và đêm. Ca khúc kể về một chuyện tình tan vỡ dù cả hai vẫn còn yêu, đồng thời là món quà cô dành tặng khán giả trước thềm concert “See The Light Day 2”.

Ngày 11/11, Mỹ Tâm chính thức phát hành ca khúc mới “Hoa nắng” trên các nền tảng âm nhạc, kèm theo một visualizer MV. Trước đó, nữ ca sĩ đã hé lộ 19 giây giai điệu của bài hát, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

my tam hoa nang tho giua khu vuon hoa trong mv moi hinh anh 1
Mỹ Tâm hóa nàng thơ giữa khu vườn hoa lãng mạn trong MV “Hoa nắng”.

“Hoa nắng” là bản ballad mang màu sắc da diết, kể về một chuyện tình từng có nhiều khoảnh khắc đẹp nhưng cuối cùng lại khép lại trong tổn thương và tiếc nuối. Hai người không đánh mất nhau vì hết yêu mà bởi những điều chưa kịp nói, những mong chờ không được sẻ chia và cả sự hoài nghi khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Thông qua ca khúc, Mỹ Tâm khai thác những cảm xúc quen thuộc trong tình yêu, khi hai người vẫn dành tình cảm cho nhau nhưng không thể tiếp tục đồng hành. Những lời chưa kịp nói và mong muốn chưa được thấu hiểu trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

my tam hoa nang tho giua khu vuon hoa trong mv moi hinh anh 2
MV “Hoa nắng” được xây dựng với hai không gian ngày và đêm, mang màu sắc thơ mộng, huyền ảo.

Đặc biệt, câu hát “Đến hôm nay mình vẫn chưa một lần nào nói ra những điều cả hai ước mong…” thể hiện sự tiếc nuối của những người từng yêu nhau nhưng không thể tìm được tiếng nói chung. Hình ảnh “hoa nắng” trong bài hát được sử dụng như một biểu tượng cho những điều đẹp đẽ nhưng mong manh, từng rực rỡ rồi vụt qua, để lại những ký ức khó quên.

Bên cạnh phần âm nhạc, Mỹ Tâm còn giới thiệu visualizer MV lấy bối cảnh một khu vườn hoa lãng mạn. Không gian trong MV được xây dựng với hai sắc thái đối lập giữa ngày và đêm, góp phần thể hiện những cung bậc cảm xúc của ca khúc.

Ở những khung hình ban ngày, khu vườn mang vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng. Khi màn đêm buông xuống, không gian chuyển sang sắc xanh huyền ảo, gợi cảm giác sâu lắng và hoài niệm. Sự thay đổi về ánh sáng và màu sắc tạo nên hai không gian hình ảnh khác biệt, đồng thời làm nổi bật câu chuyện tình yêu được kể trong bài hát.

Mỹ Tâm xuất hiện trong hai bộ trang phục với phong cách khác nhau, phù hợp với từng bối cảnh. Giữa khu vườn hoa, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn, khác với không khí sôi động thường thấy ở những sân khấu biểu diễn lớn.

 

Việc lựa chọn bối cảnh thiên nhiên, kết hợp ánh sáng và màu sắc cũng giúp MV truyền tải tinh thần của “Hoa nắng”, từ những ký ức tình yêu ngọt ngào đến cảm giác tiếc nuối khi một mối quan hệ khép lại.

Ca khúc mới được Mỹ Tâm phát hành trước thềm Live Concert “See The Light Day 2”, dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại TP.HCM.

“Hoa nắng” còn là lời hứa Mỹ Tâm dành cho người hâm mộ. Nữ ca sĩ mong muốn khán giả có thời gian thưởng thức, làm quen và học thuộc ca khúc để có thể cùng cô hòa giọng trong đêm concert sắp tới.

Với việc ra mắt “Hoa nắng” chỉ 10 ngày trước concert, Mỹ Tâm bổ sung một ca khúc mới vào hành trình âm nhạc “See The Light”, đồng thời tạo cơ hội để khán giả tiếp cận ca khúc trước khi thưởng thức trực tiếp tại sân khấu ngày 21/11.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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