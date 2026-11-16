Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh cùng dàn sao hội tụ tại concert 50.000 khán giả ở Mỹ Đình

Tối 24/11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của hàng loạt nghệ sĩ Việt trong concert “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Không chỉ quy tụ những gương mặt đang được yêu thích như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, concert còn có sự góp mặt của những giọng ca gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng NSND Tự Long.

BTC chia sẻ về concert "Muôn sắc Việt Nam"

Điều khiến đêm nhạc trở nên đáng chờ đợi là những màn kết hợp ít thấy giữa các thế hệ nghệ sĩ. NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền và NSƯT Cao Minh sẽ cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc thể hiện liên khúc “Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui”. Trong khi đó, NSND Thanh Hoa đứng chung sân khấu với Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong tiết mục “Made in Việt Nam”.

Một sự kết hợp khác là NSND Tự Long cùng Đông Hùng, Cheng và OSAD trong “Tiếng ru cội nguồn”. Những giọng hát, phong cách biểu diễn tưởng chừng khác biệt được đặt cạnh nhau, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí giới thiệu “Muôn sắc Việt Nam” như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi từ huyền tích nguồn cội, qua những không gian di sản đến các sáng tạo mang bản sắc Việt hôm nay.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, concert “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với quy mô này, chương trình không chỉ là nơi hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ mà còn hướng tới tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng, nơi hàng vạn người cùng thưởng thức, tương tác và hòa mình vào các màn trình diễn. Đặc biệt, ở phần kết, khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ và nghệ nhân hòa nhịp trong ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”, tạo nên một đại cảnh mang tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Trong 120 phút, khán giả sẽ lần lượt đi qua những lát cắt của văn hóa Việt, bắt đầu từ huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng, tiếng trống đồng và cánh chim Lạc. Từ câu chuyện chung nguồn cội, đêm diễn mở rộng sang những giá trị văn hóa gắn với đời sống, lịch sử và hành trình phát triển của dân tộc.

Một trong những tiết mục được chú ý là “Bức tranh di sản”, đưa 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên cùng một sân khấu. Những làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian văn hóa trải dài từ Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung, Nam Bộ sẽ được tái hiện với sự tham gia của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Không dừng lại ở việc tái hiện những giá trị truyền thống, concert còn dành không gian cho cách người trẻ tiếp cận và làm mới chất liệu dân tộc. Các tiết mục “Lý cò style – Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng” là những điểm nhấn trong phần nghệ thuật mang tên “Bản sắc vươn xa”.

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác riêng cho chương trình. Từ ca khúc này, một vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, với phần biên đạo của Quang Đăng.

Ở phần kết, các nghệ sĩ, nghệ nhân, lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình dự kiến cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu, tạo nên màn trình diễn cộng đồng quy mô lớn.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ, không gian sân khấu cũng là điểm đáng chú ý. Với diện tích lên tới 3.000 m², sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết hợp hệ thống LED, 16 bàn nâng và các cấu trúc cơ khí chuyển động. Thiết kế này cho phép không gian biểu diễn liên tục thay đổi theo từng tiết mục.

Tùng Dương là nghệ sĩ tham gia chương trình

Khán đài được chia thành năm khu vực mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, gợi hình tượng bông hoa đại đoàn kết. Khán giả được khuyến khích mặc Việt phục, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, cùng tạo nên một không gian đa sắc màu tại Mỹ Đình.

Nói về ý nghĩa của việc tổ chức chương trình, ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho rằng báo chí trong giai đoạn mới cần tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo và phát triển các sản phẩm văn hóa.

“Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, mà cần chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị”, ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, màn trình diễn pháo hoa trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam” sẽ kéo dài 17 phút, với 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa tầm thấp, 688 giàn phun và 1.000 ống pháo hoa nghệ thuật.

Màn pháo hoa được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bên cạnh các tiết mục nghệ thuật quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 và được truyền hình trực tiếp trên VTV. Toàn bộ vé tham dự đều miễn phí, khán giả đăng ký trực tuyến qua các kênh chính thức. Ban tổ chức khuyến cáo người dân không mua vé bên ngoài, không chuyển tiền đặt cọc hoặc trả phí giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào.