Mỹ Tâm nắm tay, tựa vai Hà Anh Tuấn như một cặp tình nhân

Trong liveshow "Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái" của Hà Anh Tuấn vào tối qua (7/4) tại Hà Nội, ca sĩ Mỹ Tâm là vị khách mời đặc biệt. Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng mình tôn thờ Mỹ Tâm bởi chị có âm nhạc truyền cảm hứng, sống đẹp, sống thẳng thắn, có nguyên tắc và trái tim nhân hậu. Đó cũng là lý do nam ca sĩ nhất định phải mời Mỹ Tâm hát trong đêm nhạc của mình dù nữ ca sĩ khá khó tính. Trên sân khấu, cả hai nắm chặt tay nhau cùng song ca hit "Đừng hỏi em vì sao" của Mỹ Tâm. "Họa mi tóc nâu" hóm hỉnh trêu đùa đàn em rằng nắm tay như thế này liệu Hà Anh Tuấn có rung động gì không? Đáp lại lời nói này, nam ca sĩ đã đưa ngực trái của mình để Mỹ Tâm ghé sát và kiểm tra nhịp tim. Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm liên tục có những cử chỉ tình tứ trên sân khấu. Nam ca sĩ còn nói Mỹ Tâm cứ ôm tay mình, đầu ngả vào vai để nghe anh hát "Tình yêu ngọn nến". Mỹ Tâm nhận xét Hà Anh Tuấn là người đã mang đến "âm nhạc đẹp", và Tuấn xứng đáng với tất cả tình cảm của khán giả đã dành cho mình. Màn tung hứng của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ngoài những màn song ca cùng chủ nhân đêm nhạc, Mỹ Tâm còn gửi tặng khán giả ca khúc "Đâu chỉ riêng em". "See Sing Share concert - Romance Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái" là đêm nhạc lần thứ 3 được tổ chức tại thủ đô của Hà Anh Tuấn. Trong hơn 3 tiếng, khán giả được nghe Hà Anh Tuấn thể hiện nhiều bản hit của thập niên 1990 và cả những năm 2000, từng gắn liền với tên tuổi của nhiều ca sĩ như "Nuối tiếc", "Người tình mùa đông", "Mưa phi trường", "Chiếc khăn gió ấm",... Hà Anh Tuấn cũng hát những ca khúc được yêu thích của chính anh như "Em à", "Tháng tư là lời nói dối của em",... Nam ca sĩ đưa tất cả công chúng say sưa trong những bản tình ca, những bản hit của âm nhạc thanh xuân nhiều thế hệ theo một phong cách mang dấu ấn riêng của mình. Đêm nhạc khép lại, Hà Anh Tuấn giục mọi người về "an toàn" và ngày mai đi cà phê "nói tốt về Tuấn".

