Mỹ Tâm tiếp tục “gây sốt” khi tung MV với điệu nhảy say rượu

Mới đây, Mỹ Tâm chính thức phát hành MV "Người hãy quên em đi" để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ dành cho ca khúc ẩn (hidden track) nằm trong album "Tâm 9" vừa được ra mắt của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, MV đã nhanh chóng trở thành sản phẩm âm nhạc được chú ý đặc biệt nhờ sự lan tỏa và hiệu ứng của điệu nhảy say tự do mang tên "Drunken Dance"đang gây sốt được khởi xướng trước đó bởi Mỹ Tâm. Hơn 1 triệu lượt xem, 40 ngàn lượt yêu thích cùng hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội minh chứng cho sự đón nhận của người hâm mộ cho sản phẩm âm nhạc mới nhất của nữ ca sĩ. MV "Người hãy quên em đi" mang màu sắc tươi mát, hiện đại, cuốn hút người xem ngay từ những phút đầu. Nội dung của MV xoay quanh câu chuyện thường ngày của những người trẻ có chung một niềm đam mê dành cho âm nhạc và điệu nhảy "drunken dance". Cô gái trong MV, do Mỹ Tâm đóng, cũng chính là nhân tố kết nối họ lại với nhau. Những động tác đầy ngẫu hứng của những người trẻ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau được "Họa mi" khai thác và sắp xếp hợp lý giúp điệu nhảy một lần nữa tạo nên cơn sốt, khiến nhiều người phải nhún nhảy ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của vang lên. MV "Người hãy quên em đi" còn khiến nhiều khán giả "phát cuồng" với những biểu cảm "bá đạo" và điệu nhảy gắn mác "Mỹ Tâm". Mỹ Tâm chia sẻ: "Tâm rất cảm ơn những khán giả đã quan tâm và yêu thích MV này, Tâm rất thích tinh thần của MV vì nó đúng với sự vui tươi không uỷ mị mà Tâm đã suy nghĩ và thu âm ngay từ đầu, cũng như đúng với tinh thần mà phần đông khán giả đang mong muốn chứ không phải là một câu chuyện ướt át đẫm lệ nào. Cũng có một số bạn hỏi sao bài buồn mà làm MV vui quá nhưng thực tế ngay từ khi ra mắt bài hát này trong album "Tâm 9", thông điệp Tâm muốn gửi đến đó là hãy quên những chuyện buồn trong tình yêu đi và hãy sống yêu đời nếu có thể. Tâm thực hiện MV này cũng theo thông điệp đó, vui tươi, nhẹ nhàng và đừng vẽ vời hay suy nghĩ nhiều quá, những khán giả có tính hài hước chút sẽ thích MV này và xem thấy dễ thương ngay, còn những khán giả hơi nghiêm túc và suy nghĩ quá nhiều thì sẽ thấy hơi khó chấp nhận với kiểu "lầy lầy tưng tửng" như vậy". Ngoài phiên bản MV, trước đó Mỹ Tâm cũng đã cho phát hành bản Audio "Người hãy quên em đi" trên trang YouTube để khán giả có thể nghe trọn vẹn./.

