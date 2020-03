Nền công nghiệp âm nhạc toàn cầu “tan hoang” vì Covid-19

Các nhà tổ chức sự kiện âm nhạc không thể thống kê được chính xác những thiệt hại về kinh tế trong thời gian qua, khi Covid-19 càn quét cả thế giới. Ngay sau khi WHO công bố Covid-19 là đại dịch, hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như Cher, Blake Shelton, Dan + Shay và Billie Eilish... đã lập tức hủy các tour diễn.

Nhà hát opera La Fenice (Italy) thường tấp nập khán giả giờ đã vắng bóng.

Covid-19 càn quét nền công nghiệp âm nhạc



Trang Billboard cập nhật một danh sách dài các liveshow, concert, tour diễn bị hủy trên phạm vi cả thế giới, tính từ cuối tháng 1. Khởi đầu từ châu Á với 12 buổi biểu diễn tại Hong Kong của ca sĩ nhạc Pop Andy Lau (dự kiến tổ chức từ 15/2-28/2). Theo South China Morning Post, hơn 100.000 người hâm mộ sẽ bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ.

Tiếp theo là loạt chương trình dự định tổ chức trong tháng 2 tại Trung Quốc như của nhóm nhạc rock Nhật Bản Suchmos, ban nhạc rock Mỹ X Ambassadors, nhóm nhạc Hàn Quốc NCT Dream, dàn nhạc giao hưởng Boston (Anh)...

Nối tiếp Trung Quốc, các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan... cũng bị ảnh hưởng. Điển hình như nhóm nhạc Twice đã hủy các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản, BTS hủy một số show diễn đã được lên kế hoạch từ trước tại Hàn Quốc, GOT7 hủy tour diễn tại Thái Lan, Singapore. Ca sĩ Khalid (Mỹ), rapper Stormzy (Anh), ca sĩ Ruel (Australia), ban nhạc rock Greenday, Avril Lavigne (Canada)... hủy tour diễn vòng quanh châu Á.

Lễ hội âm nhạc Coachella với dự kiến hàng chục nghìn khán giả hủy bỏ. (Ảnh: PE)

Sự bùng nổ nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 tại châu Âu và châu Mỹ ngay sau đó đã khiến hàng loạt những show diễn, lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới cũng phải tuyên bố hủy hoặc hoãn. Trong đó có lễ hội Coachella với dự kiến hàng chục nghìn khán giả, Lễ hội SXSW, MIPTV, Tomorrowland winter, Giải thưởng Âm nhạc Billboard 2020, Giải thưởng Kids' Choice, Lễ trao giải thưởng âm nhạc iHeartRadio... Các show diễn của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Madonna, Adam Lambert, Queen, Mariah Carey, Michael Bublé... tại 2 thị trường này cũng hủy.

Ca sĩ Cher đã hoãn phần còn lại của tour “Here We Go Again”. Cô chia sẻ: "Tôi rất đau lòng (vì việc hủy bỏ), nhưng sức khỏe của người hâm mộ và ekip là ưu tiên hàng đầu. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của mọi người”.

Ban nhạc Rock First Eye Blind chưa bao giờ hủy tour trong suốt 22 năm hoạt động, ngay cả khi “tất cả thành viên đều ngộ độc thức ăn, người xanh mướt và liên tục nôn mửa”. Nhưng Covid-19 đã buộc các rocker phải hủy bỏ tour diễn tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Đây là điều không chỉ First Eye Blind mà tất cả các nghệ sĩ đều chấp nhận để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cả triệu người hâm mộ cũng như cộng đồng.

Cher đã hoãn phần còn lại của tour “Here We Go Again”. (Ảnh: Ticket club)

Không thể ước tính chính xác thiệt hại về kinh tế



Trước đây, chỉ có một số ít các nghệ sĩ có thể lưu diễn trên toàn cầu. Nhưng, do thời đại thay đổi cùng với việc phát triển của âm nhạc kỹ thuật số, tên tuổi của các nghệ sĩ lan xa hơn, được khán giả ở nhiều quốc gia biết đến hơn. Điều này đã thúc đẩy việc đi lưu diễn của các nghệ sĩ để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Hiện tại, doanh thu lưu diễn đóng một vai trò rất tích cực và quan trọng trong nền công nghiệp âm nhạc.

Ray Waddell, Chủ tịch Truyền thông và Hội thảo tại Oak View Group, tập đoàn sở hữu Pollstar (hãng xuất bản các ấn phẩm âm nhạc) cho Hollywood Reporter biết: “Có cả một nền kinh tế xung quanh các concert, các tour lưu diễn và tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Về mặt đạo đức, các nhà sản xuất đang cố gắng làm điều đúng đắn cho các nghệ sĩ, và những người hâm mộ khi quyết định hủy bỏ”.

“Tuy nhiên, đây là một quyết định khó khăn”, BTC lễ hội âm nhạc Knoxville nói, “tác động của việc hủy bỏ không đơn thuần là với những người hâm mộ, với nghệ sĩ biểu diễn mà phía sau đó còn là một nền công nghiệp với hàng nghìn nhân viên, các nhà sản xuất, các đơn vị cung cấp thiết bị, các doanh nghiệp...”.

Hậu trường sân khấu buổi biểu diễn của Madonna. (Ảnh: Flickr)

Mỗi một chương trình diễn ra cần sự chuẩn bị vài tháng trời với sự tham gia của ekip hàng trăm người. Bên cạnh đó là sự đầu tư từ hàng nghìn lên đến cả triệu USD cho trang phục, âm thanh, ánh sáng, hệ thống đèn LED... Các nhà sản xuất gần như mất trắng hoặc lấy lại được rất ít số tiền đã bỏ ra đầu tư. Chưa kể, họ phải hoàn lại tiền cho những người đã đặt vé từ trước. Hiện, chưa có một thống kê chính xác, chưa có một con số cụ thể nào về những thiệt hại kinh tế, chỉ có thể ước tính được rất lớn.

Để giảm bớt thiệt hại, mới đây, các công ty hàng đầu thế giới về giải trí trực tuyến gồm Live Nation, AEG, CAA, WME, Paradigm và UTA đã hợp tác để thành lập một đơn vị đặc biệt nhằm đảm bảo lợi ích của các nghệ sĩ, người hâm mộ, nhân viên và cộng đồng toàn cầu. Đơn vị này sẽ giúp đỡ việc tổ chức lại các buổi hòa nhạc, lễ hội và các sự kiện trực tuyến để kết nối người hâm mộ với tất cả các nghệ sĩ.

Nhiều nhà sản xuất, đơn vị tổ chức hiện đang trông mong một kịch bản tươi sáng hơn vào mùa hè năm nay, nếu như dịch Covid-19 được kiểm soát. Thông thường, mùa hè sẽ có rất nhiều tour du lịch, các lễ hội lớn và sẽ đổ “hàng tấn” tiền để mời các nghệ sĩ biểu diễn. Các lễ hội cũng là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ở thời điểm này, không có gì chắc chắn và tất cả những gì ngành công nghiệp âm nhạc có thể làm được là... chờ đợi!/.