Nghe lại những bài hát Valentine ngọt ngào nổi tiếng nhất thế giới

My funny Valentine - Frank Sinatra

Bài ca kinh điển cho dịp lễ Tình yêu này đã ra đời gần 80 năm nay nhưng vẫn được yêu thích. Bài hát có nội dung: “Mỗi một ngày đều là ngày của những cặp đang yêu”.

My heart will go on - Celine Dion

"My heart will go on", là bài hát chủ đề chính cho bộ phim bom tấn năm 1997 "Titanic" của đạo diễn James Cameron. Nó là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Dion và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Ca khúc từng giành cả giải Oscar lẫn giải Grammy vào năm 1998, 1999.

Bài hát gửi tới người nghe thông điệp rằng hãy biết trân trọng tình yêu bởi trong cuộc đời của mỗi con người, tình yêu là duy nhất và mãi mãi.

Nothing gonna change my love for you

"Nothing gonna change my love for you" được sáng tác bởi Michael Masser and Gerry Goffin. Bài hát đã trở thành một bản tình ca nổi tiếng trên toàn thế giới với phiên bản hát lại của ca sĩ gốc Hawaii Glenn Medeiros phát hành năm 1987.

Bài hát là lời hứa của chàng trai về một tình yêu bất hủ với một nửa yêu thương của mình. Bài hát với những âm điệu du dương, ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc.

Tonight I celebrate my love for you - Peabo Bryson và Roberta Flack

Có thể nói đây là một trong số những ca khúc ngọt ngào nhất dành cho mỗi mùa Valentine. Giai điệu của ca khúc rất du dương cùng với phần lời chân thực, ngọt ngào khiến bạn sẽ rung động ngay lần nghe đầu tiên.

Ca khúc rất hợp để dành tặng người bạn yêu như một lời tỏ tình dễ thương đêm Valentine.

I just called to say I love you - Stevie Wonder

Nội dung bài hát xoay quanh những tâm tư của một chàng trai si tình chỉ muốn nói cho cô gái biết rằng anh luôn muốn gọi tên cô ấy, luôn muốn nói yêu và quan tâm cô ấy mỗi ngày.

Ca khúc được thể hiện trên nền nhạc guitar với sự trình bày của Stevie Wonder.

Can you feel the love tonight - Elton John

Bài hát do Elton John viết nhạc và Tim Rice viết lời, cho phim "The Lion King" của Walt Disney năm 1994.

"Can you feel the love tonight" từng đoạt giải Oscar và Grammy, trở thành một ca khúc kinh điển, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện lại với giai điệu da diết cùng phần ca từ ngọt ngào.

Thinking out loud - Ed Sheeran

"Thinking Out Loud" là bài hát của Ed Sheeran nằm trong album phòng thu thứ hai của anh mang tên "X". Bài hát giống như lời tỏ tình của một chàng trai đôi mươi vui tươi, tràn đầy nhựa sống và đang say sưa trong tình yêu tuổi trẻ.

Can’t take my eyes off you - Frankie Valli

"Can’t take my eyes off you" là một bản tình ca ngọt ngào có thể đốn tim mọi cô gái ngay từ lần nghe đầu tiên. Bài hát thích hợp để thay cho một lời tỏ tình dễ thương đến cô gái của bạn vào dịp Valentine. Đây cũng là một trong số những bản tình ca được nhiều người cover nhất trong thế kỉ 20.

Let me love you - Mario



"Let me love you" nằm trong album phòng thu thứ 2 "Turning Point" (2004) của Mario. Với giai điệu lãng mạn, giọng hát ngọt ngào của Mario và ca từ sâu sắc, bài hát giống như mời tỏ tình nhẹ nhàng của các chàng trai giành cho bạn gái.



Valentine - Martina McBride và Jim Brickman

Khi vừa mới ra mắt, "Valentine" đã đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên thế giới. Bài hát giống như lời tâm sự của cô gái si tình về tình yêu lứa đôi, là lời nguyện ước ở bên nhau trọn đời: "I will give you my heart. Until the end of time you're all I need, my love, my Valentine”.