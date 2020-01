Nghe những bản nhạc cổ điển nổi tiếng qua hòa nhạc “Malavita“

The Classics là câu lạc bộ nhạc cổ điển đầu tiên và duy nhất của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được thành lập vào năm 2015. Câu lạc bộ hoạt động với mục đích lớn nhất là đưa nhạc cổ điển tới gần hơn với cộng đồng nhất là các bạn trẻ. Bên cạnh nhạc cổ điển, câu lạc bộ cũng biểu diễn nhạc đương đại, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ ngày nay.

Thời gian qua, câu lạc bộ có nhiều hoạt động thu hút sự chú ý của khán giả trẻ yêu nhạc cổ điển trên toàn thành phố Hà Nội. Trong đó, nổi bật là chuỗi show âm nhạc cổ điển "Tryst" được tổ chức thường niên tại các quán cà phê. Ngoài ra, The Classics còn thử sức với sự kiện lớn, chuyên nghiệp hơn, đó chính là concert thính phòng.

Trước đó, vào tháng 7/2019, The Classics đã tổ chức thành công concert đầu tiên mang tên "Halcyon: The Premiere", để lại dấu ấn trong lòng người tham dự với những bản nhạc ngọt ngào, hấp dẫn. Tiếp nối thành công, The Classics sẽ tổ chức concert "Malavita" vào ngày 4/1 tại Trung tâm văn hoá Pháp tại Hà Nội - L'Espace, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ.

Concert sẽ có những tác phẩm kinh điển, đặc trưng cho các vùng, quốc gia trên thế giới như: Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản... và Việt Nam. Trong đó có "Trống cơm", "Merry Go Round" (nhạc phim Howl’s Moving Castle, "Ave Maria" (F.Schubert), "Noel" (Tchaikovsky), "Hungarian Dance No.5" (Brahms), "O sole mio" (Eduardo di Capua), "Hotel California" (Eagles), "Tango en Skai" (Roland Dyen)...

Ban tổ chức chương trình hi vọng concert "Malavita" sẽ là một sân chơi bổ ích, môi trường lành mạnh để các thành viên câu lạc bộ cũng như những người tham gia có cơ hội được đắm mình trong thế giới âm nhạc đầy cảm xúc.

Số tiền lợi nhuận từ đêm nhạc lần này sẽ được quyên góp để xây dựng 2 cây cầu nhỏ bắc qua con suối cạn ở thông Bản Chang, tỉnh Hà Giang, nhằm hỗ trợ cho việc đi lại của 400 hộ dân tại nơi đây./.