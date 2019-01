Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á Saraswathi biểu diễn ở Việt Nam

PC_Article_AfterShare_1

Saraswathi Ranganathan - Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á của năm tại giải thưởng âm nhạc Chicago 2018, người sáng lập nhóm nghệ sĩ chơi nhạc và khiêu vũ toàn cầu Surabhi Ensemble đã có buổi biểu diễn thăng hoa cùng các học trò của diva Mỹ Linh tại Học viện âm nhạc Young hit Young beat (YHYB).

Buổi biểu diễn của nhóm Surabhi Ensemble đã mang đến bữa tiệc nhạc cụ và khiêu vũ đặc sắc của các nền văn hóa trên thế giới.

Saraswathi Ranganathan.

Đây là đêm diễn thứ 3 của nhóm tại Việt Nam, nằm trong chuỗi lưu diễn “Global Peace Tour 2019” kéo dài từ 8/1-31/1 của các nghệ sỹ quốc tế đến từ Ensemble Surabhi, với các điểm dừng được xác nhận tại Việt Nam, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Senegal.

Trong phần đầu chương trình, ba nghệ sĩ Saraswathi, Sai và Gres mang đến cho khán giả phần biểu diễn độc đáo bằng việc kết hợp 2 nhạc cụ truyền thống của Ấn Độ là Veena và Mindagam cùng cây đàn Bass của nghệ sĩ Greg. Toàn bộ khán giả đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước phần biểu diễn tiết tấu bằng miệng của nghệ sĩ Sai.

Kinnaria – vũ công người Ấn xuất hiện cùng 3 nghệ sĩ kể câu chuyện về vị vua Ấn Độ có khả năng chơi sáo được nhiều người, đặc biệt là nhiều cô gái yêu mến.

Các khán giả có mặt trong khán phòng được các nghệ sĩ giới thiệu về các loại nhạc cụ được sử dụng trong chương trình. Nghệ sĩ Letecia đã mang đến những thông tin mới mẻ về điệu nhảy flamenco của Tây Ban Nha: trang phục, cách nhảy, âm nhạc sử dụng,….

Surabhi Group cùng kết hợp với nhau trong 3 tiết mục cuối cùng đã tạo nên phần biểu diễn vô cùng ấn tượng trong chương trình.

PC_Article_Middle

Nhóm Surabhi Ensemble.

Các học viên của YHYB cũng đã có những màn biểu diễn với Surabhi Group như: "Isn’t she love me" (Cathy - piano & vocal, Quang Huy: electric guitar, Bảo Long: Bass); "Together again" (Gia Khánh - Saxophone); "Happy" (Cathy - vocal, Bảo Long - Bass, Quang Huy - Electric guitar, Tuyết Anh - Keyboard)…

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Mặc dù đây là lần đầu tiên kết hợp và hoàn toàn là phần biểu diễn ngẫu hứng nhưng màn trình diễn của nhóm nghệ sĩ và các học viên khiến khán giả có mặt trong khán phòng vô cùng thích thú.

Surabhi Ensemble là một nhóm nghệ sĩ chơi nhạc và khiêu vũ toàn cầu, đại diện cho các nền văn hóa khác nhau. Các thành viên của nhóm đến từ nhiều vùng miền khác nhau: Ấn Độ, Chicago, Italy, Đài Loan…

Nhóm được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Chicago. Sứ mệnh của Surabhi là thể hiện sự kết nối giữa các nền văn hóa và truyền tải thông điệp tích cực về sự kết hợp trong việc sáng tác và biểu diễn các tác phẩm mới của âm nhạc và khiêu vũ.

Saraswathi Ranganathan - người sáng lập nhóm từng đạt giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại giải thưởng âm nhạc Chicago 2018. Ngoài ra, các thành viên khác trong nhóm cũng nhận được nhiều giải thưởng và nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm âm nhạc mà họ đã sáng tác và trình diễn./.