Ngọc Anh tái xuất sau sinh tại show “Hữu Ước và bài thơ Một mình“

Vào ngày 29-30/11 tới đây, Trung tướng - nhà thơ Hữu Ước sẽ tổ chức chương trình thơ - nhạc - họa với gần 20 nghệ sĩ góp mặt tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

Theo Trung tướng Hữu Ước, chương trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuổi quân của ông. Bởi vậy, nó mang nhiều ý nghĩa đặc biệt không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ông.

Trung tướng Hữu Ước đã tự viết, dàn dựng kịch bản, viết lời tự sự bằng cảm xúc dào dạt và cái nhìn giàu nhân văn, nhân ái với cuộc đời.

Trung tướng - nhà thơ Hữu Ước.

Đêm thơ, nhạc, hoạ sẽ triển lãm 50 bức tranh của Trung tướng Hữu Ước ngay phía ngoài hội trường. Khán giả có thể thưởng lãm những bức tranh được ông vẽ trong một thời gian dài trước khi vào xem chương trình.

Với chủ đề "Hữu Ước và bài thơ Một mình", kịch bản chương trình gồm ba chương: "Bài ca người lính", "Tiếng lòng" và "Một mình". Hữu Ước sẽ vẽ chân dung đời mình từ lúc là anh lính binh nhì, đi qua những vùng sáng tối của đời người, có một cuộc tình đẹp với chiêm nghiệm bằng nghệ thuật và cuối cùng là nỗi cô đơn tột cùng của một trái tim nghệ sĩ kiêu hãnh.



Được biết, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Lương Huy, Thuỵ Miên, Thu Thuỷ, Bùi Lê Mận, Phương Anh, Vương Long, Trọng Hùng, Kiều Minh, Thế Dũng, Huyền Trang, nhóm Con gái, Nghệ nhân Xẩm Mai Tuyết Hoa và MC Mỹ Vân.

Khán giả sẽ được nghe những ca khúc do ông sáng tác như "Mẹ tôi" (Vũ Thắng Lợi), "Tiếng chuông chùa" (Phương Anh), "Hạt nắng" (Thu Thủy), "Trái tim tôi", (Lê Anh Dũng)...

Quán quân Sao Mai 2015 Nguyễn Ngọc Anh.

Nữ ca sĩ Ngọc Anh cũng sẽ góp mặt với bài "Lời ru cỏ non" và song ca "Lời hẹn hò cuối cùng" với NSƯT Lương Huy. Đây là show diễn đánh dấu sự trở lại của Ngọc Anh sau khi sinh con thứ hai vào giữa tháng 9 vừa qua.

Bên cạnh nghệ thuật, Trung tướng, nhà thơ Hữu Ước cũng dành một phần quan trọng trong chương trình cho hoạt động từ thiện, tri ân lại Phù Cừ quê hương mình, bà con nghèo bản làng Ho, Vân Kiều (Quảng Bình, Quảng Trị) và học sinh trường câm điếc Hà Nội, nơi ông đang sống.



Sau "Hữu Ước và bài thơ Một mình", trung tướng, nhà văn Hữu Ước cho biết ông sẽ chuẩn bị cho chương trình sẽ diễn ra sau... 3 năm nữa. Đó là chương trình được ông thú nhận là vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với ông vì khi ấy ông tròn 70 tuổi.



Ngoài ra, trung tướng Hữu Ước còn nung nấu ý tưởng thành lập một bảo tàng văn học nghệ thuật. Ở đó sẽ lưu giữ, trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc mỗi nhà văn một tác phẩm tiêu biểu nhất do chính tác giả gửi đến theo lời kêu gọi của ông.

Trung tướng Hữu Ước bên cạnh bức tranh do ông vẽ.

Hữu Ước sinh năm 1953 ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 17 tuổi, ông nhập ngũ, tham gia bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Đại học Báo chí, sau đó trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân và trở thành sĩ quan Công an nhân dân.



Năm 1997, ông làm Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2006, ông được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới.



Năm 2009, ông giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và kiêm chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Năm 2010, ông đeo quân hàm Trung tướng. Năm 2011 ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Hiện nay, ông là Chủ tịch Chi hội nhà văn Công an./.