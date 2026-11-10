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Ngọc Lê Ninh kể chuyện tình yêu qua những vần thơ từ 40 năm trước

Thứ Ba, 11:08, 10/11/2026
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VOV.VN - Những bài thơ tình được Ngọc Lê Ninh viết từ thời sinh viên, có tác phẩm ra đời cách đây hơn 40 năm, nay được phổ nhạc và đưa vào album "Nỗi nhớ lăn tròn" qua giọng hát ca sĩ trẻ Thương Thảo.

Một bài thơ tình được viết từ những năm 1980, từng vang lên trong một đêm hội tại Hà Nội năm 1991, đến năm 2026 mới được chính tác giả phổ nhạc. Đó là câu chuyện phía sau "Nỗi nhớ lăn tròn", ca khúc chủ đề trong album đầu tay của ca sĩ Nguyễn Đức Thương Thảo, gồm 8 sáng tác của nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh.

Với Ngọc Lê Ninh, nhiều ca khúc trong album không bắt đầu từ những giai điệu mà từ những vần thơ ông viết khi còn trẻ. Qua nhiều thập kỷ, những cảm xúc về tình yêu, chia xa và nỗi nhớ được ông đưa trở lại trong một hình thức thể hiện khác.

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Ngọc Lê Ninh phổ nhạc những bài thơ tình hơn 40 năm

Trong đó, "Nỗi nhớ lăn tròn" vốn là bài thơ tình được sáng tác từ thời sinh viên những năm 1980. Tác phẩm từng được lựa chọn đọc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô trong chương trình Đêm hội Mùa thu năm 1991. Sau hơn bốn thập kỷ, đến năm 2026, Ngọc Lê Ninh quyết định phổ nhạc bài thơ này.

Một sáng tác khác cũng có hành trình tương tự là "Hồn gió", được phổ nhạc từ bài thơ "Hồn anh - Ngọn gió" viết khi tác giả còn là sinh viên. Bài thơ đã được nhiều người yêu thích trong hơn 30 năm trước khi được chuyển thành ca khúc vào cuối năm 2022.

Nếu "Hồn gió" gợi hình ảnh một tâm hồn tan vỡ, hóa thành ngọn gió đi tìm những thương nhớ cũ thì "Nép vào thinh không" lại được phổ nhạc từ bài thơ "Vỡ cùng hy vọng", thuộc tập thơ đầu tay cùng tên mà Ngọc Lê Ninh sáng tác từ năm 1988.

Những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc của ông không chỉ có sự lãng mạn mà còn chất chứa những day dứt, mất mát. "Mùa mất nhau" nói về khoảng trống khi tình yêu đi qua, còn "Nỗi nhớ chơi vơi" là tâm trạng của người phụ nữ yêu hết mình nhưng phải đối diện với sự im lặng, những cảm xúc không rõ ràng từ người mình yêu.

Đáng chú ý, ở "Nỗi nhớ chơi vơi", Ngọc Lê Ninh lựa chọn điệu tango để thể hiện những cung bậc tình cảm. Giai điệu khi dồn dập, khi chậm rãi, gắn với sự chuyển biến tâm trạng từ mong ngóng, hy vọng đến hoài nghi và tổn thương.

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Ca sĩ trẻ Thương Thảo.

Những sáng tác này được ca sĩ trẻ Thương Thảo lựa chọn đưa vào album đầu tay "Nỗi nhớ lăn tròn". Nữ ca sĩ tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đến với âm nhạc của Ngọc Lê Ninh qua sự kết nối của đồng nghiệp.

Thương Thảo cho biết ban đầu cô gặp không ít khó khăn khi tiếp cận những sáng tác của ông bởi ca từ có nhiều tầng nghĩa văn học. Tuy nhiên, càng tìm hiểu và thể hiện, cô càng cảm nhận được chiều sâu cảm xúc trong mỗi bài hát. Cả hai cũng có điểm chung khi cùng quê Thanh Hóa.

Trước album này, Thương Thảo đã giới thiệu ca khúc "Sắc yêu thương" và MV "Nỗi nhớ chơi vơi". Ngoài những bản tình ca, album còn có "Nắng về đồng xanh" với sắc thái tươi sáng, gợi tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và "Hà Nội mùa yêu", ca khúc khắc họa vẻ đẹp của Thủ đô qua những hình ảnh quen thuộc như sông Hồng, Hồ Gươm, mái ngói cũ, những con phố và hương hoa sữa.

Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, tên thật là Lê Ngọc Ninh, hiện công tác tại Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông là tiến sĩ khoa học kỹ thuật mỏ, đồng thời hoạt động sáng tác thơ và âm nhạc. Năm 2025, ông được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển âm nhạc.

Qua album đầu tay của Thương Thảo, những bài thơ tình viết từ thời sinh viên của Ngọc Lê Ninh tiếp tục được giới thiệu đến người nghe dưới hình thức ca khúc, sau nhiều thập kỷ kể từ khi ra đời.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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