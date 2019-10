Ngọc Sơn hát nhạc đỏ sung sức trong liveshow của “con nuôi” Duy Cường

Tối 18/10, liveshow “Tình mẫu tử 2” của Quán quân thần tượng Bolero 2018 diễn ra tại Hà Nội đã chứng tỏ sự trưởng thành mạnh mẽ của chàng Tiến sĩ triết học hát bolero. Khán phòng chật cứng khán giả, liveshow đến nửa đêm khán giả vẫn đòi Duy Cường hát tiếp. Không ít người lần đầu xem liveshow ngạc nhiên khi thấy dù mới xuất hiện trong làng nhạc chỉ hơn 1 năm mà Duy Cường lại có lượng fans hùng hậu, chung thuỷ đến vậy.

Duy Cường cũng chứng tỏ sự trưởng thành, khả năng của mình khi “tiếp đãi” khán giả gần 4 tiếng đồng hồ với “bữa tiệc” âm nhạc hơn 40 ca khúc của mình.

Ca sĩ Duy Cường

Liveshow Duy Cường “Tình mẫu tử 2” được chia thành 3 phần: Nghĩa nặng tình sâu, Hai quê và Vọng khúc. Trong phần 1, hình ảnh người mẹ, tình mẹ và sự biết ơn đến mẹ được Duy Cường cùng các nghệ sĩ khắc hoạ sâu sắc, làm khán giả rơi nước mắt. Duy Cường đã thể hiện lại ca khúc “Tình mẫu tử” dường như đã gắn với tên tuổi của anh sau liveshow đầu tiên và MV ra mắt hơn 1 năm trước đây. Bây giờ, cứ nhắc đến Duy Cường là người ta nhắc đến ca khúc này.

Điều vô cùng bất ngờ và đầy ý nghĩa với liveshow “Tình mẫu tử 2” là lần đầu tiên mẹ Duy Cường làm diễn viên phụ diễn cho con trên sân khấu. Chàng tiến sĩ điển trai khiến khán giả lắng đọng với những tâm sự dành cho người mẹ của mình. Anh cho biết ngay sau dự án thiện nguyện ở Hà Giang anh đã về Nghệ An đón mẹ ra và nhờ mẹ đồng hành cùng mình trong ca khúc chủ đề liveshow “Tình mẫu tử 2”.

Duy Cường từng tâm sự, cả đời này anh ơn mẹ. Mẹ chính là người hy sinh cả tuổi xuân chèo lái gia đình, nuôi anh em Duy Cường thành người, chịu bao cơ cực mà chưa nửa lời than trách. Hai lần làm liveshow “Tình mẫu tử”, Duy Cường nói động lực của anh chính là câu động viên của bố: Bố bệnh tật không làm được gì cho mẹ, các con hãy thay bố chăm sóc, làm mẹ vui.

Trên sân khấu, mẹ Duy Cường chân chất mộc mạc với áo nâu vá, quần sa tanh đen, tóc vấn bế con nhỏ ầu ơ giữa bối cảnh nhà lá đơn sơ, tái hiện lại hình ảnh thân thuộc không chỉ với nam ca sĩ mà với tất cả những người khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn và người Việt Nam nói chung.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào với cảnh người mẹ ngóng con xa nhà khi người con trở về mẹ đã mồ kia xanh cỏ trong ca khúc vô cùng cảm động “Mẹ ơi, mai con về”. Câu chuyện của chàng nghệ sĩ 9X mà mẹ anh đã lấy nước mắt của khán giả. Lần đầu lên sân khấu nhưng mẹ Duy Cường đã diễn rất “ngọt”.

Đúng với chủ đề “Tình mẫu tử” nhân dịp 20/10, Duy Cường và nữ ca sĩ Mỹ Huyền tiếp tục khiến người xem không kìm được xúc động trong ca khúc “Ngàn đời thương nhớ mẹ” – ca khúc mà nữ ca sĩ viết tặng chính người mẹ của mình, khi mẹ chị ra đi lúc Mỹ Huyền mới 12 tuổi. Tâm sự cảm động và giọng hát ngọt ngào của hai giọng ca khiến nhiều khán giả rưng rưng.

Tình mẹ là chủ đề Liveshow mà Duy Cường theo đuổi, cũng là lời tri ân của chàng tiến sĩ đến với các mẹ của mình cũng như những người mẹ, người phụ nữ chịu bao hy sinh vất vả vì con cái, vì gia đình. Duy Cường luôn tự hào anh có 3 bà mẹ nuôi, là những người đã giúp Duy Cường vượt qua nhiều sóng gió để trưởng thành.

Không chỉ nói về tình mẹ, Duy Cường cũng đã thể hiện sự tri ân, tình yêu quê hương sâu nặng ở phần 2 của chương trình. Tình mẹ và quê là sự hoà quyện khó phân rời, mẹ ở trong quê và quê ở trong mẹ. Duy Cường đặt tên phần 2 là “Hai quê” có những ý nghĩa đặc biệt, anh biết ơn mảnh đất Nghệ An đã sinh ra mình và biết ơn Hà Nội, nơi anh trưởng thành: “Cường có hai quê, Nghệ An nơi chôn rau cắt rốn, Hà Nội nơi gắn với tuổi trẻ tràn niềm tin”.

Duy Cường và danh ca Ngọc Sơn

Trong phần này, Duy Cường và danh ca Ngọc Sơn đã cùng nhau đem đến cho khán giả những ca khúc hấp dẫn về tình yêu quê hương qua các ca khúc: "Nghệ An trong trái tim tôi", "Chào em cô gái Lam Hồng", "Câu hát tình quê" do Ngọc Sơn thể hiện. Có thể nói đây là lần đầu tiên khán giả được nghe Ngọc Sơn hát những ca khúc thuộc thể loại nhạc cách mạng, dân gian về Nghệ An như thế này nên đã khiến khán giả vỗ tay ào ào tán thưởng.

Danh ca Ngọc Sơn

Cũng trong phần này, lần đầu tiên Duy Cường đã thử nghiệm hát một ca khúc về Hà Nội mà không thuộc thể loại nhạc bolero đã đóng đinh với tên tuổi của anh, đó là ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Chàng tiến sĩ cũng đặc biệt được khán giả tán thưởng khi lần đầu thử nghiệm hát nhạc dân gian trên sân khấu với sáng tác mới “Thương quê” của NSƯT Tố Nga.

Phần 3 “Vọng khúc” là phần Duy Cường và các nghệ sĩ khách mời được thoả sức đáp ứng mong mỏi nghe những khúc bolero quen thuộc, gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ khách mời như Danh ca Ngọc Sơn, Giao Linh, Sơn Tuyền, Mỹ Huyền, Hoàng Châu, Á quân thần tượng bolero Tô Ngọc Hà…

Danh ca Ngọc Sơn đã liên tiếp thể hiện hàng loạt ca khúc nổi tiếng như "Biết nói gì đây", "Hát nữa đi em", "Lời tỏ tình dễ thương"… khiến khán giả phấn khích.

Đặc biệt khiến khán giả xuýt xoa là giọng ca không tuổi của “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh với "Khuya nay anh đi rồi", "Dấu chân kỷ niệm"... Duy Cường cũng đã gây bất ngờ khi song ca cùng danh ca ca khúc “Lòng mẹ” ngọt ngào, sâu lắng. Tuy song ca cùng danh ca nổi tiếng nhưng Duy Cường hoà giọng rất quyện, trước đó anh luôn có cảm giác hát cùng Giao Linh như hát cùng mẹ mình, vì vậy anh tự tin khi đứng cạnh danh ca.

Không chỉ có những ca khúc bolero vốn trầm buồn, da diết, mùi mẫn, liveshow “Tình mẫu tử 2” còn cuốn hút người xem bằng nhiều phần trình diễn sôi động khiến khán giả thích thú. Duy Cường cũng thể hiện khả năng tình diễn của mình trên sân khấu khi trút bỏ vẻ lịch lãm thường thấy để xuất hiện với hình tượng tay chơi bên dàn vũ công nóng bỏng khuấy động chương trình bằng liên khúc “Tình là sợi tơ - Sầu đông” được remix đầy mới mẻ, tân thời.

Duy Cường hát cùng các khách mời

Danh ca Sơn Tuyền bốc lửa, quyến rũ với “Ngày vui qua mau”, “Em đi trên cỏ non”. Danh ca Ngọc Sơn, trong sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả, trổ tài khoe âm vực độ luyến láy đã làm nên thương hiệu của mình trong “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”. Đây quả là một món quà ý nghĩa mà cha nuôi dành tặng người con xứ Nghệ của mình.

Vốn đã chào tạm biệt để đi vào nhưng sự níu kéo của khán giả đã khiến “tấm thân bé nhỏ” sung sức tiếp tục cống hiến tới khán giả. Anh tự nhận ngoài các ca sĩ nhạc đỏ, chắc ít ai ngoài Ngọc Sơn có thể hát được một ca khúc khó như “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” hay “Chào em cô gái Lam Hồng”. “Không hổ danh danh ca, khi hát ca khúc thất tình thì chạm thấu vào trái tim người nghe, hát ca khúc sôi động thì khiến khán giả phải ngả nghiêng vì mình” - MC Quỳnh Chi nhận xét.

Ngoài tiết mục của các giọng ca khách mời, Duy Cường thể hiện gần 20 ca khúc, chứng tỏ sự trưởng thành rất lớn chỉ sau một năm đăng quang Thần tượng Bolero. Bên cạnh những ca khúc bất hủ, giọng ca 9X cũng mạnh dạn thử sức với ca khúc mới như “Điệp và Lan 4”, mang đến làn gió tươi mới cho chương trình. Có lẽ hiếm ca sĩ trẻ nào mới vào nghề thể tự tin hát live 20 ca khúc trong đêm liveshow và đủ kinh nghiệm kiểm soát sân khấu như anh./.