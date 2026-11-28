Từng học thanh nhạc tại Trung Quốc, giành giải Nhất Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2014 và giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2017, Đỗ Tố Hoa có nhiều kinh nghiệm thi hát và biểu diễn bằng tiếng Trung. Sau 12 năm kể từ dấu mốc giành giải thưởng tại cuộc thi âm nhạc hữu nghị giữa hai nước, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò giám khảo Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026.

Đỗ Tố Hoa từng giành giải Nhất Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2014 và giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2017.

Chia sẻ về vai trò này, Đỗ Tố Hoa cho biết, khi chứng kiến các thí sinh đứng trên sân khấu, cô như được trở về những ngày mình tham gia Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Dù là hai cuộc thi khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua âm nhạc.

“Nhìn các bạn dự thi, Tố Hoa nhớ lại những áp lực mình từng trải qua: từ việc chọn bài, thể hiện một ca khúc nước ngoài, chú ý phát âm, nhả chữ cho đến phối hợp với ban tổ chức để phần trình diễn phát huy được tốt nhất khả năng của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Từng trải qua tâm lý của người đi thi, Đỗ Tố Hoa hiểu những khó khăn mà các thí sinh gặp phải. Nhiều người còn là học sinh, sinh viên, chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu. Một số thí sinh đã đi làm, có giọng hát và khả năng phát âm tiếng Trung tốt, đến với cuộc thi để thử sức, học hỏi và làm mới bản thân.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa đảm nhận vai trò giám khảo Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026.

Vì vậy, khi đưa ra nhận xét, nữ ca sĩ chú trọng việc động viên, tạo cảm hứng, đồng thời giúp thí sinh lựa chọn ca khúc phù hợp, phát huy quãng giọng đẹp nhất và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phong cách trình diễn, trang phục.

Cuộc thi năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng viên giàu kinh nghiệm trong thành phần ban giám khảo như Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Hà Thủy. Là thành viên trẻ hơn, Đỗ Tố Hoa được giao nhiệm vụ đánh giá tổng hợp cả 5 tiêu chí, gồm kỹ thuật thanh nhạc, phát âm tiếng Trung, biểu diễn sân khấu, hình ảnh cá nhân và sự sáng tạo.

Với kinh nghiệm học tập, biểu diễn tại Trung Quốc và công việc giảng dạy thanh nhạc hiện nay, nữ ca sĩ cho biết cô không chỉ chú ý đến giọng hát hay, cách trình diễn đẹp mà còn quan tâm đến bản lĩnh sân khấu và khả năng kết hợp các kỹ năng của thí sinh.

Từng trải qua áp lực thi hát bằng tiếng nước ngoài, Đỗ Tố Hoa đồng cảm với những khó khăn của thí sinh.

Trong quá trình tìm kiếm những giọng ca triển vọng, Đỗ Tố Hoa đặc biệt coi trọng khả năng cảm thụ âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, một thí sinh có thể chưa hoàn thiện về ngôn ngữ hay kỹ thuật thanh nhạc nhưng vẫn tạo được sức hút nếu thực sự cảm nhận tác phẩm và truyền tải được cảm xúc đến khán giả.

“Đó cũng là điều đầu tiên khiến Tố Hoa chú ý và muốn được nghe bạn hát thêm. Khi người hát thực sự có cảm xúc, người nghe có thể cảm nhận và kết nối với phần trình diễn”, Đỗ Tố Hoa nói.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những cuộc thi âm nhạc mà mình từng tham gia. Qua mỗi cuộc thi, cô đều có những bước phát triển về giọng hát và phong cách biểu diễn. Đỗ Tố Hoa cho rằng đây là môi trường để người nghệ sĩ rèn luyện chuyên môn, tinh thần trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức, mang chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”.

Các vòng chung khảo được tổ chức tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh. Vòng chung kết và lễ trao giải diễn ra ngày 8/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Cuộc thi có 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải Nhì và giải chuyên đề.