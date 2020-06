Người hâm mộ Lady Gaga phấn khích trước ca khúc mới của BLACKPINK

Ngày 24/6, MV teaser của ca khúc "How you like that" đã được đăng tải chính thức trên Youtube. Chỉ trong vòng 24 giờ, video đã cán mốc hơn 10 triệu lượt xem. Cùng với đó, các video teaser cá nhân của từng thành viên cũng thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của công chúng.





Single đầu tiên sẽ được phát hành vào lúc 4 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 26/6, sự kỳ vọng của người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới đã lên đến đỉnh điểm khi chỉ còn lại 1 ngày cho sự trở lại của BLACKPINK.

Đặc biệt, những người hâm mộ của ngôi sao nhạc pop Lady Gaga cũng đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình cho BLACKPINK. Họ chia sẻ link teaser MV “How You Like That” trên tài khoản cá nhân của mình và bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng mong đợi màn comeback và sẽ tiếp tục ủng hộ BLACKPINK cùng Blink (người hâm mộ của BLACKPINK). Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu cùng nhau đoàn kết lại”. Theo đó, trên fanpage của Lady Gaga cũng có sự kiện quảng bá cho hình ảnh các thành viên BLACKPINK và ca khúc mới của nhóm nhạc này.

Ca khúc “How You Like That” sẽ được phát hành lúc 18h00 (giờ Hàn Quốc) ngày 26/6. Trước đó, vào lúc 17h00, BLACKPINK sẽ giao lưu với người hâm mộ trên toàn cầu thông qua chương trình “Countdown Live” trên kênh chính thức của V-Live và YouTube. Ngoài ra, vào ngày 26/6, Back Pink sẽ lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới trên chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (NBC) và chính thức bước vào hoạt động trở lại đầy ấn tượng./.