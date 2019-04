Nhạc sĩ Vũ Thành An đệm ghi ta hát cùng học trò bên hồ Gươm

Sau những giờ tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai nhân” vào ngày 13/4 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ngọc Châm đã đưa nhạc sĩ Vũ Thành An tham quan Hà Nội, cùng tản bộ quanh hồ Gươm, tới những quán cafe cổ kính, thăm Nhà thờ lớn… Cũng bởi Hà Nội đang trong những ngày thật đẹp, nên khi dạo bước ngắm nhìn Hà Nội, nhạc sĩ Vũ Thành An đã thật nhiều cảm xúc. Nhạc sĩ Vũ Thành An và giọng hát “Giai Nhân”- Ngọc Châm đã có những phút ngẫu hứng hoà giọng bên Hồ Gươm vào một buổi chiều Hà Nội. Ông tự đệm đàn hát cùng học trò của mình ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”. Đây là sáng tác mới của Vũ Thành An dựa trên lời thơ của tác giả Lê Viết Hoà, dành riêng tặng Hà Nội sau lần trở về cách đây 2 năm. Hoà giọng với nhạc sĩ Vũ Thành An, học trò Ngọc Châm cũng gây ấn tượng bằng giọng hát mộc trữ tình, đầy xúc cảm. Với nhạc sĩ Vũ Thành An, Hà Nội với ông cũng giống như quê hương, nơi đây, có em gái ông đang sinh sống, bởi vậy mỗi khi về Hà Nội ông thấy rất thân thuộc. Ông thích đi dạo Hồ Gươm, ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người Hà Nội, thích được đến những góc quán cổ kính mang đậm dấu ấn Hà Nội, thích được đến dự lễ cuối tuần ở Nhà thờ lớn… Sau khi về nước tham dự lễ ra mắt album “Giai Nhân” với những tình khúc Vũ Thành An ngày 8/3 vừa qua, nhạc sĩ Vũ Thành An dành một khoảng thời gian lớn ở Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc Vũ Thành An- “Tình ca không tên- Giai nhân”. Những ngày qua, ông đã cùng học trò Ngọc Châm biên tập cho chương trình, cùng nhạc sĩ Anh Khoa và Ngọc Châm tập luyện, sẵn sàng cho đêm nhạc. Đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai nhân” sẽ kể câu chuyện “giai nhân” và tình yêu, tình đời qua các nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. Trong chương trình, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ xuất hiện như một nghệ sĩ biểu diễn chứ không phải chỉ là tác giả của những bản nhạc, và ông tiết lộ, ông sẽ lần đầu tiên song ca cùng học trò Ngọc Châm trên sân khấu ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”. Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ, lần này trở về và làm đêm nhạc tại Hà Nội, sau đây cũng chưa biết khi nào ông mới có dịp trở lại, nên ông muốn được trực tiếp hát cho khán giả Hà Nội nghe. Trong đêm nhạc nữ ca sĩ Ngọc Châm cũng sẽ đặc biệt thể hiện các ca khúc trong album “Giai nhân” mới phát hành, trong đó có những ca khúc mới của nhạc sĩ và 2 ca khúc cô viết lời trên giai điệu của nhạc sĩ Vũ Thành An, được ông hết sức khen ngợi và an tâm khi nhận cô là hậu duệ trong sự nghiệp sáng tác của mình. Sau nhiều năm tạm ngưng ca hát vì cuộc sống riêng, đêm nhạc Vũ Thành An cũng là dịp Ngọc Châm chính thức trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ khiến cô rất hồi hộp. Với Ngọc Châm, đây sẽ là thời khắc quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. 865a0addeaee7eb0242873fac585b3b4/5ca6ef23/2019_04_03/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/Nhac_si_Vu_Thanh_An_hat_cung_hoc_tro_Ngoc_Cham_ben_Ho_Guom.mp4

Sau những giờ tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai nhân” vào ngày 13/4 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ngọc Châm đã đưa nhạc sĩ Vũ Thành An tham quan Hà Nội, cùng tản bộ quanh hồ Gươm, tới những quán cafe cổ kính, thăm Nhà thờ lớn… Cũng bởi Hà Nội đang trong những ngày thật đẹp, nên khi dạo bước ngắm nhìn Hà Nội, nhạc sĩ Vũ Thành An đã thật nhiều cảm xúc. Nhạc sĩ Vũ Thành An và giọng hát “Giai Nhân”- Ngọc Châm đã có những phút ngẫu hứng hoà giọng bên Hồ Gươm vào một buổi chiều Hà Nội. Ông tự đệm đàn hát cùng học trò của mình ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”. Đây là sáng tác mới của Vũ Thành An dựa trên lời thơ của tác giả Lê Viết Hoà, dành riêng tặng Hà Nội sau lần trở về cách đây 2 năm. Hoà giọng với nhạc sĩ Vũ Thành An, học trò Ngọc Châm cũng gây ấn tượng bằng giọng hát mộc trữ tình, đầy xúc cảm. Với nhạc sĩ Vũ Thành An, Hà Nội với ông cũng giống như quê hương, nơi đây, có em gái ông đang sinh sống, bởi vậy mỗi khi về Hà Nội ông thấy rất thân thuộc. Ông thích đi dạo Hồ Gươm, ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người Hà Nội, thích được đến những góc quán cổ kính mang đậm dấu ấn Hà Nội, thích được đến dự lễ cuối tuần ở Nhà thờ lớn… Sau khi về nước tham dự lễ ra mắt album “Giai Nhân” với những tình khúc Vũ Thành An ngày 8/3 vừa qua, nhạc sĩ Vũ Thành An dành một khoảng thời gian lớn ở Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc Vũ Thành An- “Tình ca không tên- Giai nhân”. Những ngày qua, ông đã cùng học trò Ngọc Châm biên tập cho chương trình, cùng nhạc sĩ Anh Khoa và Ngọc Châm tập luyện, sẵn sàng cho đêm nhạc. Đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai nhân” sẽ kể câu chuyện “giai nhân” và tình yêu, tình đời qua các nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. Trong chương trình, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ xuất hiện như một nghệ sĩ biểu diễn chứ không phải chỉ là tác giả của những bản nhạc, và ông tiết lộ, ông sẽ lần đầu tiên song ca cùng học trò Ngọc Châm trên sân khấu ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”. Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ, lần này trở về và làm đêm nhạc tại Hà Nội, sau đây cũng chưa biết khi nào ông mới có dịp trở lại, nên ông muốn được trực tiếp hát cho khán giả Hà Nội nghe. Trong đêm nhạc nữ ca sĩ Ngọc Châm cũng sẽ đặc biệt thể hiện các ca khúc trong album “Giai nhân” mới phát hành, trong đó có những ca khúc mới của nhạc sĩ và 2 ca khúc cô viết lời trên giai điệu của nhạc sĩ Vũ Thành An, được ông hết sức khen ngợi và an tâm khi nhận cô là hậu duệ trong sự nghiệp sáng tác của mình. Sau nhiều năm tạm ngưng ca hát vì cuộc sống riêng, đêm nhạc Vũ Thành An cũng là dịp Ngọc Châm chính thức trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ khiến cô rất hồi hộp. Với Ngọc Châm, đây sẽ là thời khắc quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.