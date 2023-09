Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền âm nhạc làm thiện nguyện

Ngày 8/9, tại Hà Nội, nhạc sĩ Vũ Thành An đã về nước và chính thức công bố một tâm nguyện lớn đối với toàn bộ kho tàng âm nhạc của chính mình. Đó chuyển nhượng lại quyền sở hữu tác quyền tất cả các tác phẩm âm nhạc của ông cho Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là nữ ca sĩ Ngọc Châm, người học trò mà ông yêu quý, với mục đích thiện nguyện.

Bất ngờ, xúc động trước sự tin tưởng của người nhạc sĩ đáng kính, ca sĩ Ngọc Châm bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận tâm nguyện của ông với lời hứa sẽ dùng hết tâm sức, khả năng của mình để bảo vệ và khai thác tác quyền một cách hiệu quả nhất, không chỉ vì mục đích thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ lưu giữ, phát huy và phát triển di sản âm nhạc của nhạc sĩ về sau này.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ tại họp báo

Trong bức thư tay thể hiện tâm nguyện của mình, nhạc sĩ Vũ Thành An viết: “Vũ Thành An có tâm nguyện dùng bản quyền tác phẩm của Vũ Thành An để giúp đỡ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều lần hợp tác, làm việc cùng ca sĩ Ngọc Châm, Vũ Thành An nhận thấy Ngọc Châm có cùng tâm nguyện, cũng có ước muốn giúp đỡ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, trong thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian, gồm cả trên môi trường internet toàn cầu)…các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...

Ca sĩ Ngọc Châm nhận thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An trên tinh thần tự nguyện và bất vụ lợi. Ca sĩ Ngọc Châm sẽ gìn giữ, giới thiệu thêm nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An đến với khán giả yêu nhạc. Người đại diện gia đình Vũ Thành An sẽ nỗ lực hỗ trợ ca sĩ Ngọc Châm thực hiện đúng tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An. Trường hợp ca sĩ Ngọc Châm không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An thì thỏa thuận chuyển nhượng này sẽ mất hiệu lực, toàn bộ bản quyền tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ giao lại cho thân nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An quản lý”.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ tại họp báo

Theo tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An, 2/3 doanh thu tác quyền từ nhạc của nhạc sĩ dùng vào việc vận hành Công ty Việt - Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn…

1/3 doanh thu tác quyền từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dành tặng quà Tết âm lịch cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An.

Nhận sự tin yêu nhưng cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn này, nữ ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ: “Được gặp chú, được đồng hành cùng chú, thần tượng trong âm nhạc của Ngọc Châm, nhiều năm nay, được chú tin yêu… thực sự là mối nhân duyên lớn, là duyên kỳ ngộ, là niềm hạnh phúc khó tả trong cuộc đời của Ngọc Châm. Giờ đây, được chú trao sở hữu tác quyền kho tàng âm nhạc đồ sộ với rất, rất nhiều tác phẩm được coi là bất hủ của chú là niềm vinh dự và cả tự hào của Ngọc Châm nói riêng và Công ty tác quyền Việt - Mỹ nói chung. Ngọc Châm rất biết ơn sự tin tưởng này của chú và hứa sẽ bảo vệ tác quyền và khai thác tốt nhất kho tàng âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An và sử dụng đúng với tâm nguyện của chú. Mong ước của Ngọc Châm là bằng tình yêu lớn của chính Ngọc Châm đối với âm nhạc Vũ Thành An, ngoài nhiệm vụ thiện nguyện, Ngọc Châm sẽ lưu giữ, bảo vệ và lan tỏa sâu, rộng hơn nữa âm nhạc của chú về sau này, để khán giả mọi thế hệ nghe và yêu âm nhạc Vũ Thành An”.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm tại họp báo

Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với khán giả, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có khoảng 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sồ của ông sẽ giao cho ca sĩ Ngọc Châm và Công ty cổ phần Bảo vệ quyền tác giả quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác.

Phía ca sĩ Ngọc Châm cho biết, sau này, bên cạnh việc sử dụng số tiền từ tác quyền và việc khai thác âm nhạc Vũ Thành An cho mục đích thiện nguyện, nhạc sĩ Vũ Thành An và công ty sẽ sớm thành lập Quỹ giải thưởng âm nhạc mang tên nhạc sĩ cho thể loại âm nhạc tình ca, đặc biệt hướng đến việc khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tác…