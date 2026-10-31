Những công việc lặng thầm phía sau 24/24h phát sóng VOV Sonata - FM89

Trong giai đoạn phát sóng thử nghiệm, VOV Sonata - FM89 – kênh âm nhạc chuyên biệt mới của Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng 24/24h với giao hưởng, thính phòng và jazz là những dòng âm nhạc chủ đạo – đang từng bước hoàn thiện cả nội dung lẫn quy trình vận hành. Phía sau dòng nhạc liên tục ấy là một hệ thống sản xuất, truyền âm và kỹ thuật với những yêu cầu riêng về chất lượng và tính ổn định.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình (Đài Tiếng nói Việt Nam), chia sẻ về những công việc phía sau sóng, yêu cầu khi vận hành một kênh âm nhạc chuyên biệt liên tục và quá trình ê-kíp thích nghi với cách làm mới.

Ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình.

PV: Thưa ông, với thính giả, việc nghe VOV Sonata - FM89 chỉ đơn giản là bật radio. Nhưng để duy trì dòng âm nhạc liên tục, ê-kíp kỹ thuật phải chuẩn bị và vận hành hệ thống như thế nào?

Ông Huỳnh Thăng Long: Với trách nhiệm tham gia sản xuất và truyền âm các nội dung của VOV Sonata - FM89, ngay từ khi triển khai, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, thiết kế lại một phòng thu, truyền âm mới với các thiết bị phục vụ sản xuất và phát sóng. Các chương trình được sản xuất và phát sóng trên phần mềm Dalet Galaxy.

Hệ thống phát chính và dự phòng luôn vận hành song hành để hạn chế nguy cơ gián đoạn. Bên cạnh thiết bị, chúng tôi phải bố trí nhân sự trực liên tục để theo dõi và vận hành. Mặc dù đang trong giai đoạn phát sóng thử nghiệm, chúng tôi vẫn tổ chức vận hành với yêu cầu như phát sóng chính thức. Qua giai đoạn này, ê-kíp tiếp tục rút kinh nghiệm trong quản lý, vận hành, từ đó hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn phát sóng.

PV: VOV Sonata - FM89 là một mô hình mới trong nước. Trước khi kênh đi vào hoạt động, ê-kíp đã học hỏi và tham khảo kinh nghiệm gì từ các chuyên gia quốc tế?

Ông Huỳnh Thăng Long: Khi lãnh đạo Đài có chủ trương xây dựng VOV Sonata - FM89, Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế đã mời một nữ chuyên gia Australia, từng tham gia quản lý một kênh âm nhạc chuyên biệt, sang tư vấn.

Chuyên gia tập trung chia sẻ về cách tổ chức và dàn dựng chương trình. So với các khung chương trình âm nhạc trước đây, cách làm này có nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn, một chương trình có thể kéo dài 40–45 phút, âm nhạc được phát liên tục, lời dẫn được tiết chế và chủ yếu đóng vai trò kết nối. Điều đó đòi hỏi kỹ thuật viên phải thay đổi cách dàn dựng để các tác phẩm nối với nhau tự nhiên, tạo thành một dòng nghe liền mạch.

Qua quá trình làm việc với chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật viên đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi cho rằng thời gian tới vẫn cần tiếp tục có những khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng dàn dựng đối với các tác phẩm giao hưởng, thính phòng.

Trước đây, Trung tâm vẫn sản xuất các chương trình giao hưởng, thính phòng hàng tuần nhưng khi chuyển sang VOV Sonata - FM89, yêu cầu lại khác bởi thời lượng âm nhạc liên tục nhiều hơn và tính chuyên biệt cao hơn. Vì vậy, yêu cầu đối với người làm kỹ thuật cũng cao hơn.

Chúng tôi lựa chọn những kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong thu và dàn dựng chương trình âm nhạc để tham gia sản xuất, với mục tiêu thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể khi đến với người nghe.

Lãnh đạo VOV tại phòng phát sóng VOV Sonata - FM89

PV: Thưa ông, giao hưởng, thính phòng có nhiều lớp nhạc cụ, sắc thái và dải âm khác nhau. Điều đó đặt ra những yêu cầu gì đối với chất lượng âm thanh?

Ông Huỳnh Thăng Long: Với đặc trưng của giao hưởng, thính phòng và các dòng âm nhạc được phát trên kênh, hệ thống sản xuất phải bảo đảm nguồn dữ liệu gốc khi đưa vào biên tập, dàn dựng vẫn giữ được chất lượng ban đầu.

Trung tâm chúng tôi có phòng thu và hệ thống thiết bị phục vụ yêu cầu này. Tuy nhiên, thiết bị chỉ là một phần. Điều rất quan trọng là sự phối hợp giữa biên tập viên âm nhạc và kỹ thuật viên.

Biên tập viên lựa chọn tác phẩm theo nội dung và khung chương trình; kỹ thuật viên phối hợp dàn dựng, xử lý và kết nối các phần âm nhạc. Các tác phẩm phải được sắp xếp, chuyển tiếp hợp lý để khi đến tai người nghe tạo được cảm giác liền mạch.

Với giao hưởng, thính phòng, kỹ thuật viên cũng phải chú ý nhiều hơn đến đặc trưng âm thanh của từng tác phẩm, bởi đây là những dòng nhạc có nhiều sắc thái và lớp âm thanh khác nhau.

PV: Trước khi một chương trình được đưa lên sóng, biên tập viên và kỹ thuật viên phải kiểm tra những yếu tố nào để bảo đảm chất lượng, thưa ông?

Ông Huỳnh Thăng Long: Biên tập viên và kỹ thuật viên phải phối hợp ngay từ khâu khai thác dữ liệu. Các tác phẩm được lựa chọn từ kho dữ liệu, kho tư liệu theo kịch bản và nội dung biên tập, sau đó phải được nghe lại để kiểm tra chất lượng.

File âm thanh phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng và định dạng để khi đưa lên sóng vẫn giữ được chất lượng của nguồn ban đầu. Mục tiêu là khi nghe trên sóng, thính giả vẫn cảm nhận được chất lượng gần với nguồn âm thanh gốc.

Với giao hưởng, thính phòng, yêu cầu này khắt khe hơn. Nếu nguồn đầu vào không tốt hoặc quá trình dàn dựng không bảo đảm, chất lượng khi đến người nghe cũng sẽ bị ảnh hưởng.

PV: Với một kênh phát liên tục cả ngày lẫn đêm, công tác trực và giám sát tín hiệu được tổ chức như thế nào?

Ông Huỳnh Thăng Long: Kỹ thuật viên trực có nhiệm vụ theo dõi liên tục tín hiệu của hệ thống. Tại vị trí trực có loa kiểm thính và đồng hồ đo để kiểm tra tín hiệu phát ra, bảo đảm các thông số theo tiêu chuẩn âm thanh của Đài.

Ngoài việc quan sát thông số, kỹ thuật viên còn phải trực tiếp nghe để phát hiện tín hiệu có bị sai lệch, méo tiếng, vang hay xuất hiện bất thường hay không.

Phần lớn các vấn đề về âm thanh đã được xử lý từ khâu sản xuất, nhưng khi sang khâu truyền âm, tín hiệu vẫn phải được theo dõi liên tục.

Hệ thống phát sóng của Trung tâm vận hành tự động. Các file sau khi hoàn thành sản xuất được đưa lên hệ thống truyền âm. Kỹ thuật viên không phải điều khiển từng file, nhưng vẫn phải thường xuyên giám sát và sẵn sàng xử lý khi có vấn đề phát sinh.

PV: Thưa ông, các phương án dự phòng được chuẩn bị ra sao để hạn chế nguy cơ gián đoạn chương trình?

Ông Huỳnh Thăng Long: Các hệ thống phát thanh đều có phương án dự phòng, không chỉ riêng VOV Sonata - FM89. Khi hệ thống chính gặp vấn đề, hệ thống dự phòng sẽ được đưa vào thay thế.

Các thành phần phụ trợ, trong đó có hệ thống cung cấp điện, cũng được tính toán phương án dự phòng. Mục tiêu là khi một khâu xảy ra vấn đề, hệ thống vẫn có phương án khác để tiếp tục hoạt động. Đây là yêu cầu chung đối với hệ thống sản xuất và truyền âm của Đài, đặc biệt với một kênh hoạt động liên tục.

PV: Thưa ông, khi số lượng bản nhạc và chương trình ngày càng lớn, Trung tâm tổ chức việc quản lý, lưu trữ và tìm kiếm file phục vụ sản xuất như thế nào?

Ông Huỳnh Thăng Long: Trung tâm vừa xây dựng thêm một phần mềm phục vụ việc tiếp nhận và tải các file âm thanh về hệ thống. Các file được quản lý theo các trường metadata. Nhờ đó, biên tập viên có thể tra cứu thể loại, tác phẩm, thời lượng và những thông tin liên quan trước khi lựa chọn nội dung phục vụ sản xuất.

Nguồn dữ liệu sau đó tiếp tục được lưu trữ theo quy định của Trung tâm. Biên tập viên có thể truy cập kho, nghe thử rồi lựa chọn tác phẩm phù hợp với từng chương trình. Có thể hình dung đây là một quy trình tương đối khép kín, từ tiếp nhận, lưu trữ, tra cứu, lựa chọn, sản xuất cho đến truyền âm. Điều này đặc biệt quan trọng khi lượng dữ liệu ngày càng lớn và nhiều người cùng tham gia khai thác.

PV: Sau thời gian phát sóng thử nghiệm, ê-kíp kỹ thuật nhận thấy những khâu nào cần tiếp tục điều chỉnh để VOV Sonata - FM89 đạt chất lượng cao hơn?

Ông Huỳnh Thăng Long: Đến thời điểm hiện tại, qua gần hai tuần phát sóng thử nghiệm, các khâu sản xuất và vận hành hệ thống vẫn đang được bảo đảm. Tuy nhiên, để chương trình đạt tính nghệ thuật cao hơn, tôi cho rằng kỹ thuật viên và biên tập viên vẫn cần tiếp tục phối hợp, trao đổi và rút kinh nghiệm.

Đây là một mô hình mới. Anh em kỹ thuật trước đây chưa được đào tạo chuyên sâu theo cách làm của một kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng. Vì vậy, trong quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục học hỏi để nâng cao chất lượng dàn dựng.

Ở đây không chỉ là câu chuyện hệ thống có vận hành ổn định hay không, mà còn là làm thế nào để chương trình khi lên sóng đáp ứng được yêu cầu về nghệ thuật.

PV: Trong các yêu cầu về chất lượng âm thanh, tính liên tục của phát sóng, khối lượng dữ liệu và trực vận hành, đâu là áp lực lớn nhất với đội ngũ kỹ thuật hiện nay?

Ông Huỳnh Thăng Long: Một trong những áp lực lớn nhất là phải vận hành hệ thống liên tục. Nhân lực hiện nay cũng còn hạn chế, trong khi kênh luôn cần người theo dõi. Người trực phải duy trì sự tập trung cao, thường xuyên theo dõi và kiểm tra để hạn chế sai sót. Hệ thống tự động hỗ trợ rất nhiều, nhưng không có nghĩa con người có thể hoàn toàn không cần can thiệp.

Việc trực 24/7 vì thế tạo áp lực không nhỏ đối với anh em kỹ thuật. Ngoài năng lực chuyên môn, công việc còn đòi hỏi sự tập trung và trách nhiệm trong suốt ca trực.

PV: Xin cảm ơn ông!