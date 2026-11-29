Đại hội đại biểu Hội Âm nhạc Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia, Hà Nội với sự tham gia của gần 200 đại biểu chính thức. Được tổ chức ngay sau dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, Đại hội mang ý nghĩa chính trị, nghệ thuật sâu sắc.

Đại hội đại biểu Hội Âm nhạc Hà Nội lần thứ XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSƯT Đinh Trung Cẩn - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC); NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại diện các cơ quan, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành cùng đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Phát huy thành tựu, lan tỏa làn gió sáng tạo mới

Nhìn lại nhiệm kỳ XIII (2020–2025), bằng tình yêu sâu nặng với Hà Nội và trách nhiệm nghề nghiệp cao cả, Hội Âm nhạc Hà Nội đã bền bỉ cống hiến, sáng tạo nên nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Hội đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra và vinh dự nhận được sự ghi nhận, khen thưởng từ UBND TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. (Ảnh Văn Bình)

Trên nền tảng vững chắc đó, báo cáo khai mạc của NSND Nguyễn Quang Vinh khẳng định quyết tâm tạo dựng "một làn gió mới trong hoạt động nghiệp vụ, một nhiệm kỳ tích cực, năng động và đổi mới từ tư duy sáng tác, biểu diễn đến công tác lý luận, phê bình và quảng bá các tác phẩm", hướng tới mục tiêu thiết thực là "có những sản phẩm mà xã hội cần" để âm nhạc Thủ đô ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng.

TS. Nhạc sĩ Ngô Tự Lập đóng góp ý kiến tại Đại hội.(Ảnh: Văn Bình)

Tinh thần kiến tạo và khát vọng nâng tầm chất lượng chuyên môn tiếp tục được khẳng định rõ nét qua các phát biểu tâm huyết tại Đại hội. Nhạc sĩ Ngô Tự Lập nhấn mạnh: "Hội Âm nhạc Hà Nội phải thực sự đóng vai trò của một cơ quan chuyên môn có uy tín nhất, có truyền thống nhất và trở thành điểm tựa cho chính quyền thành phố Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo môi trường âm nhạc và tham gia kiến tạo công nghiệp văn hóa".

Nhạc sĩ cũng đề xuất mở rộng hợp tác xã hội hóa với các nhà hát, trường học, doanh nghiệp và khẳng định định hướng phát triển toàn diện: "Chúng ta sẽ thực sự hoạt động như một hội âm nhạc chứ không đơn thuần là hội của những người sáng tác".

Các đại biểu và khách mời tham dự Đại hội. (Ảnh: Văn Bình)

Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ mới đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, số hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Âm nhạc Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, khẳng định đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội "đã thực sự trở thành một lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa".

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: Văn Bình)

Để phát huy tối đa vị thế của âm nhạc Thủ đô trong giai đoạn mới, NSND Trần Quốc Chiêm đề nghị Hội tập trung triển khai sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: "Hội cần quán triệt sâu sắc các nội dung nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa Việt Nam".

Đồng thời, Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến tác phẩm, quan tâm bồi dưỡng tài năng trẻ, mở rộng xã hội hóa nguồn lực và phát huy vai trò thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: Văn Bình)

Chúc mừng thành công của Đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, ôn lại chặng đường 60 năm tự hào gắn liền với các thế hệ chủ tịch tiền nhiệm như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Văn Dung và chỉ đạo gợi mở hai định hướng mang tầm vóc đột phá cho nhiệm kỳ 2026–2031.

Thứ nhất, ông kỳ vọng vào bước chuyển mình hiện đại của tổ chức Hội: "Hội của chúng ta phải trở thành một tổ chức âm nhạc chuyên nghiệp và đóng góp nhiều hơn nữa vào công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội và đất nước nói chung. Tức là phải chuyên nghiệp hóa và số hóa nhiều hơn nữa trong các hoạt động của Hội".

Thứ hai, ông đề xuất Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế biểu diễn hàn lâm xứng tầm vị thế Thủ đô: "Chúng ta phải làm sao để tổ chức, tập hợp và xây dựng được một dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Nếu không có tiếng nói của giao hưởng thì không có được cánh cửa ra đối với nền văn hóa, nền âm nhạc của khu vực và thế giới".

Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 ra mắt.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 9 ủy viên. NSND Nguyễn Quang Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; 3 Phó Chủ tịch gồm các nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, Nguyễn Tiến Mạnh và Tạ Giáng Son; Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra cùng các ủy viên Ban Chấp hành gồm các nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh, Vũ Thiết, Ngô Tự Lập và Vũ Hồ Tùng.

Tri ân các ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Bình)

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, biểu quyết nhất trí 100% danh sách 54 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội XIV Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời trân trọng tri ân các ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NSND Nguyễn Quang Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, NSND Nguyễn Quang Vinh bày tỏ quyết tâm của tập thể lãnh đạo khóa mới: "Ban Chấp hành sẽ có những việc rất lớn cần phải cố gắng thực hiện, tạo ra những sự thay đổi mới, những bước đột phá mới như những nội dung đã được nêu ra để không phụ lòng tất cả các hội viên đã tin tưởng giao cho Ban Chấp hành chúng tôi".

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Đại hội. (Ảnh: Văn Bình)

Quán triệt phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo”, Hội Âm nhạc Hà Nội khóa XIV đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật giàu bản sắc. Thành công của Đại hội lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ tạo động lực để giới âm nhạc Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên số.