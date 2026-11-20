Hóa thân thành những cô giáo trẻ rời phố thị lên miền núi dạy học, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS - ca sĩ Thu Hà mang đến câu chuyện xúc động về hành trình gieo chữ trong MV “Em là cô giáo vùng cao”, ra mắt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là dịp hai người bạn thân gần 25 năm tiếp tục đồng hành trong âm nhạc.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS - ca sĩ Thu Hà trong MV “Em là cô giáo vùng cao”.

Những con đường quanh co giữa núi rừng, những bản làng xa xôi và hành trình đưa trẻ em đến lớp trở thành câu chuyện xuyên suốt MV “Em là cô giáo vùng cao” của Tân Nhàn và Thu Hà. Không chỉ cất tiếng hát, hai nữ nghệ sĩ còn hóa thân thành những cô giáo trẻ rời xa cuộc sống phố thị, lựa chọn đến với vùng cao để mang con chữ đến cho học trò.

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, hai cô giáo phải đối diện với nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống ở bản làng. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đường sá hiểm trở, việc vận động học sinh đến lớp cũng chẳng dễ dàng khi nhiều gia đình còn bộn bề lo toan. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tình yêu thương, họ từng bước tìm cách đưa các em đến trường.

Ca khúc “Em là cô giáo vùng cao” do nhạc sĩ Phan Huy Hà phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự. Trên nền giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, hai giọng ca mang âm hưởng dân gian hòa quyện, kể lại những nhọc nhằn và tình yêu nghề của những giáo viên đang gắn bó với miền núi.

Hai nữ nghệ sĩ hóa thân thành những cô giáo trẻ rời phố thị lên vùng cao dạy học.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết: “Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ”.

Theo nữ nghệ sĩ, quá trình thực hiện MV giúp cô và Thu Hà thêm trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy của những người giáo viên đang ngày ngày vượt qua khó khăn để mang tri thức đến với học sinh.

Với TS - ca sĩ Thu Hà, những ngày quay cùng các em nhỏ vùng cao để lại nhiều cảm xúc. “Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một người nghệ sĩ đang diễn xuất nữa”, cô chia sẻ.

Thu Hà cho biết việc được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp và vui chơi cùng các em giúp cô hiểu hơn về cuộc sống, cũng như những khó khăn mà giáo viên nơi đây phải đối mặt.

Đằng sau màn song ca còn là câu chuyện về tình bạn gần 25 năm giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Năm 2002, hai cô gái đến từ Hà Nam và Hưng Yên cùng bước vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có 8 năm học tập dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh.

Tân Nhàn giành giải Nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2005, còn Thu Hà đoạt giải Nhì Sao Mai năm 2007. Sau những dấu ấn trên sân khấu, cả hai tiếp tục theo đuổi con đường học tập, giảng dạy. Hiện Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong khi Thu Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trước khi MV ra mắt, ngày 19/11, Tân Nhàn cũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên. Đúng một năm trước đó, cô được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật.

Ra mắt đúng dịp 20/11, “Em là cô giáo vùng cao” là món quà âm nhạc mà hai nữ nghệ sĩ, cũng là hai nhà giáo, muốn gửi đến những người đang ngày ngày gắn bó với bục giảng, đặc biệt là các thầy cô nơi vùng cao còn nhiều gian khó.