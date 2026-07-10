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Nữ sinh Việt giành giải Vàng Asia Arts Festival 2026 với tác phẩm opera kinh điển

Thứ Sáu, 09:24, 10/07/2026
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VOV.VN - Lưu Hương Thảo, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/7 tại Singapore.

Sau 13 mùa tổ chức, Asia Arts Festival đã trở thành sân chơi nghệ thuật quốc tế chuyên nghiệp, hằng năm thu hút thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới sự hướng dẫn của Hương Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lưu Hương Thảo đã mang về giải Vàng cho đoàn Việt Nam.

Thành tích này tiếp tục nối dài hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ sinh năm 2005. Trước đó, cô từng giành giải Nhì cuộc thi "Đồ Rê Mí" năm 2013. Sau nhiều năm rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, Lưu Hương Thảo quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2024, cô tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội và nhận giải Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất.

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Lưu Hương Thảo giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026 diễn ra ở Singapore.

Bên cạnh việc học thanh nhạc, Lưu Hương Thảo còn theo học chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Cô cho biết luôn muốn thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực và xem những kiến thức về marketing là hành trang hỗ trợ cho quá trình xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới.

Đến với Asia Arts Festival 2026, Lưu Hương Thảo mong muốn được thử sức ở một sân chơi quốc tế cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn trong dòng nhạc Opera cổ điển.

"Em tham dự Asia Arts Festival 2026 bởi cuộc thi có tính chuyên môn cao, khắt khe về kỹ thuật nhưng vẫn đề cao bản sắc riêng của mỗi thí sinh", Lưu Hương Thảo chia sẻ.

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Nữ ca sĩ sinh năm 2005 từng giành giải Nhì "Đồ Rê Mí" năm 2013.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho cuộc thi không hề dễ dàng. Việc học song song tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Thương mại khiến quỹ thời gian của cô khá eo hẹp. Thời điểm luyện tập cũng trùng với kỳ thi cuối kỳ cùng nhiều hoạt động học tập khác, buộc nữ ca sĩ phải sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành việc học, vừa tập luyện cùng cô giáo Hương Ly trước khi lên đường sang Singapore.

Ở cuộc thi năm nay, Lưu Hương Thảo lựa chọn trình diễn Je veux vivre - trích đoạn trong vở opera nổi tiếng Romeo & Juliet. Theo cô, đây là tác phẩm có giai điệu tươi trẻ, phù hợp với lứa tuổi và khát vọng sống của bản thân, nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật coloratura linh hoạt và điêu luyện. Vì vậy, cô đã dành nhiều thời gian tập luyện với cường độ cao trước ngày dự thi.

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Lưu Hương Thảo biểu diễn trên sân khấu ở Việt Nam

Sau khi giành giải Vàng, Lưu Hương Thảo cho biết: "Giải thưởng không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc của em, mà còn giúp em thêm vững tin vào con đường mình đã chọn. Đồng thời, đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Cuộc thi giúp em học được bản lĩnh thi đấu từ bạn bè quốc tế, cũng như cách giữ tâm lý vững vàng trước áp lực của sân khấu lớn. Đây là điều rất cần thiết cho chặng đường nghệ thuật phía trước của em".

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Lưu Hương Thảo và cô giáo - Sao Mai Hương Ly

Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, nữ ca sĩ cho biết: "Em mong muốn sau này có thể trở thành một nghệ sĩ Opera thế hệ mới, được góp một phần nhỏ bé của mình đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả trẻ Việt Nam".

Đánh giá về học trò, Hương Ly nhận xét Lưu Hương Thảo là người luôn nỗ lực, kiên trì và có ý chí phấn đấu trên cả con đường học vấn lẫn nghệ thuật. "Tôi tin rằng với tinh thần ấy, Lưu Hương Thảo sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp trong tương lai", nữ giảng viên chia sẻ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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