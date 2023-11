Ồn ào kiện tụng, đòi tiền xáo xào làng nhạc Việt

Ngày 3/11, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện đăng bài tố ca sĩ Hoàng Mỹ An thiếu chuyên nghiệp, không mua bài hát dù đã thu âm xong với lý do không đủ chi phí.

“Tôi không hài lòng với cách làm việc của Hoàng Mỹ An. Dù lý do có là gì thì như vậy vẫn không chuyên nghiệp. Bạn không thể bảo người khác xây nhà xong lại phủi bỏ trách nhiệm như chưa có gì xảy ra, một lời xin lỗi chân thành cũng không có”, Nguyễn Phúc Thiện chia sẻ.

Nam nhạc sĩ cho rằng khi thu âm xong đồng nghĩa mọi thứ đã sẵn sàng, không có chuyện hủy vô cớ. Anh nói thất vọng, lỗi do bản thân anh không lấy tiền cọc.

Sau bài đăng, đại diện Hoàng Mỹ An nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, đã giải quyết ổn thỏa. Nguyễn Phúc Thiện cũng lên tiếng nói Bạch Khổng Tước của Ca sĩ mặt nạ liên hệ xin lỗi.

“Mỹ An chủ động liên lạc và giải thích những hiểu lầm trong câu chữ. Đến cuối tôi nhìn thấy sự chân thành. Tôi không có vấn đề gì với Mỹ An và rút khỏi dự án sắp tới của cô ấy”, Nguyễn Phúc Thiện nói.

Đây là trường hợp liên quan đến vấn đề về bản quyền, bài hát gần đây. Trước đó, vụ việc ông bầu Hoàng Tuấn kiện ba ca sĩ, ồn ào Đỗ Hiếu - Noo Phước Thịnh làm xáo xào làng nhạc Việt.

Một tuần đệ đơn và rút đơn kiện ba ca sĩ Việt của quản lý Đan Trường

Ồn ào ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường - đệ đơn khởi kiện ba ca sĩ Việt là Thái Trinh, Bằng Cường và Dương Edward gây chú ý những ngày qua.

Ngày 28/10, chia sẻ với Tiền Phong, ông Hoàng Tuấn nói đang làm đơn kiện ba ca sĩ Việt vì dùng nhạc độc quyền của HT Productions. Ông gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội), Tòa án nhân dân quận 3 và Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TPHCM), đối với Thái Trinh, Dương Edward và Bằng Cường.

Quản lý của Đan Trường nói thời gian qua nhiều ca sĩ sử dụng ca khúc HT Productions nắm bản quyền nhưng không xin phép. Phía HT Productions liên hệ họ để giải quyết nhưng không có kết quả.

Thái Trinh và Bằng Cường liên hệ xin lỗi ông Hoàng Tuấn khi thấy đơn kiện.

"Lý do lớn nhất tôi khởi kiện là họ sử dụng nhạc của tôi nhưng lại kháng cáo YouTube. Thật sự chỉ cần gọi điện xin phép, hoặc đóng phí tác quyền rất nhỏ, chúng tôi sẽ cho phép sử dụng trên YouTube", ông Hoàng Tuấn nói.

Đến ngày 30/10, ông Hoàng Tuấn thông báo Thái Trinh và Bằng Cường đã liên hệ giải quyết. Trong đó, Thái Trinh là ca sĩ đầu tiên chủ động liên hệ ông sau bài đăng tối 27/10.

"Thái Trinh có liên hệ chúng tôi ngay sau khi đăng bài, sau đó là phía Bằng Cường. Như đã nói từ trước, họ có thiện chí, giải quyết phần phí luật sư nên tôi rút đơn kiện. Phía HT Productions của chúng tôi không thu phí bản quyền", ông Hoàng Tuấn trả lời Tiền Phong.

Đến ngày 1/11, quản lý Đan Trường rút đơn kiện người còn lại trong ồn ào là ca sĩ Dương Edward. "Riêng trường hợp Dương Edward, tôi vừa nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Nếu bạn chịu đóng chi phí luật sư thì chúng tôi cũng rút đơn kiện", ông Hoàng Tuấn nói.

Lý do khiến ông Hoàng Tuấn nói "kiện Dương Edward tới cùng"

Trong ngày 30/10, ông Hoàng Tuấn nói chỉ Thái Trinh và Bằng Kiều có thiện chí xin lỗi. Ông quyết kiện Dương Edward đến cùng vì không giải quyết.

Ồn ào giữa Dương Edward và ông bầu Hoàng Tuấn là trường hợp đặc biệt hơn. Dương Edward cover các ca khúc từng gắn với tên tuổi của Đan Trường như Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Cuộc tình trong cơn mưa.

Ông Hoàng Tuấn nói HT Produtions đánh bản quyền YouTube của Dương Edward từ năm 2018 do sử dụng không phép. Sau đó, phía nam ca sĩ và ông bầu Lý Hải ký hợp đồng thỏa thuận cho đến tháng 8/2022.

Phía Dương Edward cho rằng HT Productions thu tiền sử dụng lời ca khúc như trên là không thỏa đáng nên ngưng không sử dụng 3 lời bài hát trên và xóa khỏi YouTube.

Dương Edward chủ động liên lạc ông Hoàng Tuấn sau ồn ào.

Đến tháng 7, ông Hoàng Tuấn phát hiện Dương Edward sử dụng lời ca khúc Uyên ương hồ điệp nên đánh bản quyền. Phía nam ca sĩ kháng cáo YouTube và được sử dụng trở lại. Lý giải vấn đề này, ông bầu Lý Hải nói việc kiện Dương Edward là bất khả kháng.

"Theo quy định của YouTube, nếu ca khúc bị đánh bản quyền mà người vi phạm kháng cáo, trong vòng 10 ngày, nếu không có giấy kiện tòa án, YouTube sẽ mở, khôi phục link, xem như Dương Edward được sử dụng ca khúc hợp pháp", ông Tuấn nói.

Khi có người cho rằng Dương Edward hát nhạc Hoa lời Việt, việc bị kiện là không đúng, Hoàng Tuấn phản hồi ông chỉ kiện phần lời mà HT Productions độc quyền.

"Tôi kiện họ vì sử dụng lời Việt trong ca khúc nhạc ngoại mà chúng tôi độc quyền. Trước đây, Đan Trường làm đại sứ du lịch cho Đài Loan, Trung Quốc nên được cấp phép biểu diễn nhạc Hoa lời Việt. Dù không độc quyền phần nhạc, chúng tôi độc quyền phần lời, họ cố tình không hiểu điều đó", ông Hoàng Tuấn nói thêm.

Ngày 31/10, khi liên hệ Dương Edward, nam ca sĩ nói vấn đề tồn đọng nhiều năm qua. "Tôi giữ im lặng việc này rất lâu vì không phải mới. Tôi tôn trọng các thỏa thuận, câu hỏi và yêu cầu từ phía HT Productions từ năm 2017 đến nay. Thông qua luật sư của tôi, tôi sẽ cho mọi người góc nhìn rõ hơn về sự việc này", Dương Edward phản hồi Tiền Phong.

Sau gần một tuần ồn ào, vụ việc Hoàng Tuấn cùng lúc kiện ba ca sĩ Việt tạm khép lại, sau khi ông bầu thông báo Dương Edward nhã nhặn, chịu nói chuyện trực tiếp giải quyết vấn đề sau nhiều ngày im lặng.

Noo Phước Thịnh không muốn đôi co Đỗ Hiếu sau ồn ào

Ngày 28/10, Đỗ Hiếu đăng bài trên trang cá nhân, thông báo 8 ca khúc hit do Noo Phước Thịnh thể hiện gồm Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu hết hạn độc quyền.

"Trong khoảng thời gian dài, hai bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng, nên kể từ ngày hôm nay 28/10/2023, tôi xin thông báo: Mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc", Đỗ Hiếu thông báo.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu chia sẻ Noo Phước Thịnh thời gian dài không gia hạn hợp đồng, thỏa thuận chi phí về quyền tác giả. Những năm qua, nam ca sĩ chỉ xin phép biểu diễn những chương trình lớn, bỏ qua những tụ điểm nhỏ hơn như bar, club.

Nhạc sĩ Hiếu cấm Noo Phước Thịnh hát loạt bản hit.

Đỗ Hiếu nói nhiều lần chủ động liên hệ Noo Phước Thịnh và quản lý để thương lượng nhưng bất thành. Anh quyết định cấm nam ca sĩ khai thác, sử dụng 8 ca khúc hit từ ngày 1/11/2023.

Tối 2/11, Noo Phước Thịnh lần đầu phản hồi sau nhiều ngày đôi co, không nhắc tên. Nam ca sĩ quyết định lên tiếng vì không muốn bị người khác nói "hát chùa" ca khúc từng là hit của mình.

Giọng ca sinh năm 1988 nói theo nguyên tắc, trong mỗi show diễn, ban tổ chức phải xin giấy phép Sở Văn hóa và đóng tác quyền thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). "Đỗ Hiếu từng xác nhận đã nhận tiền ca khúc tôi biểu diễn từ VCPMC. Tôi cũng trả tác quyền cho nhạc sĩ khác thông qua trung tâm mỗi khi đi hát. Tôi không bao giờ hát chùa", anh khẳng định.

Sau khi độc quyền các ca khúc hai năm, Noo Phước Thịnh nói anh không muốn tái ký với Đỗ Hiếu vì lý do cá nhân. Nam ca sĩ đồng thời nói chưa có ý định độc quyền 8 bản hit nêu trên. Nếu muốn, anh làm việc với công ty nhạc số, nhạc sĩ tự làm việc với đơn vị này về quyền tác giả.

"Tôi không chai mặt sử dụng. Nếu muốn, tôi chủ động chi trả để hát. Tôi tiếc vì những bản hit gắn liền tên tuổi của tôi. Tôi cũng không muốn đôi co với Đỗ Hiếu", Noo Phước Thịnh trả lời tối 2/11.

