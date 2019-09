Phạm Thùy Dung thăng hoa cùng Tùng Dương trong liveshow đầu đời

"Trăng hát" của Phạm Thùy Dung có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy, cùng bàn tay dàn dựng tài ba của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

"Trăng hát" của Phạm Thùy Dung có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy, cùng bàn tay dàn dựng tài ba của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

“Trăng hát” đã cho khán giả thấy một Phạm Thùy Dung đến độ “chín muồi” trong dòng nhạc thính phòng, qua các ca khúc kinh điển nổi tiếng của thế giới và Việt Nam rất kén người biểu diễn như Ave Maria (Gounod), Khúc hát nàng Solveig (Nhạc: Edward Grieg, Lời việt: Phạm Duy), Tiếng cười (Johann Strauss) hay Ở rừng nhớ anh (An Thuyên), Bài ca hy vọng (Văn Ký)…

“Trăng hát” đã cho khán giả thấy một Phạm Thùy Dung đến độ “chín muồi” trong dòng nhạc thính phòng, qua các ca khúc kinh điển nổi tiếng của thế giới và Việt Nam rất kén người biểu diễn như Ave Maria (Gounod), Khúc hát nàng Solveig (Nhạc: Edward Grieg, Lời việt: Phạm Duy), Tiếng cười (Johann Strauss) hay Ở rừng nhớ anh (An Thuyên), Bài ca hy vọng (Văn Ký)…

Một trong những điểm nhấn khác của live concert “Trăng hát” nằm ở thiết kế sân khấu vô cùng ấn tượng do đạo diễn ánh sáng Phạm Xuân Trường đảm nhiệm.

Một trong những điểm nhấn khác của live concert “Trăng hát” nằm ở thiết kế sân khấu vô cùng ấn tượng do đạo diễn ánh sáng Phạm Xuân Trường đảm nhiệm.