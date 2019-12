Phiên bản “Có người” của Vũ Cát Tường sẽ thật mới mẻ trên sân khấu

Chưa đầy 24h nữa, concert Inner Me của Vũ Cát Tường sẽ chính thức diễn ra ở Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Trong concert Inner Me, Vũ Cát Tường sẽ thể hiện liên tục 21 ca khúc – trong đó có 8 sáng tác thuộc album mới vừa ra mắt vào cuối tháng 11.

Cũng xuất hiện trong buổi tổng duyệt, vũ công Quang Đăng cho biết anh sẽ mang đến phần thể hiện thú vị để giúp concert Inner Me trở nên thăng hoa hơn. Nam vũ công chia sẻ, anh rất thích âm nhạc của Vũ Cát Tường nên khi nhận được lời mời tham gia, anh đồng ý ngay và hỗ trợ nhiệt tình.

