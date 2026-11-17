Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17/11, ca sĩ Phúc Tiệp cùng những người thầy, đồng nghiệp đã chia sẻ nhiều câu chuyện ít biết về hành trình 25 năm ca hát của anh. Trong đó, ký ức về những ngày đầu chập chững bước vào con đường âm nhạc khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam ca sĩ từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ ước mơ ngay khi chưa bắt đầu.

Giảng viên Lan Anh, người thầy đầu tiên của Phúc Tiệp, nhớ lại cách đây khoảng 25 năm, khi đang công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, bà được một người quen dẫn đến gặp chàng trai vừa tốt nghiệp THPT, đang khao khát theo đuổi con đường ca hát.

Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Phúc Tiệp quyết định thực hiện liveshow lớn nhất sự nghiệp mang tên “The Gentleman”.

“Trước đó, Tiệp từng học với một thầy giáo khác khoảng 5-7 ngày. Tuy nhiên, thầy nhận xét em không có khả năng theo đuổi con đường chuyên nghiệp và khuyên nên chuyển hướng nghề nghiệp. Tiệp rất buồn, sau đó được một người quen dẫn đến gặp tôi”, giảng viên Lan Anh kể.

Trái với đánh giá ban đầu ấy, khi nghe Phúc Tiệp hát, bà nhận thấy chàng trai trẻ có tố chất và quyết định nhận hướng dẫn. Suốt 8 tháng sau đó, anh kiên trì theo học, dù quãng đường từ nhà đến nơi học dài hàng chục cây số.

“Trong quá trình học, em là người rất ham học hỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn và tiến bộ rõ rệt từng ngày. Gần đến kỳ thi, tôi động viên Tiệp phải lên Hà Nội để được tiếp cận với các thầy cô ở Nhạc viện, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh. Tôi tin em có khả năng thi đỗ nếu thực sự cố gắng”, bà chia sẻ.

Theo cô Lan Anh, Phúc Tiệp thường xuyên đạp xe hàng chục cây số đến học nhưng chưa bao giờ nản chí. Sự chăm chỉ và quyết tâm ấy khiến bà dành nhiều tình cảm cho cậu học trò.

Nhắc lại quãng thời gian này, Phúc Tiệp cho biết khi bạn bè cùng trang lứa đã vào đại học, anh vẫn đang học lớp “13”, với ước mơ ban đầu chỉ là thi đỗ vào trường nghệ thuật ở Thái Bình.

“Hồi ấy, tôi học lớp '13', trong khi các bạn bè cùng trang lứa đã đi học đại học. Ước mơ của tôi khi đó chỉ là được thi vào Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Trước đó, tôi từng đi thi và đạt 3 điểm môn hát, các môn thẩm âm và những phần thi khác cũng không đủ điểm, tổng điểm còn thiếu khoảng 10 điểm”, nam ca sĩ nhớ lại.

Phúc Tiệp tiết lộ từng bị nhận xét không có khả năng theo đuổi ca hát chuyên nghiệp khi mới bắt đầu học thanh nhạc.

Bước ngoặt đến khi cô Lan Anh khuyên học trò lên Hà Nội thử sức ở môi trường đào tạo chuyên nghiệp hơn. Kết quả, Phúc Tiệp đạt điểm rất cao trong kỳ tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thuộc nhóm thủ khoa đầu vào. Điều trớ trêu là khi tiếp tục thi vào trường ở Thái Bình, anh vẫn thiếu gần 10 điểm.

“Nhìn lại, tôi rất biết ơn cô Lan Anh vì đã tin tưởng, động viên và giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ”, Phúc Tiệp bày tỏ.

Từ chàng trai từng bị khuyên không nên theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, Phúc Tiệp từng bước khẳng định mình với dòng nhạc thính phòng. Năm 2007, anh giành ngôi Á quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng, sau đó tiếp tục hoạt động biểu diễn và giảng dạy thanh nhạc.

Dù vậy, hành trình 25 năm của Phúc Tiệp không chỉ có những thành công. Nam ca sĩ thừa nhận đã trải qua khoảng 10 lần thất bại, từ những lựa chọn chưa phù hợp đến các dự định không đạt kết quả như mong muốn.

Một kỷ niệm khác cũng được anh nhắc lại là câu hỏi của NSND Quang Thọ, người thầy đã dìu dắt anh trong nhiều năm học tập tại Nhạc viện. Sau Sao Mai 2007, khi Phúc Tiệp tìm đến xin ý kiến về việc làm CD và liveshow riêng, NSND Quang Thọ chỉ hỏi: “Thế đã thấy chín chưa?”.

“Tôi đã mang câu hỏi ấy theo suốt 19 năm và hôm nay mới có thể trả lời thầy rằng: 'Bây giờ em đã chín rồi!'. Để thực hiện một liveshow lớn, chỉn chu và có chất lượng nghệ thuật cao, người nghệ sĩ cần đạt đến độ 'chín' nhất định. Nếu còn non về nghề nghiệp, trải nghiệm và bản lĩnh mà vội vàng thực hiện thì khả năng thành công sẽ không cao”, Phúc Tiệp chia sẻ.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc liveshow “The Gentleman”.

Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Phúc Tiệp quyết định thực hiện liveshow lớn nhất sự nghiệp mang tên “The Gentleman”, diễn ra ngày 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Điều đáng chú ý là thay vì lựa chọn dàn nhạc giao hưởng, không gian vốn gắn bó với mình suốt nhiều năm, Phúc Tiệp quyết định thực hiện một đêm nhạc bán cổ điển (semi-classic), kết hợp với những màu sắc âm nhạc hiện đại.

“Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ làm một đêm nhạc với dàn nhạc giao hưởng, bởi đó là không gian âm nhạc phù hợp với chuyên môn và sở trường của mình. Tuy nhiên, tôi đã mất nhiều năm suy nghĩ về lựa chọn này. Nếu cũng làm một liveshow giao hưởng, liệu chương trình có tạo được dấu ấn riêng hay không?”, nam ca sĩ chia sẻ.

Phúc Tiệp tiết lộ, không chỉ anh mà tất cả nghệ sĩ khách mời đều sẽ thử sức với những ca khúc khác sở trường hoặc khác với hình dung quen thuộc của khán giả. Nam ca sĩ cũng thừa nhận việc đầu tư chương trình gặp không ít khó khăn khi kinh phí chưa dư dả và chưa có nhà tài trợ lớn.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết ê-kíp muốn khai thác những khía cạnh mới trong giọng hát Phúc Tiệp, thay vì chỉ phát huy thế mạnh thính phòng. Bản thân nam ca sĩ cũng đặt ra yêu cầu khá khó cho Hồ Hoài Anh khi đề nghị sáng tác một ca khúc khiến anh phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc.

“Tôi đề nghị anh sáng tác một ca khúc khiến mình phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí không giống Phúc Tiệp trước đây. Ban đầu, anh Hoài Anh cũng khá đau đầu với yêu cầu này. Nhưng cuối cùng, anh đã tìm được một hướng đi thú vị”, Phúc Tiệp kể.

Ca khúc mới “Ai mang mùa thu đi” sẽ được anh thể hiện cùng Bảo Trâm Idol. Trong khi đó, màn kết hợp với Đào Tố Loan, người từng được Phúc Tiệp hướng dẫn những nốt nhạc đầu tiên, dự kiến mang đến một bản phối giao thoa giữa Pop và bán cổ điển.

Bên cạnh Bằng Kiều, chương trình còn có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, người thầy từng đặt cho Phúc Tiệp câu hỏi khiến anh suy nghĩ suốt 19 năm. Các thế hệ học trò của nam ca sĩ cũng sẽ xuất hiện, gồm Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, Trường Linh và Phương Thủy.