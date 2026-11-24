Nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ca sĩ Hà Quỳnh Như được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bằng khen vì những đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2026.

Sự ghi nhận này đánh dấu một chặng đường theo đuổi âm nhạc truyền thống của nữ ca sĩ sinh năm 2004. Hà Quỳnh Như cho biết cô vui và xúc động khi những nỗ lực dành cho dân ca được ghi nhận. Với cô, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa được các thế hệ trước trao truyền.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như.

Từ cô bé hát dân ca đến Quán quân Giọng hát Việt nhí

Sinh ra và lớn lên tại Yên Thành, Nghệ An, Hà Quỳnh Như sớm được tiếp xúc với những làn điệu dân ca quê hương. Năm 5 tuổi, cô đã có thể hát ca khúc “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”.

Từ những sân khấu hội thi, hội diễn ở địa phương, Hà Quỳnh Như dần được công chúng biết đến qua các cuộc thi âm nhạc. Năm 2017, cô giành giải Ba chương trình “Thần tượng tương lai”. Một năm sau, cô trở thành Quán quân “Giọng hát Việt nhí”.

Sau cuộc thi, Hà Quỳnh Như vẫn lựa chọn gắn bó với dân ca thay vì chuyển hướng sang những dòng nhạc thị trường. Hiện cô là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được Tiến sĩ, ca sĩ Anh Thơ hướng dẫn trong quá trình học tập và rèn luyện chuyên môn.

Trong những năm qua, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình nghệ thuật gắn với dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Năm 2023, cô biểu diễn cùng NSND Hồng Lựu tại lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Năm 2024, cô góp mặt trong cầu truyền hình “Đôi bờ ví, giặm”, nhân kỷ niệm 10 năm loại hình nghệ thuật này được UNESCO ghi danh.

Tháng 5/2025, Hà Quỳnh Như được lựa chọn hát mở màn tại ba chương trình nghệ thuật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có chương trình “Người là Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Ba Đình.

Nữ ca sĩ cũng từng có dịp giới thiệu dân ca Ví, Giặm tới công chúng Nhật Bản trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại Nhật Bản” năm 2023 và tham gia chương trình “Bản trường ca hữu nghị Việt - Nga” tại Moscow vào tháng 7/2025.

Khi ví, giặm gặp nhạc điện tử và rap

Bên cạnh việc biểu diễn những làn điệu quen thuộc, Hà Quỳnh Như tìm kiếm cách thể hiện mới cho dân ca xứ Nghệ. Tháng 3/2025, cô phát hành MV “Điệu ví giặm là em”. Tháng 11 cùng năm, nữ ca sĩ ra mắt EP đầu tay “Gấy Nghệ” gồm 4 ca khúc, kết hợp chất liệu dân ca với âm nhạc điện tử, rap và những cách phối khí hiện đại.

Các sản phẩm âm nhạc của Hà Quỳnh Như cũng nhận được sự quan tâm trên nền tảng số. MV “Miền Trung nhớ Bác” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi phiên bản làm mới làn điệu “Giận mà thương” thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, Facebook và YouTube.

Tuy nhiên, hành trình làm mới dân ca không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận. Hà Quỳnh Như thừa nhận một số thử nghiệm của mình chưa nhận được sự đồng tình của một bộ phận khán giả lớn tuổi, những người đã yêu mến tiếng hát của cô từ thuở nhỏ.

Ở chiều ngược lại, nữ ca sĩ vui khi nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ tại nhiều trường đại học, chương trình thanh niên và câu lạc bộ tình nguyện. Khi những làn điệu như “Giận mà thương”, “Hò trên sông” được thể hiện trên nền phối khí hiện đại, nhiều khán giả trẻ không chỉ lắng nghe mà còn hát theo, nhảy theo.

Với Hà Quỳnh Như, ví, giặm không chỉ là một phần ký ức tuổi thơ mà còn là gốc rễ trong con đường nghệ thuật. Cô mong muốn người trẻ nhìn nhận dân ca như một dòng chảy văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, thay vì cho rằng đó là điều chỉ thuộc về quá khứ.

Nữ ca sĩ cũng quan niệm làm mới không có nghĩa là đánh mất cái hồn của dân ca. Người nghệ sĩ cần hiểu và trân trọng giá trị gốc trước khi tìm cách sáng tạo.

Thời gian tới, Hà Quỳnh Như muốn tiếp tục thử nghiệm sự kết hợp giữa ví, giặm với âm nhạc điện tử, vũ đạo và thời trang đương đại. Điều cô hướng tới là tìm được sự hài hòa giữa tình cảm của những khán giả đã yêu mến mình từ ngày thơ bé và thị hiếu của công chúng trẻ, đồng thời giữ được nét đặc trưng của dân ca xứ Nghệ.