English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rapper Đen tìm lại ký ức tuổi thơ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Thứ Năm, 21:46, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những trải nghiệm trong chuyến đi Gia Lai, Đen viết “Những em bé mặt trời”, tái hiện tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, nương rẫy. Nam rapper cho biết hình ảnh các em khiến anh nhớ lại chính mình khi còn nhỏ.

Trong chuyến đi Gia Lai với vai trò khách mời của chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam, Đen có dịp gặp gỡ trẻ em, người dân địa phương và những người đang tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Nam rapper cho biết không gian sống, cảnh vật và đặc biệt là hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ về tuổi thơ của mình. Anh nhận thấy sự tương đồng giữa bản thân ngày bé và những em nhỏ gặp tại Gia Lai.

rapper Den tim lai ky uc tuoi tho giua dai ngan tay nguyen hinh anh 1
Những đứa trẻ chân đất ở Gia Lai gợi Đen nhớ về tuổi thơ

Một trong những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng với Đen là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng tại các ngôi làng. Theo anh, ánh nắng ở Gia Lai mang cảm giác vừa rực rỡ vừa gần gũi với nhịp sống của người dân nơi đây. Hình ảnh ấy sau đó trở thành cảm hứng cho tên gọi “Những em bé mặt trời”.

Từ những điều nhìn thấy và cảm nhận trong chuyến đi, Đen cùng Lynk Lee và Pink Frog viết ca khúc “Những em bé mặt trời”, do Long Nguyễn sản xuất âm nhạc.

rapper Den tim lai ky uc tuoi tho giua dai ngan tay nguyen hinh anh 2

Ca từ khắc họa tuổi thơ của những em bé giữa đại ngàn qua hình ảnh đôi chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười giữa núi rừng và những ước mơ lớn lên cùng năm tháng. Xen giữa đó là hình ảnh người mẹ, những nương rẫy và mong ước về mùa màng, cuộc sống gia đình.

Đen cho biết anh cũng chứng kiến những nỗ lực của nhiều cá nhân và cộng đồng trong việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em. Từ đó, anh lựa chọn âm nhạc như một cách kể lại những trải nghiệm của mình và gợi sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

rapper Den tim lai ky uc tuoi tho giua dai ngan tay nguyen hinh anh 3
Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc trong “Những em bé mặt trời”.

Trong ca khúc, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc. Sau khi nghe Đen kể về chuyến đi Tây Nguyên và cuộc sống của những em nhỏ tại đây, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi.

“Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em”, Lynk Lee chia sẻ.

Đây cũng là lần Đen và Lynk Lee cùng xuất hiện trong một MV chính thức sau nhiều năm. Sản phẩm chung gần nhất của cả hai là “Nếu mình gần nhau” vào năm 2019. Pink Frog cũng góp giọng và tham gia quá trình sáng tác “Những em bé mặt trời”.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện tại Gia Lai vào mùa hè. Thay vì để các em nhỏ xuất hiện như những diễn viên, ê-kíp lựa chọn cách để chính các em trở thành “người dẫn đường”, đưa đoàn phim khám phá nơi mình sinh sống. Đen và các thành viên đoàn phim theo chân các em qua những con đường làng, đồi núi, rẫy cà phê và các không gian quen thuộc.

 

Cách thực hiện này giúp những sinh hoạt của trẻ em và cảnh quan địa phương xuất hiện tự nhiên hơn trong MV. Thiên nhiên không chỉ đóng vai trò phông nền mà được đặt trong mối liên hệ với cuộc sống thường ngày của các em nhỏ.

Đen kể tình cảm của người dân địa phương dành cho đoàn cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ. Trong những ngày ghi hình, người dân mang những món ngon trong nhà ra tiếp đãi; khi đoàn rời đi, một số em nhỏ bật khóc lúc chia tay.

Qua câu chuyện của những em bé tại Gia Lai, Đen mong khán giả dành thêm sự quan tâm đến trẻ em và những người đang tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Anh cũng bày tỏ mong muốn những địa điểm xuất hiện trong MV có thể giúp khán giả hiểu thêm về cảnh sắc, đời sống và con người nơi đây.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung tá Nhật Huyền đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần người trẻ
Trung tá Nhật Huyền đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần người trẻ

VOV.VN - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá Nhật Huyền đưa các ca khúc về quê hương, đất nước lên nền tảng số, hướng tới cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ và mở rộng không gian thưởng thức ngoài sân khấu, nhà hát.

Trung tá Nhật Huyền đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần người trẻ

Trung tá Nhật Huyền đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần người trẻ

VOV.VN - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá Nhật Huyền đưa các ca khúc về quê hương, đất nước lên nền tảng số, hướng tới cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ và mở rộng không gian thưởng thức ngoài sân khấu, nhà hát.

50 năm về sau: Từ ca khúc được cover rộng rãi đến bản Việt chính thức
50 năm về sau: Từ ca khúc được cover rộng rãi đến bản Việt chính thức

VOV.VN - Sau thời gian được khán giả Việt biết đến qua nhiều bản cover và chuyển ngữ trên mạng xã hội, ca khúc Hoa ngữ 50 năm về sau đã hoàn tất thủ tục bản quyền để phát hành phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thể hiện.

50 năm về sau: Từ ca khúc được cover rộng rãi đến bản Việt chính thức

50 năm về sau: Từ ca khúc được cover rộng rãi đến bản Việt chính thức

VOV.VN - Sau thời gian được khán giả Việt biết đến qua nhiều bản cover và chuyển ngữ trên mạng xã hội, ca khúc Hoa ngữ 50 năm về sau đã hoàn tất thủ tục bản quyền để phát hành phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh thể hiện.

“Mùa hè 26”: Đen Vâu giấu điều gì khi bất ngờ lặng lẽ đi ngược lại số đông?
“Mùa hè 26”: Đen Vâu giấu điều gì khi bất ngờ lặng lẽ đi ngược lại số đông?

VOV.VN - Đen Vâu khiến đồng âm bất ngờ khi âm thầm ra mắt MV "Mùa hè 26" lúc nửa đêm. Giữa một V-pop mải mê chạy đua Top Trending với các chiến dịch truyền thông rầm rộ, vì sao Đen chọn cách giản dị nhất? Liệu có phải là “mất nhiệt” hay đằng sau sự thu mình đi ngược số đông ấy là thông điệp đặc biệt được giấu kín?

“Mùa hè 26”: Đen Vâu giấu điều gì khi bất ngờ lặng lẽ đi ngược lại số đông?

“Mùa hè 26”: Đen Vâu giấu điều gì khi bất ngờ lặng lẽ đi ngược lại số đông?

VOV.VN - Đen Vâu khiến đồng âm bất ngờ khi âm thầm ra mắt MV "Mùa hè 26" lúc nửa đêm. Giữa một V-pop mải mê chạy đua Top Trending với các chiến dịch truyền thông rầm rộ, vì sao Đen chọn cách giản dị nhất? Liệu có phải là “mất nhiệt” hay đằng sau sự thu mình đi ngược số đông ấy là thông điệp đặc biệt được giấu kín?

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về
“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc