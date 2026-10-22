Rapper Đen tìm lại ký ức tuổi thơ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Trong chuyến đi Gia Lai với vai trò khách mời của chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam, Đen có dịp gặp gỡ trẻ em, người dân địa phương và những người đang tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Nam rapper cho biết không gian sống, cảnh vật và đặc biệt là hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ về tuổi thơ của mình. Anh nhận thấy sự tương đồng giữa bản thân ngày bé và những em nhỏ gặp tại Gia Lai.

Những đứa trẻ chân đất ở Gia Lai gợi Đen nhớ về tuổi thơ

Một trong những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng với Đen là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng tại các ngôi làng. Theo anh, ánh nắng ở Gia Lai mang cảm giác vừa rực rỡ vừa gần gũi với nhịp sống của người dân nơi đây. Hình ảnh ấy sau đó trở thành cảm hứng cho tên gọi “Những em bé mặt trời”.

Từ những điều nhìn thấy và cảm nhận trong chuyến đi, Đen cùng Lynk Lee và Pink Frog viết ca khúc “Những em bé mặt trời”, do Long Nguyễn sản xuất âm nhạc.

Ca từ khắc họa tuổi thơ của những em bé giữa đại ngàn qua hình ảnh đôi chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười giữa núi rừng và những ước mơ lớn lên cùng năm tháng. Xen giữa đó là hình ảnh người mẹ, những nương rẫy và mong ước về mùa màng, cuộc sống gia đình.

Đen cho biết anh cũng chứng kiến những nỗ lực của nhiều cá nhân và cộng đồng trong việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em. Từ đó, anh lựa chọn âm nhạc như một cách kể lại những trải nghiệm của mình và gợi sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc trong “Những em bé mặt trời”.

Trong ca khúc, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc. Sau khi nghe Đen kể về chuyến đi Tây Nguyên và cuộc sống của những em nhỏ tại đây, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi.

“Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em”, Lynk Lee chia sẻ.

Đây cũng là lần Đen và Lynk Lee cùng xuất hiện trong một MV chính thức sau nhiều năm. Sản phẩm chung gần nhất của cả hai là “Nếu mình gần nhau” vào năm 2019. Pink Frog cũng góp giọng và tham gia quá trình sáng tác “Những em bé mặt trời”.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện tại Gia Lai vào mùa hè. Thay vì để các em nhỏ xuất hiện như những diễn viên, ê-kíp lựa chọn cách để chính các em trở thành “người dẫn đường”, đưa đoàn phim khám phá nơi mình sinh sống. Đen và các thành viên đoàn phim theo chân các em qua những con đường làng, đồi núi, rẫy cà phê và các không gian quen thuộc.

Cách thực hiện này giúp những sinh hoạt của trẻ em và cảnh quan địa phương xuất hiện tự nhiên hơn trong MV. Thiên nhiên không chỉ đóng vai trò phông nền mà được đặt trong mối liên hệ với cuộc sống thường ngày của các em nhỏ.

Đen kể tình cảm của người dân địa phương dành cho đoàn cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ. Trong những ngày ghi hình, người dân mang những món ngon trong nhà ra tiếp đãi; khi đoàn rời đi, một số em nhỏ bật khóc lúc chia tay.

Qua câu chuyện của những em bé tại Gia Lai, Đen mong khán giả dành thêm sự quan tâm đến trẻ em và những người đang tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Anh cũng bày tỏ mong muốn những địa điểm xuất hiện trong MV có thể giúp khán giả hiểu thêm về cảnh sắc, đời sống và con người nơi đây.